Ριάνα: Αντιμέτωπη με ισόβια κάθειρξη η γυναίκα που κατηγορείται για την ένοπλη επίθεση στο σπίτι της
Ριάνα: Αντιμέτωπη με ισόβια κάθειρξη η γυναίκα που κατηγορείται για την ένοπλη επίθεση στο σπίτι της
Η Ιβάνα Λισέτ Ορτίζ φέρεται πως οδήγησε μέχρι την κατοικία της τραγουδίστριας στη Νότια Καλιφόρνια και πυροβόλησε επανειλημμένα εναντίον της με όπλο εφόδου το απόγευμα της 8ης Μαρτίου
Αντιμέτωπη με ισόβια κάθειρξη η γυναίκα που κατηγορείται για την ένοπλη επίθεση στο σπίτι της Ριάνα.
Σύμφωνα με την Daily Mail, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου η εισαγγελία του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι η Ιβάνα Λισέτ Ορτίζ παραπέμφθηκε με κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για 10 περιπτώσεις επίθεσης με όπλο εφόδου και τρεις περιπτώσεις πυροβολισμών εναντίον κατοικημένης κατοικίας ή τροχόσπιτου και σε περίπτωση που καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή που μπορεί να φτάσει έως και την ισόβια κάθειρξη.
Ο εισαγγελέας Νέιθαν Τζ. Χόχμαν ανέφερε στην ανακοίνωση: «Κάθε άνθρωπος αξίζει να αισθάνεται ασφαλής μέσα και γύρω από το σπίτι του. Οι πυροβολισμοί εναντίον μιας κατοικημένης κατοικίας αποτελούν σοβαρό και βίαιο έγκλημα, το οποίο είναι τόσο απερίσκεπτο όσο και επικίνδυνο».
Η Ορτίζ, η οποία κατάγεται από το Ορλάντο της Φλόριντα, επιμένει πως είναι αθώα όσον αφορά στις κατηγορίες που της αποδίδονται, ενώ η εγγύησή της ορίστηκε στα 2,65 εκατομμύρια δολάρια. Η επόμενη εμφάνισή της ενώπιον του δικαστηρίου έχει προγραμματιστεί για τις 29 Οκτωβρίου.
Το περιστατικό για το οποίο κρατείται έλαβε χώρα το απόγευμα της 8ης Μαρτίου. Η Ορτίζ φέρεται να οδήγησε μέχρι την κατοικία της Ριάνα στη Νότια Καλιφόρνια και να πυροβόλησε επανειλημμένα εναντίον της με όπλο εφόδου.
Την ώρα του περιστατικού, η 38χρονη τραγουδίστρια βρισκόταν σε τροχόσπιτο στον κήπο του κατοικίας της, μαζί με τον σύντροφό της, A$AP Rocky, ενώ τα τρία παιδιά τους βρίσκονταν στο δωμάτιό τους. Στο σπίτι βρίσκονταν επίσης αρκετά ακόμη άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά.
Η κατηγορούμενη, πριν από την επίθεση, είχε αναρτήσει στα social media βίντεο κατά τα οποία μιλούσε επιθετικά για τη Ριάνα, εκφράζοντας εμμονή μαζί της.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με την Daily Mail, την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου η εισαγγελία του Λος Άντζελες ανακοίνωσε ότι η Ιβάνα Λισέτ Ορτίζ παραπέμφθηκε με κατηγορίες για απόπειρα ανθρωποκτονίας, καθώς και για 10 περιπτώσεις επίθεσης με όπλο εφόδου και τρεις περιπτώσεις πυροβολισμών εναντίον κατοικημένης κατοικίας ή τροχόσπιτου και σε περίπτωση που καταδικαστεί, αντιμετωπίζει ποινή που μπορεί να φτάσει έως και την ισόβια κάθειρξη.
Ο εισαγγελέας Νέιθαν Τζ. Χόχμαν ανέφερε στην ανακοίνωση: «Κάθε άνθρωπος αξίζει να αισθάνεται ασφαλής μέσα και γύρω από το σπίτι του. Οι πυροβολισμοί εναντίον μιας κατοικημένης κατοικίας αποτελούν σοβαρό και βίαιο έγκλημα, το οποίο είναι τόσο απερίσκεπτο όσο και επικίνδυνο».
The Florida woman accused of shooting into Rihanna's Beverly Hills mansion earlier this year, while the singer and her family were inside, has been indicted on multiple charges in connection with the incident https://t.co/3xHsinllZs 🔗 pic.twitter.com/YZgUJa0mKQ— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) October 1, 2026
Η Ορτίζ, η οποία κατάγεται από το Ορλάντο της Φλόριντα, επιμένει πως είναι αθώα όσον αφορά στις κατηγορίες που της αποδίδονται, ενώ η εγγύησή της ορίστηκε στα 2,65 εκατομμύρια δολάρια. Η επόμενη εμφάνισή της ενώπιον του δικαστηρίου έχει προγραμματιστεί για τις 29 Οκτωβρίου.
Το περιστατικό για το οποίο κρατείται έλαβε χώρα το απόγευμα της 8ης Μαρτίου. Η Ορτίζ φέρεται να οδήγησε μέχρι την κατοικία της Ριάνα στη Νότια Καλιφόρνια και να πυροβόλησε επανειλημμένα εναντίον της με όπλο εφόδου.
Την ώρα του περιστατικού, η 38χρονη τραγουδίστρια βρισκόταν σε τροχόσπιτο στον κήπο του κατοικίας της, μαζί με τον σύντροφό της, A$AP Rocky, ενώ τα τρία παιδιά τους βρίσκονταν στο δωμάτιό τους. Στο σπίτι βρίσκονταν επίσης αρκετά ακόμη άτομα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά.
Η κατηγορούμενη, πριν από την επίθεση, είχε αναρτήσει στα social media βίντεο κατά τα οποία μιλούσε επιθετικά για τη Ριάνα, εκφράζοντας εμμονή μαζί της.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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