Η Φλόρενς Πιου ήταν η μόνη που ήθελα για τον ρόλο, είπε η εγγονή του Καζάν για τη σειρά «Ανατολικά της Εδέμ»
Η Φλόρενς Πιου ήταν η μόνη που ήθελα για τον ρόλο, είπε η εγγονή του Καζάν για τη σειρά «Ανατολικά της Εδέμ»
Είναι πραγματική ηγέτιδα, δήλωσε η Ζόι Καζάν που σκηνοθετεί την τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος του Τζον Στάινμπεκ
Η Ζόι Καζάν ήξερε εξαρχής ποια ήθελε για τον ρόλο της Κάθι Έιμς στην τηλεοπτική μεταφορά του μυθιστορήματος του Τζον Στάινμπεκ «Ανατολικά της Εδέμ».
Η σεναριογράφος, showrunner και εκτελεστική παραγωγός της της παραγωγής του Netflix δήλωσε στο PEOPLE, στην πρεμιέρα στο Λονδίνο, ότι η Φλόρενς Πιου ήταν το «μοναδικό πρόσωπο» που είχε στο μυαλό της για τον απαιτητικό αυτόν χαρακτήρα, ενώ ο θαυμασμός της για την ηθοποιό μεγάλωσε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.
«Η Φλόρενς μπήκε σε αυτό το πρότζεκτ πολύ νωρίς και παρέμεινε όλα αυτά τα χρόνια, όσο προσπαθούσαμε να το στήσουμε και να το κάνουμε πραγματικότητα. Της είμαι τόσο ευγνώμων. Είναι η μόνη που ήθελα για αυτόν τον ρόλο. Την αγαπώ πάρα πολύ», είπε η εγγονή του Ελία Καζάν, ο οποίος είχε υπογράψει την κινηματογραφική μεταφορά του έργου του Στάινμπεκ το 1955.
Επίσης, τόνισε ότι η αφοσίωση της ηθοποιού στο εγχείρημα ξεπέρασε κατά πολύ την ερμηνεία της ως Κάθι. Η Πιου είναι επίσης εκτελεστική παραγωγός της σειράς. «Είναι πανέξυπνη, εξαιρετικά επαγγελματίας και πραγματική ηγέτιδα. Ο τρόπος που εμφανίζεται στα γυρίσματα είναι ο τρόπος που θα ήθελα να εμφανίζεται κάθε ηθοποιός. Είναι ευγενική, προσεκτική, παρούσα, επαγγελματίας, πάντα στην ώρα της και ξέρει όλα τα λόγια της. Αλλά πέρα από αυτό, έχει κάτι ακόμη… Πιστεύει ότι έχει ευθύνη και απέναντι στον άλλο ηθοποιό της σκηνής, ακόμη κι αν πρόκειται για κάποιον που έχει μόνο μία ατάκα. Δεν θα μπορούσα να τη σέβομαι περισσότερο», σημείωσε.
Για την Πιου, η γοητεία της Κάθι βρίσκεται στις πολλές πλευρές του χαρακτήρα της. Όταν το PEOPLE τη ρώτησε τι την τράβηξε σε έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι χειριστικός και ψυχρός, η ηθοποιός απάντησε ότι την ενδιέφερε λιγότερο να υποδυθεί έναν «σκοτεινό» χαρακτήρα και περισσότερο να εξερευνήσει έναν δύσκολο και σύνθετο άνθρωπο.
«Περισσότερο από το να παίζω σκοτεινούς χαρακτήρες, νομίζω ότι με ενδιαφέρει να υποδύομαι περίπλοκους ανθρώπους. Αυτό είναι για μένα το πιο συναρπαστικό, γιατί δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Δεν είναι απλώς κακοί, δεν είναι κακοποιοί, δεν είναι μοχθηροί. Είναι ολόκληροι άνθρωποι και είναι δική μου δουλειά να βρω τον τρόπο να τους αντιμετωπίσω με κατανόηση, να μπορέσω να τους συμπονέσω και, αν καταφέρω να κάνω και το κοινό να νιώσει το ίδιο, τότε ακόμα καλύτερα», σχολίασε.
Αυτή η πολυπλοκότητα αποτέλεσε βασικό στοιχείο και στην προσέγγιση της Καζάν για την τηλεοπτική μεταφορά της εκτενούς ιστορίας του Στάινμπεκ. Ενώ η ταινία του 1955 με πρωταγωνιστή τον Τζέιμς Ντιν επικεντρωνόταν σε σχετικά μικρό μέρος του βιβλίου, η σειρά της έδωσε τη δυνατότητα να εξερευνήσει περισσότερους χαρακτήρες και περισσότερες γενιές. «Η ταινία του 1955 ασχολήθηκε μόνο με ένα μικρό κομμάτι του βιβλίου και νομίζω ότι είναι μια αρκετά ελεύθερη μεταφορά. Αυτό που αγαπούσα περισσότερο στο βιβλίο ήταν η διαγενεακή του διάσταση και όλοι αυτοί οι πλούσιοι χαρακτήρες», εξήγησε.
Το τρέιλερ της σειράς
«Προσπάθησα να γράψω μια πολύ πιστή μεταφορά, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά σε αυτό το βιβλίο που δεν μπορούσα να τα χωρέσω όλα, οπότε χρειάστηκε να θυσιάσω πράγματα που αγαπούσα», συνέχισε η Καζάν. «Με πόνεσε πολύ που άφησα έξω την ιστορία της οικογένειας Χάμιλτον, αλλά ελπίζω ότι κάτι από το πνεύμα της έχει περάσει στην υπόλοιπη σειρά», ανέφερε στη συνέχεια.
Πάνω απ’ όλα, η Καζάν ήθελε το κοινό να δεθεί με τους ανθρώπους που βρίσκονται στο επίκεντρο της ιστορίας, μαζί με τα ελαττώματά τους. «Ερωτεύτηκα αυτούς τους χαρακτήρες και ήθελα πραγματικά να βοηθήσω και το κοινό να τους αγαπήσει, να δει όλη την ευαισθησία, την αδυναμία, το κακό και το καλό τους. Και χρειάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι για να γίνει αυτό. Όλοι οι ηθοποιοί, οι σκηνοθέτες και οι διευθυντές φωτογραφίας μας, αλλά και όσοι έφτιαξαν τα κοστούμια και τα σκηνικά. Είχαμε περισσότερα από 600 μέλη συνεργείου και περίπου 100 ηθοποιούς. Είμαι πραγματικά ευγνώμων σε όλους».
Η σεναριογράφος, showrunner και εκτελεστική παραγωγός της της παραγωγής του Netflix δήλωσε στο PEOPLE, στην πρεμιέρα στο Λονδίνο, ότι η Φλόρενς Πιου ήταν το «μοναδικό πρόσωπο» που είχε στο μυαλό της για τον απαιτητικό αυτόν χαρακτήρα, ενώ ο θαυμασμός της για την ηθοποιό μεγάλωσε ακόμη περισσότερο κατά τη διάρκεια της συνεργασίας τους.
«Η Φλόρενς μπήκε σε αυτό το πρότζεκτ πολύ νωρίς και παρέμεινε όλα αυτά τα χρόνια, όσο προσπαθούσαμε να το στήσουμε και να το κάνουμε πραγματικότητα. Της είμαι τόσο ευγνώμων. Είναι η μόνη που ήθελα για αυτόν τον ρόλο. Την αγαπώ πάρα πολύ», είπε η εγγονή του Ελία Καζάν, ο οποίος είχε υπογράψει την κινηματογραφική μεταφορά του έργου του Στάινμπεκ το 1955.
Επίσης, τόνισε ότι η αφοσίωση της ηθοποιού στο εγχείρημα ξεπέρασε κατά πολύ την ερμηνεία της ως Κάθι. Η Πιου είναι επίσης εκτελεστική παραγωγός της σειράς. «Είναι πανέξυπνη, εξαιρετικά επαγγελματίας και πραγματική ηγέτιδα. Ο τρόπος που εμφανίζεται στα γυρίσματα είναι ο τρόπος που θα ήθελα να εμφανίζεται κάθε ηθοποιός. Είναι ευγενική, προσεκτική, παρούσα, επαγγελματίας, πάντα στην ώρα της και ξέρει όλα τα λόγια της. Αλλά πέρα από αυτό, έχει κάτι ακόμη… Πιστεύει ότι έχει ευθύνη και απέναντι στον άλλο ηθοποιό της σκηνής, ακόμη κι αν πρόκειται για κάποιον που έχει μόνο μία ατάκα. Δεν θα μπορούσα να τη σέβομαι περισσότερο», σημείωσε.
Why Florence Pugh Is the ‘Only Person’ That Writer Zoe Kazan Wanted to Play Cathy in ‘East of Eden’ (Exclusive) https://t.co/Yu2mBYFG0a— People (@people) October 1, 2026
Για την Πιου, η γοητεία της Κάθι βρίσκεται στις πολλές πλευρές του χαρακτήρα της. Όταν το PEOPLE τη ρώτησε τι την τράβηξε σε έναν άνθρωπο που μπορεί να είναι χειριστικός και ψυχρός, η ηθοποιός απάντησε ότι την ενδιέφερε λιγότερο να υποδυθεί έναν «σκοτεινό» χαρακτήρα και περισσότερο να εξερευνήσει έναν δύσκολο και σύνθετο άνθρωπο.
«Περισσότερο από το να παίζω σκοτεινούς χαρακτήρες, νομίζω ότι με ενδιαφέρει να υποδύομαι περίπλοκους ανθρώπους. Αυτό είναι για μένα το πιο συναρπαστικό, γιατί δεν είναι μόνο ένα πράγμα. Δεν είναι απλώς κακοί, δεν είναι κακοποιοί, δεν είναι μοχθηροί. Είναι ολόκληροι άνθρωποι και είναι δική μου δουλειά να βρω τον τρόπο να τους αντιμετωπίσω με κατανόηση, να μπορέσω να τους συμπονέσω και, αν καταφέρω να κάνω και το κοινό να νιώσει το ίδιο, τότε ακόμα καλύτερα», σχολίασε.
Αυτή η πολυπλοκότητα αποτέλεσε βασικό στοιχείο και στην προσέγγιση της Καζάν για την τηλεοπτική μεταφορά της εκτενούς ιστορίας του Στάινμπεκ. Ενώ η ταινία του 1955 με πρωταγωνιστή τον Τζέιμς Ντιν επικεντρωνόταν σε σχετικά μικρό μέρος του βιβλίου, η σειρά της έδωσε τη δυνατότητα να εξερευνήσει περισσότερους χαρακτήρες και περισσότερες γενιές. «Η ταινία του 1955 ασχολήθηκε μόνο με ένα μικρό κομμάτι του βιβλίου και νομίζω ότι είναι μια αρκετά ελεύθερη μεταφορά. Αυτό που αγαπούσα περισσότερο στο βιβλίο ήταν η διαγενεακή του διάσταση και όλοι αυτοί οι πλούσιοι χαρακτήρες», εξήγησε.
Το τρέιλερ της σειράς
«Προσπάθησα να γράψω μια πολύ πιστή μεταφορά, αλλά υπάρχουν τόσα πολλά σε αυτό το βιβλίο που δεν μπορούσα να τα χωρέσω όλα, οπότε χρειάστηκε να θυσιάσω πράγματα που αγαπούσα», συνέχισε η Καζάν. «Με πόνεσε πολύ που άφησα έξω την ιστορία της οικογένειας Χάμιλτον, αλλά ελπίζω ότι κάτι από το πνεύμα της έχει περάσει στην υπόλοιπη σειρά», ανέφερε στη συνέχεια.
Πάνω απ’ όλα, η Καζάν ήθελε το κοινό να δεθεί με τους ανθρώπους που βρίσκονται στο επίκεντρο της ιστορίας, μαζί με τα ελαττώματά τους. «Ερωτεύτηκα αυτούς τους χαρακτήρες και ήθελα πραγματικά να βοηθήσω και το κοινό να τους αγαπήσει, να δει όλη την ευαισθησία, την αδυναμία, το κακό και το καλό τους. Και χρειάστηκαν πάρα πολλοί άνθρωποι για να γίνει αυτό. Όλοι οι ηθοποιοί, οι σκηνοθέτες και οι διευθυντές φωτογραφίας μας, αλλά και όσοι έφτιαξαν τα κοστούμια και τα σκηνικά. Είχαμε περισσότερα από 600 μέλη συνεργείου και περίπου 100 ηθοποιούς. Είμαι πραγματικά ευγνώμων σε όλους».
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