«Ο Τζορτζ Κλούνεϊ έχει συγκλονιστεί από τον θάνατο του Πρίσλεϊ Γκέρμπερ, ο πατέρας του είναι ο καλύτερός του φίλος», λέει πηγή

Άλλο πρόσωπο από το περιβάλλον του ηθοποιού είχε δηλώσει προηγουμένως στο ίδιο μέσο ότι ο θάνατος του Πρίσλεϊ αποτέλεσε «μεγάλο σοκ» για τον ίδιο:

«Ο Τζορτζ έχει συγκλονιστεί από αυτό που συνέβη, καθώς ο Ράντε είναι ο καλύτερός του φίλος και όλοι ένιωθαν βαθιά συμπάθεια για τον Πρίσλεϊ».

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Η Σίντι και ο Ράντε ζούσαν αρκετά μακριά, στο Μαλιμπού, και όχι κοντά στα σημεία όπου συγκεντρώνεται ο κόσμος της νυχτερινής διασκέδασης. Μεγάλωσαν τα παιδιά τους σε μια όμορφη και ήσυχη περιοχή, όπου ήταν προστατευμένα για πολλά χρόνια. Έκαναν ό,τι καλύτερο μπορούσαν. Ο Πρίσλεϊ ήθελε να γίνει μοντέλο από μικρός. Είχε πει ότι τον είχαν “ρίξει” στον χώρο, αλλά αυτό δεν είναι ακριβές. Το ήθελε, ήθελε να βγάλει χρήματα και η Σίντι τον καθοδήγησε όσο καλύτερα μπορούσε. Αργότερα, ο Πρίσλεϊ δεν ήθελε πλέον να ασχολείται με το μόντελινγκ. Το μόνο που έκανε πάντα η Σίντι ήταν να φροντίζει τα παιδιά της με κάθε δυνατό τρόπο

συνελήφθη για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ