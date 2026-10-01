Για δεύτερη φορά έμεινε χωρίς υπεράσπιση η Ιωάννα Γάκα, παραιτήθηκε και ο Νίκος Αλεξανδρής
Για δεύτερη φορά έμεινε χωρίς υπεράσπιση η Ιωάννα Γάκα, παραιτήθηκε και ο Νίκος Αλεξανδρής
Την υπεράσπιση της αναλαμβάνει πλέον ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής
Παραιτήθηκε και ο δεύτερος δικηγόρος της Ιωάννας Γκάκα από την υπόθεση που αφορά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς, σύμφωνα με ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου Νικολάου Γ. Αλεξάνδρη, αποφασίστηκε η διακοπή της συνεργασίας με την εντολέα του. Την υπεράσπιση της αναλαμβάνει πλέον ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης με την Ιωάννα Γκάκα, με το δικηγορικό γραφείο να επισημαίνει ότι οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της.
«Κατόπιν συνεννοήσεως με την εντολέα μου ιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό μας γραφείο», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.
Ο Νίκος Αλεξανδρής είχε αναλάβει την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα μετά την απόφαση των δικηγόρων Νίκου και Τέλλου Αγαπηνού να αποχωρήσουν από την εκπροσώπησή της και να συνεχίσουν αποκλειστικά με τον σύζυγό της, Ηλία Θεοδωρόπουλο. Οι δύο δικηγόροι είχαν αναφέρει ότι η απόφασή τους υπαγορευόταν από «αμιγώς νομικούς και δικονομικούς λόγους», καθώς οι υπερασπιστικές θέσεις των δύο κατηγορουμένων παρουσίαζαν πραγματολογικές διαφοροποιήσεις.
Μία ημέρα μετά την ανάληψη της υπόθεσης, ο Νίκος Αλεξανδρής είχε συναντηθεί με τον ανακριτή και είχε δηλώσει ότι η δικογραφία βρισκόταν ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο. Είχε επίσης αναφέρει ότι κρίσιμα στοιχεία για την εξέλιξη της έρευνας θα αποτελούσαν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.
Την υπεράσπιση της Ιωάννας Γκάκα αναλαμβάνει πλέον ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής, όπως γνωστοποιείται με νέο δελτίο Τύπου, στο οποίο η κατηγορούμενη ιατρός διευκρινίζει τη θέση της σχετικά με όσα είχαν προηγηθεί και τις δημόσιες τοποθετήσεις του προηγούμενου συνηγόρου της.
Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται, μάλιστα, ότι η Ιωάννα Γκάκα ουδέποτε είχε εγκρίνει τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγούμενου δικηγόρου της, ενώ επισημαίνεται ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για αυτές.
Η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου
Η κατηγορουμένη ιατρός, κυρία Ι. Γ., δηλώνει ότι ανέθεσε στο γραφείο μας την ποινική της υπεράσπιση, αναφορικά με την υπόθεση του τραγικού θανάτου του Γ. Μαζωνάκη.-
Για να αποφευχθούν, δε, παρανοήσεις, η κυρία Ι. Γ. διευκρινίζει ότι ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγουμένου δικηγόρου, ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων γι’ αυτές, οι δε “υπερασπιστικοί ισχυρισμοί”, που ειπώθηκαν δημοσίως περί της ουσίας της υποθέσεως και, μάλιστα, χωρίς να έχουν ληφθεί καν αντίγραφα της δικογραφίας, δεν αντιπροσωπεύουν την ίδια.-
Η υπεράσπιση της κυρία Ι.Γ., με απόλυτη θεσμική προσήλωση στην μυστικότητα της ανακρίσεως και στα δικαιώματα των διαδίκων, κατηγορουμένων και παρισταμένων προς υποστήριξη της κατηγορίας, θα παραθέσει τα νομικά και πραγματικά της επιχειρήματα μόνον ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, αποφεύγοντας κάθε δημόσια τοποθέτηση και αντιπαράθεση.-
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, η απόφαση ελήφθη κατόπιν συνεννόησης με την Ιωάννα Γκάκα, με το δικηγορικό γραφείο να επισημαίνει ότι οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της.
«Κατόπιν συνεννοήσεως με την εντολέα μου ιατρό, αποφασίστηκε η διακοπή της μεταξύ μας συνεργασίας, καθόσον οι τρέχουσες συνθήκες της υπόθεσης καθιστούν αδύνατη την εκπροσώπησή της από το δικηγορικό μας γραφείο», αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση.
Ο Νίκος Αλεξανδρής είχε αναλάβει την υπεράσπιση της Ιωάννας Γάκα μετά την απόφαση των δικηγόρων Νίκου και Τέλλου Αγαπηνού να αποχωρήσουν από την εκπροσώπησή της και να συνεχίσουν αποκλειστικά με τον σύζυγό της, Ηλία Θεοδωρόπουλο. Οι δύο δικηγόροι είχαν αναφέρει ότι η απόφασή τους υπαγορευόταν από «αμιγώς νομικούς και δικονομικούς λόγους», καθώς οι υπερασπιστικές θέσεις των δύο κατηγορουμένων παρουσίαζαν πραγματολογικές διαφοροποιήσεις.
Μία ημέρα μετά την ανάληψη της υπόθεσης, ο Νίκος Αλεξανδρής είχε συναντηθεί με τον ανακριτή και είχε δηλώσει ότι η δικογραφία βρισκόταν ακόμη σε πολύ πρώιμο στάδιο. Είχε επίσης αναφέρει ότι κρίσιμα στοιχεία για την εξέλιξη της έρευνας θα αποτελούσαν τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και η άρση του τηλεφωνικού απορρήτου.
Την υπεράσπιση της Ιωάννας Γκάκα αναλαμβάνει πλέον ο δικηγόρος Πέτρος Πανταζής, όπως γνωστοποιείται με νέο δελτίο Τύπου, στο οποίο η κατηγορούμενη ιατρός διευκρινίζει τη θέση της σχετικά με όσα είχαν προηγηθεί και τις δημόσιες τοποθετήσεις του προηγούμενου συνηγόρου της.
Στην ανακοίνωση διευκρινίζεται, μάλιστα, ότι η Ιωάννα Γκάκα ουδέποτε είχε εγκρίνει τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγούμενου δικηγόρου της, ενώ επισημαίνεται ότι δεν είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων για αυτές.
Η ανακοίνωση του δικηγορικού γραφείου
Η κατηγορουμένη ιατρός, κυρία Ι. Γ., δηλώνει ότι ανέθεσε στο γραφείο μας την ποινική της υπεράσπιση, αναφορικά με την υπόθεση του τραγικού θανάτου του Γ. Μαζωνάκη.-
Για να αποφευχθούν, δε, παρανοήσεις, η κυρία Ι. Γ. διευκρινίζει ότι ουδέποτε ενέκρινε τις δημόσιες εμφανίσεις του προηγουμένου δικηγόρου, ούτε είχε ενημερωθεί εκ των προτέρων γι’ αυτές, οι δε “υπερασπιστικοί ισχυρισμοί”, που ειπώθηκαν δημοσίως περί της ουσίας της υποθέσεως και, μάλιστα, χωρίς να έχουν ληφθεί καν αντίγραφα της δικογραφίας, δεν αντιπροσωπεύουν την ίδια.-
Η υπεράσπιση της κυρία Ι.Γ., με απόλυτη θεσμική προσήλωση στην μυστικότητα της ανακρίσεως και στα δικαιώματα των διαδίκων, κατηγορουμένων και παρισταμένων προς υποστήριξη της κατηγορίας, θα παραθέσει τα νομικά και πραγματικά της επιχειρήματα μόνον ενώπιον των Δικαστικών Αρχών, αποφεύγοντας κάθε δημόσια τοποθέτηση και αντιπαράθεση.-
Ο πληρεξούσιος δικηγόρος
ΠΕΤΡΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ
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