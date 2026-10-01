Οι πέντε ήρωες της πτήσης της Flydubai: Ο μαχαιρωμένος πιλότος, οι τρεις ατρόμητοι που πάλεψαν 25 λεπτά με τον δράστη και ο γιατρός επιβάτης

Ο κυβερνήτης που άνοιξε την πόρτα αιμόφυρτος

Ο γιατρός που έτρεξε στο πιλοτήριο

«Τον άρπαξα και τον τράβηξα μακριά από τα χειριστήρια»

«Ήταν ζήτημα ζωής ή θανάτου»

Η σύζυγος που άκουσε πρώτη τις κραυγές

Ήρωες οι τέσσερις Ισραηλινοί επιβάτες που βοήθησαν να αποτραπεί η συντριβή

Ο Νετανιάχου αποθέωσε τον κυβερνήτη

Δεν ήθελαν να μπουν στο δεύτερο αεροπλάνο

Κοντά σε μια νέαβρέθηκε, σύμφωνα με τον, η ανθρωπότητα την Τετάρτη, όταν ο συγκυβερνήτης αεροσκάφους τηςπου εκτελούσε δρομολόγιο, μαχαίρωσε τον κυβερνήτη και το Boeing άρχισε να χάνει απότομα ύψος.Μέσα στο χάος στο πιλοτήριο τους αεροσκάφους, ο βαριά τραυματισμένος κυβερνήτης κατάφερε να συγκεντρώσει τις τελευταίες του δυνάμεις και να ανοίξει την πόρτα του πιλοτηρίου. Και τότε τρεις Ισραηλινοί επιβάτες έκαναν το βήμα που, σύμφωνα με τις μαρτυρίες τους, έκρινε την τύχη και τωνανθρώπων που βρίσκονταν στην καμπίνα.Οικαιμπήκαν στο πιλοτήριο, απομάκρυναν τον δράστη από τα χειριστήρια και κατάφεραν να τον ακινητοποιήσουν. Ο Χαγιούν έφτασε μάλιστα να πιάσει ο ίδιος τα χειριστήρια του αεροσκάφους, την ώρα που αυτό βρισκόταν σε απότομη κάθοδο., Ινδός υπήκοος που ζει στο Ντουμπάι, έχει 13 χρόνια εμπειρίας ως πιλότος, εκ των οποίων περισσότερα από τέσσερα στη flydubai.Σύμφωνα με μαρτυρίες επιβατών, ο συγκυβερνήτης, ο οποίος φέρεται να είναι υπήκοος Ομάν, του επιτέθηκε με μαχαίρι. Επιβάτες ανέφεραν ότι ο Ματσχάρ τραυματίστηκε στο κεφάλι και στα χέρια και έχασε πολύ αίμα.Την ώρα της επίθεσης, το αεροσκάφος της πτήσηςάρχισε να χάνει απότομα ύψος, περίπου 17.000 πόδια μέσα σε λιγότερο από δύο λεπτά.Ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού του Ισραήλ,, περιέγραψε τις κρίσιμες στιγμές λέγοντας ότι ο τραυματισμένος κυβερνήτης, αιμόφυρτος και πεσμένος στο πάτωμα, χρησιμοποίησε «τις τελευταίες στιγμές της δύναμής του» για να ενεργοποιήσει το άνοιγμα της πόρτας του πιλοτηρίου.«Εκείνη τη στιγμή, κάποιοι από τους επιβάτες που κατάλαβαν ότι κάτι συνέβαινε έτρεξαν μπροστά και μπήκαν στο πιλοτήριο. Είδαν τον τραυματισμένο πιλότο στο πάτωμα και τον άλλο... τον επιτιθέμενο πιλότο να βρίσκεται πάνω από τον πίνακα ελέγχου και να χτυπά τα χειριστήρια», ανέφερε.Ανάμεσα στους επιβάτες βρισκόταν και ο Ισραηλινός οδοντίατρος, ο οποίος επέστρεφε από την Κίνα.Όταν άκουσε τις φωνές, δεν περίμενε να καταλάβει τι ακριβώς είχε συμβεί. «Όταν άκουσα τις κραυγές, μετά από 10 δευτερόλεπτα έτρεξα. Δεν μπορούσα να περιμένω», είπε στουςμετά την επιστροφή του στο Ισραήλ. «Όταν μπήκα στο πιλοτήριο, ο πιλότος ήταν σε πολύ άσχημη κατάσταση, με μεγάλη αιμορραγία, ιδιαίτερα στο κεφάλι».Ο Μουσάγεφ ήταν ο μοναδικός γιατρός στο αεροσκάφος. Κατάφερε να σταματήσει την αιμορραγία και να σταθεροποιήσει την αρτηριακή πίεση του βαριά τραυματισμένου κυβερνήτη.«Ήταν πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά μαζί με μερικούς γενναίους ανθρώπους στο αεροπλάνο καταφέραμε να αποτρέψουμε μια κατάσταση που βρισκόταν πολύ κοντά στην καταστροφή», ανέφερε.Ο ίδιος αποκάλυψε επίσης ότι χρειάστηκε να δέσει πολλές φορές τα χέρια και τα πόδια του συγκυβερνήτη, ώστε να μην καταφέρει να απελευθερωθεί και να συνεχίσει την επίθεσή του.ήταν ένας από τους τρεις Ισραηλινούς που μπήκαν στο πιλοτήριο.Μιλώντας στον πρωθυπουργόστο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν, μετά την επιστροφή του στο Ισραήλ, περιέγραψε τις δραματικές στιγμές. «Όταν μπήκα, είδα τον τρομοκράτη στα χειριστήρια, ανάμεσα στα δύο καθίσματα. Δεν υπήρχαν πιλότοι στα καθίσματα», είπε. «Τον άρπαξα, τον έβαλα σε λαβή και πρώτα απ’ όλα τον τράβηξα έξω».Όταν ο Νετανιάχου τον ρώτησε τι έκανε ο φερόμενος ως δράστης, ο Χαγιούν απάντησε: «Προσπαθούσε να καταστρέψει τα χειριστήρια για να ακινητοποιήσει το αεροπλάνο».Ο Χαγιούν κάλεσε στη συνέχεια και άλλους Ισραηλινούς επιβάτες να τον βοηθήσουν να κρατήσουν τον άνδρα μακριά από το πιλοτήριο. Όμως το αεροσκάφος εξακολουθούσε να βρίσκεται σε επικίνδυνη κατάσταση. Έτσι επέστρεψε στο πιλοτήριο.«Ξαναπήδηξα μέσα, έπιασα τα χειριστήρια και άρχισα να τα τραβάω», περιέγραψε. Όταν ρωτήθηκε πώς ήξερε τι να κάνει, απάντησε με μια απρόσμενη ατάκα:Αναφερόταν στη γνωστή καναδική τηλεοπτική σειρά ντοκιμαντέρ που αναπαριστά αεροπορικά δυστυχήματα και εξετάζει τις αιτίες τους.«Το αεροπλάνο άρχισε να ισιώνει λίγο περισσότερο και τότε ο (εφεδρικός) πιλότος μού είπε ότι από εκεί και πέρα αναλάμβανε εκείνος», ανέφερε.ένας ακόμη από τους τρεις Ισραηλινούς που συνέβαλαν στην ακινητοποίηση του συγκυβερνήτη, περιέγραψε την εμπειρία ως κάτι που έμοιαζε βγαλμένο από κινηματογραφική ταινία.«Ήταν σαν ταινία. Δεν πίστευα ότι κάτι τέτοιο θα μπορούσε να συμβεί στην πραγματική ζωή», είπε στο Channel 12. «Ήταν ζήτημα ζωής ή θανάτου».Σύμφωνα με τον ίδιο, οι επιβάτες άκουσαν φωνές από το πιλοτήριο και στη συνέχεια το αεροπλάνο άρχισε να περιστρέφεται και να χάνει τον έλεγχό του.Η πόρτα του πιλοτηρίου ήταν ανοιχτή και οι τρεις Ισραηλινοί μπήκαν μαζί με μέλη του πληρώματος, καταφέρνοντας να ακινητοποιήσουν τον συγκυβερνήτη.Ο Ραζουάν εξήρε τον κυβερνήτη, αλλά και τους δύο εφεδρικούς πιλότους που βρίσκονταν στο αεροσκάφος εκτός υπηρεσίας και οι οποίοι ανέλαβαν στη συνέχεια να σταθεροποιήσουν το αεροπλάνο.«Κρατήσαμε τον τρομοκράτη ακινητοποιημένο για 55 λεπτά και προσγειωθήκαμε με ασφάλεια», είπε και αποκάλυψε ότι οι επιβάτες ήταν εξαιρετικά διστακτικοί να επιβιβαστούν στο δεύτερο αεροσκάφος της flydubai που θα τους μετέφερε πίσω στο Ισραήλ.Μάλιστα, ζήτησαν να καθυστερήσει η αναχώρηση έως ότου ελεγχθεί το πλήρωμα του δεύτερου αεροσκάφους, καθώς δεν είχαν λάβει, όπως είπε, σαφείς απαντήσεις από τις ισραηλινές αρχές.«Ήμουν σε κατάσταση σοκ. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι λίγες ώρες νωρίτερα ήμουν στην Ταϊλάνδη... σε οικογενειακές διακοπές», ανέφερε. «Η ζωή είναι πιο δυνατή από όλα και αποφασίσαμε να παλέψουμε γι’ αυτήν. Μου είναι δύσκολο να πιστέψω ότι τελείωσε έτσι... Είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ».Ο τρίτος Ισραηλινός,, περιέγραψε επίσης τις δραματικές στιγμές.Η σύζυγός του συνόδευε τη μικρή κόρη τους στην τουαλέτα που βρισκόταν στο μπροστινό μέρος του αεροσκάφους όταν άκουσε κραυγές και τον ήχο συμπλοκής από το πιλοτήριο. Ενημέρωσε μια αεροσυνοδό τηςκαι της ζήτησε να ελέγξει τι είχε συμβεί.Εκείνη τη στιγμή, σύμφωνα με τον Μάνες, ο κυβερνήτης έπεσε έξω από την πόρτα του πιλοτηρίου ενώ ο συγκυβερνήτης του επιτέθηκε με το μαχαίρι.Το αεροπλάνο άρχισε να χάνει απότομα ύψος και οι επιβάτες «πετάγονταν» μέσα στην καμπίνα.τράβηξε την κόρη του έξω από την τουαλέτα και κατευθύνθηκε προς το πιλοτήριο για να αντιμετωπίσει τον δράστη. Μαζί του μπήκαν οικαιΟ Χαγιούν κατάφερε να πιάσει τα χειριστήρια και να τραβήξει το αεροσκάφος προς τα πάνω. Χρειάστηκαν περίπουγια να ακινητοποιήσουν τον φερόμενο ως αεροπειρατή. Οι τρεις άνδρες χρησιμοποίησαν ακόμη και καλώδια ακουστικών για να τον δέσουν.Ο Μάνες παρομοίασε την εμπειρία με «ταινία τρόμου» και αποκάλυψε ότι υπήρξαν στιγμές κατά τις οποίες πίστεψε ότι δεν θα έβγαινε ζωντανός.Ακόμη πιο συγκλονιστική ήταν η στιγμή που άκουσε τις κόρες του να φωνάζουν: «Δεν θέλουμε να πεθάνουμε», την ώρα που το αεροπλάνο έκανε απότομη βουτιά. «Είναι κάτι τραυματικό για οποιονδήποτε πατέρα να το ακούει», είπε. «Ήταν ένα πολύ δύσκολο σενάριο... αλλά επειδή είμαστε Ισραηλινοί, αντιδράσαμε γρήγορα», ανέφερε στο Channel 12.Ο πρόεδρος του Ισραήλ,ανακοίνωσε ότι θα προτείνει τέσσερις Ισραηλινούς επιβάτες (τουςκαι, οι οποίοι μπήκαν στο πιλοτήριο και τον γιατρό) για το Προεδρικό Βραβείο Πολιτικού Ηρωισμού, την ανώτατη πολιτική διάκριση του Ισραήλ για πράξεις ηρωισμού.Σύμφωνα με την περιγραφή του Ισραηλινού προέδρου, οι τρεις επιβάτες έσπευσαν στο πιλοτήριο, ακινητοποίησαν τον δράστη και έθεσαν σε κίνδυνο τη ζωή τους, ενώ οκατάφερε παράλληλα να σταθεροποιήσει τα χειριστήρια του αεροσκάφους.Μετά την ακινητοποίηση του επιτιθέμενου, ο γιατρόςπαρείχε στον τραυματισμένο κυβερνήτη κρίσιμη ιατρική φροντίδα μέχρι την αναγκαστική προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.Ο Χέρτσογκ εξήρε επίσης τη σύζυγο του Μάνες,, η οποία ήταν η πρώτη που αντιλήφθηκε ότι κάτι συνέβαινε στο πιλοτήριο και σήμανε συναγερμό, ενώ ευχαρίστησε τον ίδιο τον Ματσχάρ για τις ενέργειές του.Το Προεδρικό Βραβείο Πολιτικού Ηρωισμού θεσπίστηκε από τον Χέρτσογκ μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023 και αποτελεί την υψηλότερη πολιτική διάκριση του Ισραήλ για ηρωισμό.χαρακτήρισε τον«πραγματικό ήρωα» και του ευχήθηκε πλήρη ανάρρωση από τα τραύματά του.«Ο χαιρετισμός μου στον Ινδό κυβερνήτη, πλοίαρχο Σμιτ Ματσχάρ, για την εξαιρετική γενναιότητά του. Παρά το γεγονός ότι μαχαιρώθηκε και τραυματίστηκε σοβαρά, αντέδρασε, αντιστάθηκε, άνοιξε την πόρτα του πιλοτηρίου και επέτρεψε στους επιβάτες και το πλήρωμα να ακινητοποιήσουν τον δράστη, αποτρέποντας μια καταστροφική αεροπορική τραγωδία», έγραψε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός στο X.«Έσωσε τις ζωές 174 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων Ισραηλινοί πολίτες και άλλοι υπήκοοι. Εύχομαι στον κυβερνήτη Ματσχάρ γρήγορη και πλήρη ανάρρωση. Είναι πραγματικός ήρωας».Ο 39χρονος κυβερνήτης μεταφέρθηκε για νοσηλεία, ενώ οι ισραηλινές αρχές ανακοίνωσαν ότι ο 51χρονος άνδρας που τραυματίστηκε κατά το περιστατικό μεταφέρθηκε επίσης σε ισραηλινό νοσοκομείο σε καλή κατάσταση.Το θρίλερ, πάντως, δεν τελείωσε με την ασφαλή προσγείωση στη Σαουδική Αραβία.Αρκετοί επιβάτες αρχικά αρνήθηκαν να επιβιβαστούν στο δεύτερο αεροσκάφος της flydubai που θα τους μετέφερε πίσω στο Ισραήλ. Το Ισραήλ επιχείρησε να στείλει δικά του αεροσκάφη για την επιστροφή τους, όμως οι σαουδαραβικές αρχές δεν έδωσαν άδεια.Σύμφωνα με το Channel 12, οι επιβάτες συμφώνησαν τελικά να επιβιβαστούν αφού αξιωματούχοι της Μοσάντ ενέκριναν το πλήρωμα του δεύτερου αεροσκάφους.Η πτήση έφτασε τελικά στο Ισραήλ, κλείνοντας μια από τις πιο δραματικές αεροπορικές διαδρομές των τελευταίων ετών — μια πτήση που ξεκίνησε ως ένα συνηθισμένο ταξίδι από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ και κατέληξε σε μια μάχη μέσα στο πιλοτήριο, όπου ένας τραυματισμένος κυβερνήτης, ένας γιατρός και τρεις επιβάτες έδωσαν μάχη για να κρατήσουν το αεροπλάνο στον αέρα.