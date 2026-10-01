Η Φλόρενς Πιου ήταν η μόνη που ήθελα για τον ρόλο, είπε η εγγονή του Καζάν για τη σειρά «Ανατολικά της Εδέμ»

είχε υπογράψει την κινηματογραφική μεταφορά του έργου του Στάινμπεκ το 1955.

Αλλά πέρα από αυτό, έχει κάτι ακόμη… Πιστεύει ότι έχει ευθύνη και απέναντι στον άλλο ηθοποιό της σκηνής, ακόμη κι αν πρόκειται για κάποιον που έχει μόνο μία ατάκα. Δεν θα μπορούσα να τη σέβομαι περισσότερο»,

σημείωσε.

Αυτή η πολυπλοκότητα αποτέλεσε βασικό στοιχείο και στην προσέγγιση της Καζάν για την τηλεοπτική μεταφορά της εκτενούς ιστορίας του Στάινμπεκ. Ενώ η ταινία του 1955 με πρωταγωνιστή τον Τζέιμς Ντιν επικεντρωνόταν σε σχετικά μικρό μέρος του βιβλίου, η σειρά της έδωσε τη δυνατότητα να εξερευνήσει περισσότερους χαρακτήρες και περισσότερες γενιές.

εξήγησε.

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