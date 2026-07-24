Αγνώριστος ο Τζόνι Ντεπ ως Σκρουτζ στο τρέιλερ της ταινίας «Ebenezer»

Ebenezer»





Αγνώριστος εμφανίζεται οστο πρώτο τρέιλερ της νέας ταινίας «Ebenezer», όπου υποδύεται τον Εμπενίζερ Σκρουτζ, τον κεντρικό χαρακτήρα της κλασικής χριστουγεννιάτικης ιστορίας του Καρόλου Ντίκενς.Στα πρώτα πλάνα, ο ηθοποιός παρουσιάζεται με μια σκοτεινή, γοτθική εμφάνιση, που ταιριάζει στο ύφος της ταινίας του σκηνοθέτη Τι Γουέστ. Με έντονο μακιγιάζ, χαρακτηριστική ενδυμασία εποχής, ο Ντεπ δίνει τη δική του εκδοχή στον γνωστό φιλάργυρο και κυνικό ήρωα.Το τρέιλερ παρουσιάζει έναν διαφορετικό Σκρουτζ, με στοιχεία «μαύρου χιούμορ» και πιο κωμικές στιγμές, ενώ παράλληλα διατηρεί τη σκοτεινή ατμόσφαιρα που χαρακτηρίζει τις ταινίες του Τι Γουέστ. Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ο χαρακτήρας του Τζόνι Ντεπ εμφανίζεται ξαπλωμένος σε ένα κρεβάτι, ενώ σε άλλο πετά χιονόμπαλες σε ένα ζευγάρι.Στην έναρξη του τρέιλερ γίνεται αναφορά σε μερικούς από τους πιο εμβληματικούς ρόλους της καριέρας του Ντεπ, όπως ο Τζακ Σπάροου από τους «Πειρατές της Καραϊβικής» και ο Έντουαρντ από τον «Ψαλιδοχέρη», πριν ο ίδιος, ως Σκρουτζ, κοιτάξει την κάμερα και πει: «Είναι ωραίο που επέστρεψα».Στο φιλμ, εκτός από τον διάσημο ηθοποιό, συμμετέχουν οι Ίαν ΜακΚέλεν, Ρούπερτ Γκριντ, Σαμ Κλάφλιν και Ντέιζι Ρίντλεϊ. Το σενάριο βασίζεται στο έργο του Καρόλου Ντίκενς και υπογράφεται από τον Νάθανιελ Χάλπερν. Το «Ebenezer» αναμένεται να κυκλοφορήσει στους κινηματογράφους στις 13 Νοεμβρίου.