Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στηρίζει την επιλογή των παιδιών της να γίνουν ηθοποιοί: Δουλεύουν σκληρά, ο όρος nepo baby είναι φρικτός
Η Κάθριν Ζέτα Τζόουνς στηρίζει την επιλογή των παιδιών της να γίνουν ηθοποιοί: Δουλεύουν σκληρά, ο όρος nepo baby είναι φρικτός
Τους είπαμε όλες τις τρομακτικές ιστορίες του Χόλιγουντ για να δούμε αν το πάθος τους για την τέχνη και το επάγγελμα ήταν πραγματικό, εξήγησε η ηθοποιός για τα παιδιά που έχει αποκτήσει με τον Μάικλ Ντάγκλας
Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς υπερασπίστηκε την επιλογή των δύο παιδιών της με τον Μάικλ Ντάγκλας να ακολουθήσουν τον δρόμο της υποκριτικής, επιμένοντας ότι εργάζονται σκληρά για να χαράξουν τη δική τους πορεία και απορρίπτοντας τον χαρακτηρισμό «nepo baby» ως «φρικτό». Ο 82χρονος ηθοποιός και η 57χρονη σταρ ρτου Χόλιγουντ είναι παντρεμένοι από το 2000 και έχουν αποκτήσει δύο παιδιά, τον 26χρονο Ντίλαν και την 23χρονη Κάρις.
Η Ζέτα-Τζόουνς, η οποία χαρακτήρισε «φρικτή» την έκφραση «nepo baby», υπερασπίστηκε με θέρμη την απόφαση των παιδιών της να ακολουθήσουν τον χώρο του θεάματος. «Τους είπαμε όλες τις τρομακτικές ιστορίες του Χόλιγουντ, για να δούμε αν το πάθος τους για την τέχνη και το επάγγελμα ήταν πραγματικό», δήλωσε στο περιοδικό AARP.
«Όμως συμμετείχαν σε κάθε παραγωγή, πήγαιναν σε κάθε θεατρική κατασκήνωση. Μερικές φορές ήταν σαν να τους λέγαμε: “Μπορείτε απλώς να γυρίσετε σπίτι από τη θεατρική κατασκήνωση; Μπορούμε να σας δούμε για δύο εβδομάδες στις καλοκαιρινές διακοπές;”», ανέφερε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.
Παρά τις εκκλήσεις της, ο Ντίλαν και η Κάρις παρέμειναν αποφασισμένοι να ακολουθήσουν το πάθος τους και «δούλεψαν σε κάθε φοιτητική ταινία, μιούζικαλ και θεατρικό έργο», όπως είπε η Ζέτα-Τζόουνς. «Είναι πολύ μικρό το ποσοστό των ανθρώπων στον χώρο μας που μπορούν πραγματικά να βιοποριστούν κάνοντας αυτό που αγαπάμε. Εκείνοι, πάντως, σίγουρα το αγαπούν», τόνισε.
«Κοιτάξτε τον κόσμο και τη ζωή που μου έχει προσφέρει η υποκριτική. Είναι εκπληκτικό. Θα ευχόμουν σε οποιονδήποτε να έχει την ευκαιρία που είχα εγώ. Και εκείνοι το αγαπούν, δουλεύουν σκληρά, πηγαίνουν σε οντισιόν και ανοίγουν μόνοι τους τον δρόμο τους, τη δική τους πορεία. Και είμαι πολύ περήφανη και για τους δύο», πρόσθεσε.
Και τα δύο παιδιά της αποφοίτησαν από το Πανεπιστήμιο Μπράουν, όπου ο Ντίλαν σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και η Κάρις πήρε πτυχίο στον Κινηματογράφο και τις Διεθνείς Σχέσεις. Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς ήταν έγκυος στον Ντίλαν όταν παντρεύτηκε τον Μάικλ Ντάγκλας και στην Κάρις όταν κέρδισε το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για το «Chicago».
Σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε πριν από μερικές εβδομάδες, είχε δηλώσει ότι τα παιδιά της «συνεχίζουν να προσπαθούν» στον χώρο της υποκριτικής, προσθέτοντας πως «είναι δύσκολο γι' αυτά να χαράξουν μόνα τους τον δρόμο τους».
Μιλώντας στους Times, εξέφρασε την ενόχλησή της για τον όρο: «Αυτή η φρικτή έκφραση “nepo baby” είναι απαίσια, επειδή αυτά τα παιδιά δεν ζήτησαν να γεννηθούν σε αυτή την οικογένεια. Προσπαθούν να βρουν τον δικό τους δρόμο στη ζωή. Αλλά το αγαπούν και είναι καλά σε αυτό. Διαφορετικά, ο Μάικλ κι εγώ θα ήμασταν οι πρώτοι που θα τους λέγαμε: “Ξέρετε κάτι; Ίσως η Νομική να είναι πολύ καλή ιδέα”».
Η Ζέτα-Τζόουνς, η οποία χαρακτήρισε «φρικτή» την έκφραση «nepo baby», υπερασπίστηκε με θέρμη την απόφαση των παιδιών της να ακολουθήσουν τον χώρο του θεάματος. «Τους είπαμε όλες τις τρομακτικές ιστορίες του Χόλιγουντ, για να δούμε αν το πάθος τους για την τέχνη και το επάγγελμα ήταν πραγματικό», δήλωσε στο περιοδικό AARP.
«Όμως συμμετείχαν σε κάθε παραγωγή, πήγαιναν σε κάθε θεατρική κατασκήνωση. Μερικές φορές ήταν σαν να τους λέγαμε: “Μπορείτε απλώς να γυρίσετε σπίτι από τη θεατρική κατασκήνωση; Μπορούμε να σας δούμε για δύο εβδομάδες στις καλοκαιρινές διακοπές;”», ανέφερε η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός.
Παρά τις εκκλήσεις της, ο Ντίλαν και η Κάρις παρέμειναν αποφασισμένοι να ακολουθήσουν το πάθος τους και «δούλεψαν σε κάθε φοιτητική ταινία, μιούζικαλ και θεατρικό έργο», όπως είπε η Ζέτα-Τζόουνς. «Είναι πολύ μικρό το ποσοστό των ανθρώπων στον χώρο μας που μπορούν πραγματικά να βιοποριστούν κάνοντας αυτό που αγαπάμε. Εκείνοι, πάντως, σίγουρα το αγαπούν», τόνισε.
Catherine Zeta-Jones defends her 'nepo babies' with Michael Douglas as they go into showbiz... after son Dylan, 26, was humiliated in TV debate https://t.co/dEu4e3Ad2p— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 30, 2026
Και τα δύο παιδιά της αποφοίτησαν από το Πανεπιστήμιο Μπράουν, όπου ο Ντίλαν σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες και η Κάρις πήρε πτυχίο στον Κινηματογράφο και τις Διεθνείς Σχέσεις. Η Κάθριν Ζέτα-Τζόουνς ήταν έγκυος στον Ντίλαν όταν παντρεύτηκε τον Μάικλ Ντάγκλας και στην Κάρις όταν κέρδισε το Όσκαρ Β' Γυναικείου Ρόλου για το «Chicago».
Σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε πριν από μερικές εβδομάδες, είχε δηλώσει ότι τα παιδιά της «συνεχίζουν να προσπαθούν» στον χώρο της υποκριτικής, προσθέτοντας πως «είναι δύσκολο γι' αυτά να χαράξουν μόνα τους τον δρόμο τους».
Μιλώντας στους Times, εξέφρασε την ενόχλησή της για τον όρο: «Αυτή η φρικτή έκφραση “nepo baby” είναι απαίσια, επειδή αυτά τα παιδιά δεν ζήτησαν να γεννηθούν σε αυτή την οικογένεια. Προσπαθούν να βρουν τον δικό τους δρόμο στη ζωή. Αλλά το αγαπούν και είναι καλά σε αυτό. Διαφορετικά, ο Μάικλ κι εγώ θα ήμασταν οι πρώτοι που θα τους λέγαμε: “Ξέρετε κάτι; Ίσως η Νομική να είναι πολύ καλή ιδέα”».
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