Euroleague: «Μαχαιριά» στην εκπνοή για τον Ολυμπιακό, νέα ήττα για τη Ρεάλ, έσπασαν το ρόδι Ερυθρός Αστέρας και Παρί, δείτε βίντεο

Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές 77-72: «Έσπασε το ρόδι» στο Βελιγράδι

Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 102-98: Νέα μεγάλη νίκη για την ομάδα του Ιτούδη

Στην 3η αγωνιστική της Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:

Μεγάλη νίκη πανηγύρισε η Παρί, η οποία επικράτησε με 82-78 της Ζαλγκίρις Κάουνας στη γαλλική πρωτεύουσα, για την 3η αγωνιστική της EuroLeague. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια, όμως οι Λιθουανοί παρέμειναν κοντά στο σκορ και δύο λεπτά πριν από τη λήξη προηγήθηκαν με 78-76. Εκεί, ο Ναντίρ Χιφί ανέλαβε δράση και με μεγάλο τρίποντο έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Παρί, η οποία στη συνέχεια άντεξε στην πίεση και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη φετινή διοργάνωση. Ο Χιφί ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 21 πόντους, ενώ για τη Ζαλγκίρις ξεχώρισε ο Έντουαρντς με 19.Τα δεκάλεπτα: 17-19, 41-38, 61-53, 82-78Την πρώτη νίκη του στην εφετινή Euroleague, πανηγύρισε ο Ερυθρός Αστέρας στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι Σέρβοι επικράτησαν με 77-72 της Αναντολού Εφές, υποχρεώνοντας την τουρκική ομάδα στη δεύτερη ήττα της, πριν την εκτός έδρας δοκιμασία της με τον Ολυμπιακό (9/10). Η ψυχραιμία από τη γραμμή των ελευθέρων βολών στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα και η απουσία του σταρ της Αναντολού Εφές, Μάικ Τζέιμς, που τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξί πόδι πριν το τέλος της τρίτης περιόδου και αποχώρησε συντετριμμένος πάνω σε φορείο, συνέβαλαν ώστε ο Ερυθρός Αστέρας να σπάσει το... ρόδι στη φετινή διοργάνωση.Κορυφαίος των νικητών ο Τσίμα Μονέκε με 18 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ από την Αναντολού ξεχώρισε ο Τζόρνταν Λόιντ με 17 πόντους.Τα δεκάλεπτα: 19-21, 37-36, 56-53, 77-72Σε ένα παιχνίδι με εντυπωσιακές εναλλαγές, η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 102-98 στη Σόφια, υποχρεώνοντας τους Μαδριλένους στην τρίτη διαδοχική ήττα τους στη φετινή EuroLeague.Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είχε τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, καθώς έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +9 (29-20) και πήγε στα αποδυτήρια έχοντας δημιουργήσει διαφορά 20 πόντων (63-43). Η Ρεάλ, ωστόσο, αντέδρασε εντυπωσιακά στην τρίτη περίοδο, πραγματοποιώντας επιμέρους 32-12 και ισοφαρίζοντας σε 75-75 στο 30’. Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Χάποελ βρήκε ξανά λύσεις και διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το φινάλε.Κορυφαίος των νικητών, που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 2-1, ήταν ο Ελάιτζα Μπράιαντ με 22 πόντους, 13 ριμπάουντ και 7 ασίστ, συγκεντρώνοντας 40 βαθμούς στο PIR. Στους 22 πόντους σταμάτησε και ο Βασίλιε Μίτσιτς. Για τη Ρεάλ, ο Τεό Μάλεντον είχε επίσης 40 στο PIR, με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.Τα δεκάλεπτα: 29-20, 63-43, 75-75, 102-98.Πέμπτη, 1 ΟκτωβρίουΧάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 102-98Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 96-94Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 77-72Παρί (Γαλλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 82-78Παρασκευή, 2 ΟκτωβρίουΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:15Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία)Μπασκόνια (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρτιζάν (Σερβία)Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-0Φενέρμπαχτσε 2-0Παρτιζάν 2-0Βαλένθια 2-0Ντουμπάι 2-0ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-1Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1Βιλερμπάν 1-1Μπαρτσελόνα 1-1Μπάγερν Μονάχου 1-1Αρμάνι Μιλάνο 1-1Μπεσίκτας 1-1Ζάλγκιρις Κάουνας 1-2Ερυθρός Αστέρας 1-2Αναντολού Εφές 1-2Βίρτους Μπολόνια 1-2Παρί 1-2Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-2Μπασκόνια 0-2Ρεάλ Μαδρίτης 0-3