Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη συνεργασία με τη Σελίν Ντιόν: Έχω μείνει άφωνος μαζί της, τι ταλέντο
Πολ ΜακΚάρτνεϊ για τη συνεργασία με τη Σελίν Ντιόν: Έχω μείνει άφωνος μαζί της, τι ταλέντο
Οι δύο καλλιτέχνες συμμετέχουν στο καστ της κινηματογραφικής μεταφοράς του παιδικού του βιβλίου «High In The Clouds»
Νεότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεταφορά του παιδικού του βιβλίου «High In The Clouds» στον κινηματογράφο έδωσε ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ, δηλώνοντας ότι έμεινε «καταγοητευμένος» από το έργο που έχει κάνει η Σελίν Ντιόν στο εγχείρημα.
Το έργο βρίσκεται υπό ανάπτυξη εδώ και χρόνια, ενώ πρόσφατα επιβεβαιώθηκε ότι θα συμμετάσχει καστ αστέρων, συμπεριλαμβανομένων των Σελίν Ντιόν, Χάνα Γουάντινγκχεμ, Ίντρις Έλμπα, Λάιονελ Ρίτσι, Τζίμι Φάλον και του μέλους των Beatles μαζί με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Ρίνγκο Σταρ.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τόνι Γκένκελ, ο οποίος διασκεύασε το σενάριο βασιζόμενος στο βιβλίο του ΜακΚάρτνεϊ, σε συνεργασία με τον Τζον Κρόκερ.
Η πλοκή ακολουθεί έναν έφηβο σκίουρο, τον Wirral, ο οποίος αγωνίζεται για να κάνει ξανά διαθέσιμη τη μουσική, αφού μια κουκουβάγια, η Gretsch, την έχει απαγορεύσει.
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ δημοσίευσε πρόσφατα στον λογαριασμό του στο Instagram μερικές φωτογραφίες του στο στούντιο ηχογράφησης μαζί με τη Σελίν Ντιον.
«Ήταν υπέροχο να βλέπω την εκπληκτική αντίδραση του κόσμου στην επιστροφή της Σελίν στο Παρίσι», έγραψε στη λεζάντα, αναφερόμενος στις μεγαλειώδεις συναυλίες που έδωσε πρόσφατα η Καναδή τραγουδίστρια στη γαλλική πρωτεύουσα.
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«Υπάρχει τόση πολλή αγάπη για εκείνη εκεί έξω. Είμαι ενθουσιασμένος που συμμετέχει στην ταινία μας, το "High In The Clouds". Μόλις άκουσα μερικά από τα μέρη που ερμηνεύει και έχω μείνει άφωνος. Ουάου, τι ταλέντο! Είμαστε πολύ τυχεροί που την έχουμε στην ομάδα μας. Ανυπομονώ να το μοιραστούμε με τον κόσμο», σημείωσε ο Άγγλος τραγουδιστής, στιχουργός και συνθέτης, ιδρυτικό μέλος των Beatles.
Το πρωτότυπο βιβλίο κυκλοφόρησε το 2005 και, το 2014, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ αποκάλυψε ότι ένα από τα «πρώτα στοιχεία» της ταινίας θα είναι η εμφάνιση μιας «γυναίκας ροκ σταρ που διοικεί αυτή την πόλη των ζώων» και την επόμενη χρονιά, επιβεβαίωσε ότι είχε ηχογραφήσει ένα πρωτότυπο τραγούδι για το εγχείρημα μαζί με τη Lady Gaga.
Το έργο βρίσκεται υπό ανάπτυξη εδώ και χρόνια, ενώ πρόσφατα επιβεβαιώθηκε ότι θα συμμετάσχει καστ αστέρων, συμπεριλαμβανομένων των Σελίν Ντιόν, Χάνα Γουάντινγκχεμ, Ίντρις Έλμπα, Λάιονελ Ρίτσι, Τζίμι Φάλον και του μέλους των Beatles μαζί με τον Πολ ΜακΚάρτνεϊ, Ρίνγκο Σταρ.
Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Τόνι Γκένκελ, ο οποίος διασκεύασε το σενάριο βασιζόμενος στο βιβλίο του ΜακΚάρτνεϊ, σε συνεργασία με τον Τζον Κρόκερ.
.@PaulMcCartney “blown away” by @celinedion’s work in ‘High In The Clouds’ adaptation: “What a talent” https://t.co/4k2j7eKsGH— NME (@NME) September 30, 2026
Η πλοκή ακολουθεί έναν έφηβο σκίουρο, τον Wirral, ο οποίος αγωνίζεται για να κάνει ξανά διαθέσιμη τη μουσική, αφού μια κουκουβάγια, η Gretsch, την έχει απαγορεύσει.
Ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ δημοσίευσε πρόσφατα στον λογαριασμό του στο Instagram μερικές φωτογραφίες του στο στούντιο ηχογράφησης μαζί με τη Σελίν Ντιον.
«Ήταν υπέροχο να βλέπω την εκπληκτική αντίδραση του κόσμου στην επιστροφή της Σελίν στο Παρίσι», έγραψε στη λεζάντα, αναφερόμενος στις μεγαλειώδεις συναυλίες που έδωσε πρόσφατα η Καναδή τραγουδίστρια στη γαλλική πρωτεύουσα.
Δείτε την ανάρτηση
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
«Υπάρχει τόση πολλή αγάπη για εκείνη εκεί έξω. Είμαι ενθουσιασμένος που συμμετέχει στην ταινία μας, το "High In The Clouds". Μόλις άκουσα μερικά από τα μέρη που ερμηνεύει και έχω μείνει άφωνος. Ουάου, τι ταλέντο! Είμαστε πολύ τυχεροί που την έχουμε στην ομάδα μας. Ανυπομονώ να το μοιραστούμε με τον κόσμο», σημείωσε ο Άγγλος τραγουδιστής, στιχουργός και συνθέτης, ιδρυτικό μέλος των Beatles.
Το πρωτότυπο βιβλίο κυκλοφόρησε το 2005 και, το 2014, ο Πολ ΜακΚάρτνεϊ αποκάλυψε ότι ένα από τα «πρώτα στοιχεία» της ταινίας θα είναι η εμφάνιση μιας «γυναίκας ροκ σταρ που διοικεί αυτή την πόλη των ζώων» και την επόμενη χρονιά, επιβεβαίωσε ότι είχε ηχογραφήσει ένα πρωτότυπο τραγούδι για το εγχείρημα μαζί με τη Lady Gaga.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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