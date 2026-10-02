Euroleague: «Μαχαιριά» στην εκπνοή για τον Ολυμπιακό, νέα ήττα για τη Ρεάλ, έσπασαν το ρόδι Ερυθρός Αστέρας και Παρί, δείτε βίντεο
Euroleague: «Μαχαιριά» στην εκπνοή για τον Ολυμπιακό, νέα ήττα για τη Ρεάλ, έσπασαν το ρόδι Ερυθρός Αστέρας και Παρί, δείτε βίντεο
Η Βίρτους λύγισε 96-94 τον Ολυμπιακό, η Χάποελ νίκησε 102-98 τη Ρεάλ, ενώ Ερυθρός Αστέρας και Παρί επικράτησαν 77-72 της Εφές και 82-78 της Ζαλγκίρις
Ο Ολυμπιακός βρέθηκε έξι δευτερόλεπτα μακριά από μια μεγάλη νίκη στην Μπολόνια, αλλά ο Μάρκους Καρ είχε τον τελευταίο λόγο και με απίθανο buzzer beater τρίποντο χάρισε στη Βίρτους το 96-94.
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της Πέμπτης για την 3η αγωνιστική της Euroleague, η Χάποελ Τελ Αβίβ υποχρέωσε τη Ρεάλ Μαδρίτης στην τρίτη συνεχόμενη ήττα της με 102-98, ενώ Ερυθρός Αστέρας και Παρί πανηγύρισαν τις πρώτες τους νίκες, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 77-72 και της Ζαλγκίρις Κάουνας με 82-78 αντίστοιχα.
Ο Ολυμπιακός ήταν «αγκαλιά» με τη νίκη 6΄΄ πριν τη λήξη, μετά από συγκλονιστική «μάχη» με τη Βίρτους, στην Μπολόνια, αλλά δεν υπολόγισε στον Μάρκους Καρ. Ο Καναδός με buzzer beater τρίποντο εκτός ισορροπίες «έγραψε» το τελικό, 96-94, οδηγώντας στην πρώτη νίκη την ομάδα του και υποχρεώνοντας στην πρώτη ήττα τον Πρωταθλητή Ευρώπης, αυτή τη σεζόν, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.
Σε μια βραδιά που ο Εμπάι Εντζάι «συστήθηκε» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, σημειώνοντας 17 πόντους στην 4η περίοδο και 23 συνολικά (και 7 ριμπάουντ), ο Ολυμπιακός «πλήρωσε» την αναποτελεσματική άμυνά του. Ο Ζαν Μοντέρο με παλικαρίσιο καλάθι στα 10΄΄ πριν τη λήξη είχε δώσει προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους» (93-94), αλλά ο Μάρκους Καρ εξελίχτηκε σε «δήμιο» των παικτών του Μπαρτζώκα, γράφοντας ένα επικό “ happy end” για την ομάδα του, με 22 πόντους και 10 ασίστ. Ο Μπράιαντ Ντάνστον έκανε ντεμπούτο στη 2η θητεία του στον Ολυμπιακό, με εξαιρετική προσπάθεια στη ρακέτα (6 πόντους, 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ), ενώ 8 ασίστ μοίρασε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Ο Εβάν Φουρνιέ με 1/6 τρίποντα (6 πόντους) δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.
Ο Μοντέρο είχε 0/5 τρίποντα σε μία βραδιά που η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και τέλειωσε το ματς με 8 πόντους και 4 ασίστ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε ξεκινήσει με 5/5 τρίποντα στην 1η περίοδο από τα 6/9 συνολικά που πέτυχε, για τους 22 πόντους, ενώ 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο έδωσε στον Ολυμπιακό ο Σάσα Βεζένκοφ.
Εκτός από τον «θύτη» Μάρκους Καρ, ο Άλεξ Μουμπρού είδε τον Αλιού Ντιαρά να υπερέχει στη ρακέτα, με 18 πόντους και 14 ριμπάουντ (!). Ο Άλστον είχε 17 πόντους και 12 πέτυχε ο Μουρ, σε μια βραδιά που η Βίρτους, έπαιξε σε φρενήρη ρυθμό και έστειλε μήνυμα πως καμία ομάδα της Euroleague, δεν θα περάσει ένα εύκολο βράδυ στην Μπολόνια.
Επέστρεψε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού εν συγκρίσει με τον αγώνα στο Κάουνας ο Κόρι Τζόσεφ, εκτός παρέμεινε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ (τενοντίτιδα) ο οποίος παρέμεινε στην Αθήνα για θεραπευτική αγωγή αυτή την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν στη Euroleague.
Τα δεκάλεπτα: 33-30, 49-50, 75-70, 96-94
Στα υπόλοιπα παιχνίδια της Πέμπτης για την 3η αγωνιστική της Euroleague, η Χάποελ Τελ Αβίβ υποχρέωσε τη Ρεάλ Μαδρίτης στην τρίτη συνεχόμενη ήττα της με 102-98, ενώ Ερυθρός Αστέρας και Παρί πανηγύρισαν τις πρώτες τους νίκες, επικρατώντας της Αναντολού Εφές με 77-72 και της Ζαλγκίρις Κάουνας με 82-78 αντίστοιχα.
Βίρτους – Ολυμπιακός 96-94: Ο Καρ «σκότωσε» τους «ερυθρόλευκους» στην εκπνοή
Ο Ολυμπιακός ήταν «αγκαλιά» με τη νίκη 6΄΄ πριν τη λήξη, μετά από συγκλονιστική «μάχη» με τη Βίρτους, στην Μπολόνια, αλλά δεν υπολόγισε στον Μάρκους Καρ. Ο Καναδός με buzzer beater τρίποντο εκτός ισορροπίες «έγραψε» το τελικό, 96-94, οδηγώντας στην πρώτη νίκη την ομάδα του και υποχρεώνοντας στην πρώτη ήττα τον Πρωταθλητή Ευρώπης, αυτή τη σεζόν, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής.
Σε μια βραδιά που ο Εμπάι Εντζάι «συστήθηκε» στο ευρωπαϊκό μπάσκετ, σημειώνοντας 17 πόντους στην 4η περίοδο και 23 συνολικά (και 7 ριμπάουντ), ο Ολυμπιακός «πλήρωσε» την αναποτελεσματική άμυνά του. Ο Ζαν Μοντέρο με παλικαρίσιο καλάθι στα 10΄΄ πριν τη λήξη είχε δώσει προβάδισμα στους «ερυθρόλευκους» (93-94), αλλά ο Μάρκους Καρ εξελίχτηκε σε «δήμιο» των παικτών του Μπαρτζώκα, γράφοντας ένα επικό “ happy end” για την ομάδα του, με 22 πόντους και 10 ασίστ. Ο Μπράιαντ Ντάνστον έκανε ντεμπούτο στη 2η θητεία του στον Ολυμπιακό, με εξαιρετική προσπάθεια στη ρακέτα (6 πόντους, 3 ασίστ και 2 ριμπάουντ), ενώ 8 ασίστ μοίρασε ο Κόντι Μίλερ-ΜακΙντάιρ. Ο Εβάν Φουρνιέ με 1/6 τρίποντα (6 πόντους) δεν μπόρεσε να βοηθήσει τον Ολυμπιακό.
Ο Μοντέρο είχε 0/5 τρίποντα σε μία βραδιά που η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι και τέλειωσε το ματς με 8 πόντους και 4 ασίστ. Ο Τάιλερ Ντόρσεϊ είχε ξεκινήσει με 5/5 τρίποντα στην 1η περίοδο από τα 6/9 συνολικά που πέτυχε, για τους 22 πόντους, ενώ 20 πόντους, 6 ριμπάουντ και 1 κλέψιμο έδωσε στον Ολυμπιακό ο Σάσα Βεζένκοφ.
Εκτός από τον «θύτη» Μάρκους Καρ, ο Άλεξ Μουμπρού είδε τον Αλιού Ντιαρά να υπερέχει στη ρακέτα, με 18 πόντους και 14 ριμπάουντ (!). Ο Άλστον είχε 17 πόντους και 12 πέτυχε ο Μουρ, σε μια βραδιά που η Βίρτους, έπαιξε σε φρενήρη ρυθμό και έστειλε μήνυμα πως καμία ομάδα της Euroleague, δεν θα περάσει ένα εύκολο βράδυ στην Μπολόνια.
Επέστρεψε στη δωδεκάδα του Ολυμπιακού εν συγκρίσει με τον αγώνα στο Κάουνας ο Κόρι Τζόσεφ, εκτός παρέμεινε ο Νίκολα Μιλουτίνοφ (τενοντίτιδα) ο οποίος παρέμεινε στην Αθήνα για θεραπευτική αγωγή αυτή την πρώτη «διαβολοβδομάδα» της σεζόν στη Euroleague.
Τα δεκάλεπτα: 33-30, 49-50, 75-70, 96-94
Παρί – Ζαλγκίρις 82-78: Ο Χιφί υπέγραψε την πρώτη γαλλική νίκη
Μεγάλη νίκη πανηγύρισε η Παρί, η οποία επικράτησε με 82-78 της Ζαλγκίρις Κάουνας στη γαλλική πρωτεύουσα, για την 3η αγωνιστική της EuroLeague. Οι γηπεδούχοι είχαν τον έλεγχο στη μεγαλύτερη διάρκεια, όμως οι Λιθουανοί παρέμειναν κοντά στο σκορ και δύο λεπτά πριν από τη λήξη προηγήθηκαν με 78-76. Εκεί, ο Ναντίρ Χιφί ανέλαβε δράση και με μεγάλο τρίποντο έδωσε εκ νέου το προβάδισμα στην Παρί, η οποία στη συνέχεια άντεξε στην πίεση και πανηγύρισε την πρώτη της νίκη στη φετινή διοργάνωση. Ο Χιφί ήταν ο κορυφαίος των νικητών με 21 πόντους, ενώ για τη Ζαλγκίρις ξεχώρισε ο Έντουαρντς με 19.
Τα δεκάλεπτα: 17-19, 41-38, 61-53, 82-78
Ερυθρός Αστέρας – Αναντολού Εφές 77-72: «Έσπασε το ρόδι» στο Βελιγράδι
Την πρώτη νίκη του στην εφετινή Euroleague, πανηγύρισε ο Ερυθρός Αστέρας στο Βελιγράδι, στο πλαίσιο της 3ης αγωνιστικής της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης. Οι Σέρβοι επικράτησαν με 77-72 της Αναντολού Εφές, υποχρεώνοντας την τουρκική ομάδα στη δεύτερη ήττα της, πριν την εκτός έδρας δοκιμασία της με τον Ολυμπιακό (9/10). Η ψυχραιμία από τη γραμμή των ελευθέρων βολών στα κρίσιμα τελευταία δευτερόλεπτα και η απουσία του σταρ της Αναντολού Εφές, Μάικ Τζέιμς, που τραυματίστηκε σοβαρά στο δεξί πόδι πριν το τέλος της τρίτης περιόδου και αποχώρησε συντετριμμένος πάνω σε φορείο, συνέβαλαν ώστε ο Ερυθρός Αστέρας να σπάσει το... ρόδι στη φετινή διοργάνωση.
Κορυφαίος των νικητών ο Τσίμα Μονέκε με 18 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ από την Αναντολού ξεχώρισε ο Τζόρνταν Λόιντ με 17 πόντους.
Τα δεκάλεπτα: 19-21, 37-36, 56-53, 77-72
Χάποελ Τελ Αβίβ – Ρεάλ Μαδρίτης 102-98: Νέα μεγάλη νίκη για την ομάδα του Ιτούδη
Σε ένα παιχνίδι με εντυπωσιακές εναλλαγές, η Χάποελ Τελ Αβίβ επικράτησε της Ρεάλ Μαδρίτης με 102-98 στη Σόφια, υποχρεώνοντας τους Μαδριλένους στην τρίτη διαδοχική ήττα τους στη φετινή EuroLeague.
Η ομάδα του Δημήτρη Ιτούδη είχε τον απόλυτο έλεγχο στο πρώτο ημίχρονο, καθώς έκλεισε την πρώτη περίοδο στο +9 (29-20) και πήγε στα αποδυτήρια έχοντας δημιουργήσει διαφορά 20 πόντων (63-43). Η Ρεάλ, ωστόσο, αντέδρασε εντυπωσιακά στην τρίτη περίοδο, πραγματοποιώντας επιμέρους 32-12 και ισοφαρίζοντας σε 75-75 στο 30’. Στο τελευταίο δεκάλεπτο η Χάποελ βρήκε ξανά λύσεις και διατήρησε το προβάδισμά της μέχρι το φινάλε.
Κορυφαίος των νικητών, που βελτίωσαν το ρεκόρ τους σε 2-1, ήταν ο Ελάιτζα Μπράιαντ με 22 πόντους, 13 ριμπάουντ και 7 ασίστ, συγκεντρώνοντας 40 βαθμούς στο PIR. Στους 22 πόντους σταμάτησε και ο Βασίλιε Μίτσιτς. Για τη Ρεάλ, ο Τεό Μάλεντον είχε επίσης 40 στο PIR, με 26 πόντους, 5 ριμπάουντ και 7 ασίστ.
Τα δεκάλεπτα: 29-20, 63-43, 75-75, 102-98.
Στην 3η αγωνιστική της Euroleague, σημειώθηκαν τα εξής αποτελέσματα:Πέμπτη, 1 Οκτωβρίου
Χάποελ Τελ Αβίβ (Ισραήλ)-Ρεάλ Μαδρίτης (Ισπανία) 102-98
Βίρτους Μπολόνια (Ιταλία)-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 96-94
Ερυθρός Αστέρας (Σερβία)-Αναντολού Εφές (Τουρκία) 77-72
Παρί (Γαλλία)-Ζάλγκιρις Κάουνας (Λιθουανία) 82-78
Παρασκευή, 2 Οκτωβρίου
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ-Μακάμπι Τελ Αβίβ (Ισραήλ) 21:15
Μπεσίκτας (Τουρκία)-Μπαρτσελόνα (Ισπανία)
Βιλερμπάν (Γαλλία)-Βαλένθια (Ισπανία)
Μπασκόνια (Ισπανία)-Αρμάνι Μιλάνο (Ιταλία)
Μπάγερν Μονάχου (Γερμανία)-Παρτιζάν (Σερβία)
Φενέρμπαχτσε (Τουρκία)-Ντουμπάι (ΗΑΕ)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ Ν-Η
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 2-0
Φενέρμπαχτσε 2-0
Παρτιζάν 2-0
Βαλένθια 2-0
Ντουμπάι 2-0
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 2-1
Χάποελ Τελ Αβίβ 2-1
Βιλερμπάν 1-1
Μπαρτσελόνα 1-1
Μπάγερν Μονάχου 1-1
Αρμάνι Μιλάνο 1-1
Μπεσίκτας 1-1
Ζάλγκιρις Κάουνας 1-2
Ερυθρός Αστέρας 1-2
Αναντολού Εφές 1-2
Βίρτους Μπολόνια 1-2
Παρί 1-2
Μακάμπι Τελ Αβίβ 0-2
Μπασκόνια 0-2
Ρεάλ Μαδρίτης 0-3
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