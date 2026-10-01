Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στηρίζει την επιλογή των παιδιών της να γίνουν ηθοποιοί: Δουλεύουν σκληρά, ο όρος nepo baby είναι φρικτός

Τους είπαμε όλες τις τρομακτικές ιστορίες του Χόλιγουντ για να δούμε αν το πάθος τους για την τέχνη και το επάγγελμα ήταν πραγματικό, εξήγησε η ηθοποιός για τα παιδιά που έχει αποκτήσει με τον Μάικλ Ντάγκλας