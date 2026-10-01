Παντελής Τουτουντζής για το μακιγιάζ της Βίσση στο ΟΑΚΑ: Δεν είχε καμία απαίτηση η Άννα, είναι πάρα πολύ μπροστά
Παντελής Τουτουντζής για το μακιγιάζ της Βίσση στο ΟΑΚΑ: Δεν είχε καμία απαίτηση η Άννα, είναι πάρα πολύ μπροστά
Συζητάμε τι θα κάνουμε, αλλά δεν κάναμε αρκετό καιρό πριν πρόβες, είπε ο make-up artist
Στο μακιγιάζ της Άννας Βίσση στη συναυλία της στο ΟΑΚΑ αναφέρθηκε ο Παντελής Τουτουντζής, δηλώνοντας πως η τραγουδίστρια δεν είχε καμία απαίτηση και πως είναι «πάρα πολύ μπροστά».
Ο make-up artist έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τη συνεργασία του με την καλλιτέχνιδα στη sold out εμφάνισή της στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Ο Παντελής Τουτουντζής χαρακτήρισε την Άννα Βίσση «μοντέρνα και μοδάτη» προσθέτοντας πως: «Δεν είχε καμία απαίτηση η Άννα, είναι πάρα πολύ μπροστά η Άννα, πάρα πολύ μοντέρνα και μοδάτη. Σαφέστατα και συζητάμε πριν τι θα κάνουμε, γιατί είναι μία ολόκληρη ιεραρχία. Είναι το ρούχο, είναι η συνθήκη, η διάθεση και τι θέλουμε να πετύχουμε».
Δείτε το βίντεο
Μέσα από αναρτήσεις που έκανε ο Παντελής Τουτουντζής στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε βίντεο και φωτογραφίες από τα παρασκήνια, χαρακτηρίζοντας τη συναυλία ως μία «αξέχαστη βραδιά».
Ο make-up artist έκανε δηλώσεις στην κάμερα της εκπομπής «Happy Day» που προβλήθηκε την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου, μιλώντας μεταξύ άλλων για τη συνεργασία του με την καλλιτέχνιδα στη sold out εμφάνισή της στο Ολυμπιακό Στάδιο.
Ο Παντελής Τουτουντζής χαρακτήρισε την Άννα Βίσση «μοντέρνα και μοδάτη» προσθέτοντας πως: «Δεν είχε καμία απαίτηση η Άννα, είναι πάρα πολύ μπροστά η Άννα, πάρα πολύ μοντέρνα και μοδάτη. Σαφέστατα και συζητάμε πριν τι θα κάνουμε, γιατί είναι μία ολόκληρη ιεραρχία. Είναι το ρούχο, είναι η συνθήκη, η διάθεση και τι θέλουμε να πετύχουμε».
Δείτε το βίντεο
Στη συνέχεια, ο make-up artist ανέφερε πως δεν χρειάστηκαν πολλές πρόβες για το τελικό αποτέλεσμα: «Πήγα σε πάρα πολύ ελαφρύ μακιγιάζ για μία τέτοια σκηνή και νομίζω ότι πέτυχε. Δεν κάναμε αρκετό καιρό πριν πρόβες. Κάναμε μία τζενεράλε, όπως όλοι οι άνθρωποι με ένα make up της στιγμής, πιο πολύ για να ρυθμίσουμε τα φώτα».
Μέσα από αναρτήσεις που έκανε ο Παντελής Τουτουντζής στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε βίντεο και φωτογραφίες από τα παρασκήνια, χαρακτηρίζοντας τη συναυλία ως μία «αξέχαστη βραδιά».
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