Γιοβάνοβιτς μετά το 2-2 με την Ολλανδία: «Να μείνουμε ταπεινοί, θαυμάζω τους παίκτες μου»

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός στάθηκε στην προσπάθεια των διεθνών, την κούραση και τη δύσκολη συνέχεια απέναντι στη Γερμανία





Μιλώντας στον ALPHA TV μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός τόνισε ότι «ένας βαθμός είναι πολύ χρήσιμος για την κατεύθυνση που θέλουμε», υπογραμμίζοντας παράλληλα πως το βασικό ζητούμενο είναι η ομάδα να διατηρήσει τη νοοτροπία που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα.







Ο Γιοβάνοβιτς εξέφρασε επίσης την πεποίθησή του ότι η παρουσία του κόσμου στο επόμενο παιχνίδι με τη Γερμανία θα δώσει σημαντική ώθηση στην Εθνική.



«Είμαι σίγουρος ότι την Κυριακή, που το γήπεδο θα είναι γεμάτο, θα μας βοηθήσει αυτό για το παιχνίδι με τη Γερμανία. Οι Έλληνες αγαπάνε το ποδόσφαιρο, αλλά πιο πολύ αγαπάνε το αποτέλεσμα και είναι λογικό. Εύχομαι στο τέλος της διαδικασίας να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους», πρόσθεσε.







«Στα αποδυτήρια υπάρχει πολύ μεγάλη στενοχώρια» Αναφερόμενος στις πρώτες του σκέψεις μετά την έκβαση του αγώνα με την Ολλανδία και στο κλίμα που επικρατούσε στα αποδυτήρια, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε λόγο για ένα «περίεργο συναίσθημα», καθώς οι παίκτες του είχαν φτάσει κοντά σε ένα ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα.



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Ο ομοσπονδιακός τεχνικός παραδέχθηκε ότι η εικόνα της Εθνικής στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν η επιθυμητή, καθώς η ομάδα δυσκολεύτηκε να κρατήσει την μπάλα και να ελέγξει τον ρυθμό.



«Σίγουρα η εικόνα μας στο δεύτερο μέρος δεν ήταν καλή. Δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι, δεν μπορούσαμε να βγούμε με την μπάλα, ήμασταν σε έναν παθητικό ρόλο για πολλούς λόγους που δεν είναι η ώρα για να τους αναλύσω τώρα», ανέφερε.



«Οι παίκτες μου έδωσαν τα πάντα» Παρά την πίεση που δέχθηκε η ελληνική ομάδα, ο Γιοβάνοβιτς στάθηκε στην αυταπάρνηση των ποδοσφαιριστών του, οι οποίοι, όπως είπε, συνέχισαν να δίνουν μάχες μέχρι το τελευταίο λεπτό.



Ιβάν Γιοβάνοβιτς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την προσπάθεια των διεθνών μετά το 2-2 της Ελλάδας με την Ολλανδία , επισημαίνοντας ότι ο βαθμός μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος για τη συνέχεια της διοργάνωσης. Παράλληλα, στάθηκε στην ανάγκη η Εθνική να παραμείνει ταπεινή, αλλά και στην αφοσίωση που δείχνει η νέα γενιά παικτών.Μιλώντας στον ALPHA TV μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο ομοσπονδιακός τεχνικός τόνισε ότι «ένας βαθμός είναι πολύ χρήσιμος για την κατεύθυνση που θέλουμε», υπογραμμίζοντας παράλληλα πως το βασικό ζητούμενο είναι η ομάδα να διατηρήσει τη νοοτροπία που έχει παρουσιάσει μέχρι σήμερα.«Το βασικό πράγμα είναι να μείνουμε και να παραμείνουμε ταπεινοί. Να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτά τα παιδιά. Είναι μία καινούρια γενιά παικτών. Μεγαλώνουν στα δύσκολα», ανέφερε χαρακτηριστικά.Ο Γιοβάνοβιτς εξέφρασε επίσης την πεποίθησή του ότι η παρουσία του κόσμου στο επόμενο παιχνίδι με τη Γερμανία θα δώσει σημαντική ώθηση στην Εθνική.«Είμαι σίγουρος ότι την Κυριακή, που το γήπεδο θα είναι γεμάτο, θα μας βοηθήσει αυτό για το παιχνίδι με τη Γερμανία. Οι Έλληνες αγαπάνε το ποδόσφαιρο, αλλά πιο πολύ αγαπάνε το αποτέλεσμα και είναι λογικό. Εύχομαι στο τέλος της διαδικασίας να κάνουμε χαρούμενους τους φιλάθλους», πρόσθεσε.Αναφερόμενος στις πρώτες του σκέψεις μετά την έκβαση του αγώνα με την Ολλανδία και στο κλίμα που επικρατούσε στα αποδυτήρια, ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς έκανε λόγο για ένα «περίεργο συναίσθημα», καθώς οι παίκτες του είχαν φτάσει κοντά σε ένα ακόμη καλύτερο αποτέλεσμα.«Είναι περίεργο συναίσθημα, γιατί στα αποδυτήρια υπάρχει πολύ μεγάλη στενοχώρια. Υπήρχε πολύ μεγάλη προσπάθεια, γιατί είχαμε ένα αποτέλεσμα που ήταν υπέρ μας μέσα από ένα εξαιρετικό παιχνίδι, όμως και σε αυτό το επίπεδο ομάδων πάντα στη διάρκεια των ματς, λόγω και της ποιότητας του αντιπάλου και της κούρασης της δικιάς μας, υπάρχουν διαφοροποιήσεις όσον αφορά την εικόνα στο γήπεδο», σημείωσε.Ο ομοσπονδιακός τεχνικός παραδέχθηκε ότι η εικόνα της Εθνικής στο δεύτερο ημίχρονο δεν ήταν η επιθυμητή, καθώς η ομάδα δυσκολεύτηκε να κρατήσει την μπάλα και να ελέγξει τον ρυθμό.«Σίγουρα η εικόνα μας στο δεύτερο μέρος δεν ήταν καλή. Δεν μπορούσαμε να ελέγξουμε το παιχνίδι, δεν μπορούσαμε να βγούμε με την μπάλα, ήμασταν σε έναν παθητικό ρόλο για πολλούς λόγους που δεν είναι η ώρα για να τους αναλύσω τώρα», ανέφερε.Παρά την πίεση που δέχθηκε η ελληνική ομάδα, ο Γιοβάνοβιτς στάθηκε στην αυταπάρνηση των ποδοσφαιριστών του, οι οποίοι, όπως είπε, συνέχισαν να δίνουν μάχες μέχρι το τελευταίο λεπτό.

«Αλλά στο τέλος ξέρετε ότι η βασική αίσθηση που έχω είναι πως οι παίκτες μου έδωσαν τα πάντα. Είχαμε και αρκετά θέματα κατά τη διάρκεια του αγώνα όσον αφορά την κούραση και τους τραυματισμούς παικτών.



Το καταλαβαίνετε έστω και στις στιγμές που πλέον χάθηκε η οργάνωση και έμειναν μόνο να δίνουν μάχες, το έκαναν μέχρι το φινάλε και νομίζω ότι και αυτός ο βαθμός που πήραμε στο τέλος μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος για τη συνέχεια της διοργάνωσης», πρόσθεσε.



«Είχαμε μεγαλύτερες απαιτήσεις από τον εαυτό μας» Σε ερώτηση για το κατά πόσο στόχος της Εθνικής στη διοργάνωση ήταν να μετρήσει τις δυνάμεις της απέναντι σε ισχυρούς αντιπάλους, ο Γιοβάνοβιτς ξεκαθάρισε ότι οι απαιτήσεις εντός της ομάδας είναι υψηλότερες.



«Να μετράμε τις δυνάμεις μας ναι, αλλά ξέρετε και εσείς, που είναι απολύτως φυσιολογικό στον αθλητισμό, είχαμε μεγαλύτερες απαιτήσεις από τον εαυτό μας. Εξάλλου υπάρχει ένας κόσμος που είναι πίσω μας, που έρχεται στο γήπεδο και μας στηρίζει, είμαστε υποχρεωμένοι απέναντί του να κάνουμε τα πάντα για να τους κάνουμε χαρούμενους», σημείωσε.



Η προσοχή πλέον στρέφεται στο παιχνίδι της Κυριακής με τη Γερμανία, το οποίο θα διεξαχθεί στο ίδιο γήπεδο.



«Έχουμε το παιχνίδι τώρα της Κυριακής, πάλι σε αυτό το γήπεδο. Πάλι θα έχουμε μία τεράστια υποστήριξη. Ξέρω ότι οι παίκτες θα δώσουν τα πάντα και κόντρα στη Γερμανία πριν να γυρίσουν στις ομάδες τους.



Το δικό μου πρόβλημα έχει να κάνει με την κούραση και τη διαχείριση, έστω αυτού του τελευταίου παιχνιδιού σε αυτή τη διαδικασία των δύο εβδομάδων που ήταν πάρα πολύ καλή για εμάς», τόνισε.



«Θαυμάζω τους παίκτες μου» Ο Γιοβάνοβιτς αναφέρθηκε και στις δύσκολες αποφάσεις που καλείται να πάρει ενόψει της αναμέτρησης με τη Γερμανία, λόγω της καταπόνησης των παικτών και των απαιτήσεων της διοργάνωσης.



«Ήταν πολύ δύσκολες και πριν από αυτό το παιχνίδι και είναι και δύσκολες για την αναμέτρηση με τη Γερμανία. Είμαστε σε μία πολύ ευαίσθητη φάση της διοργάνωσης, σε ένα τέταρτο παιχνίδι στην έδρα μας.



Έχουμε μία πολύ καλή ψυχολογία, θα έλεγα, ως ομάδα. Παρουσιάσαμε στα τρία παιχνίδια μία εξαιρετική εικόνα, σε πολλά σημεία. Θαυμάζω τους παίκτες μου, ναι, τους θαυμάζω», δήλωσε.



Όπως εξήγησε, αυτό που έχει ξεχωρίσει περισσότερο είναι η συνολική στάση των διεθνών και η νοοτροπία που επιδεικνύουν απέναντι σε αντιπάλους υψηλού επιπέδου.



«Για την αφοσίωση, για την αγωνιστική πειθαρχία, για τη μαχητικότητα, για τη γενναιότητα που έδειξαν. Είμαστε μία ομάδα που συμμετέχει σε αυτό τον όμιλο σαν να μην είναι η πρώτη φορά έχοντας πολύ μεγάλες δυνάμεις απέναντί μας.



Διεκδικούμε πράγματα και σίγουρα όλο αυτό είναι μόνο και μόνο λόγω της διάθεσης που έχουν να κάνουν κάτι ξεχωριστό», υπογράμμισε.



Κλείνοντας, ο ομοσπονδιακός προπονητής αναφέρθηκε στις περιορισμένες ημέρες προπόνησης και ξεκούρασης που έχει στη διάθεσή της η Εθνική, σημειώνοντας ότι μεγάλο βάρος πέφτει στην τακτική ανάλυση και στην πνευματική ετοιμότητα των ποδοσφαιριστών.



«Μας λείπουν μέρες ως ομάδα, μας λείπουν ημέρες προπόνησης, μας λείπουν ημέρες ξεκούρασης. Βασιζόμαστε πάρα πολύ σε αναλύσεις και συζητήσεις.



Σε αυτό ρόλο παίζει ο βαθμός συγκέντρωσης και ετοιμότητας των παικτών. Σαν Ελλάδα έχουμε εξαιρετικά παιδιά που δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό».