Οι Linkin Park είχαν σκεφτεί να αλλάξουν όνομα μετά τον θάνατο του Τσέστερ Μπένινγκτον: Τελικά, νιώσαμε ότι θα ήταν κάπως ανόητο
Οι Linkin Park είχαν σκεφτεί να αλλάξουν όνομα μετά τον θάνατο του Τσέστερ Μπένινγκτον: Τελικά, νιώσαμε ότι θα ήταν κάπως ανόητο
Τα μέλη του συγκροτήματος αποκάλυψαν επίσης ότι είχαν σκεφτεί να εμφανίζονται ως Linkin Park αλλά με πολλούς διαφορετικούς τραγουδιστές
Το ενδεχόμενο να εμφανιστούν με διαφορετικό όνομα, όταν επανενώθηκαν για πρώτη φορά μετά τον θάνατο του Τσέστερ Μπένινγκτον, εξέτασαν για λίγο οι Linkin Park. Τελικά, όμως τα μέλη του συγκροτήματος αποφάσισαν να συνεχίσουν να πορεύονται με το όνομα που τους έκανε διάσημους σε όλο τον κόσμο.
«Μας πέρασε από το μυαλό ότι δεν ήταν απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε το όνομα Linkin Park», λέει ο Μάικ Σινόντα, δεύτερη φωνή του συγκροτήματος, στο νέο ντοκιμαντέρ της μπάντας «Unshatter». «Θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο».
Η ταινία, που προβάλλεται αυτή την περίοδο στις κινηματογραφικές αίθουσες, παρακολουθεί την επιστροφή του συγκροτήματος στη σκηνή το 2024, καθώς τα μέλη του προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να συνεχίσουν χωρίς τον Μπένινγκτον, ο οποίος αυτοκτόνησε τον Ιούλιο του 2017, σε ηλικία 41 ετών.
Ωστόσο, όταν ο Σινόντα και τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας — Τζο Χαν, Ντέιβ Φάρελ, γνωστός και ως Phoenix, και Μπραντ Ντέλσον — άρχισαν να γράφουν ξανά μουσική μαζί, συνειδητοποίησαν ότι τα τραγούδια παρέπεμπαν ξεκάθαρα στους Linkin Park. «Απλώς ένιωσα ότι θα ήταν κάπως ανόητο, σχεδόν παράλογο, να το ονομάσουμε διαφορετικά», προσθέτει.
Παρόμοια ήταν και η άποψη του Χαν, δημιουργικού διευθυντή του συγκροτήματος και σκηνοθέτη του «Unshatter». Για τον ίδιο, μια αλλαγή ονόματος θα δημιουργούσε απλώς ένα επιπλέον βάρος, εφόσον η μπάντα συνέχιζε να φτιάχνει μουσική. «Το να πρέπει να εξηγώ κάθε μέρα, για πάντα, τι συμβαίνει με το όνομα — δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη διαδικασία», σημειώνει.
Όπως είπε τελικά ο Χαν στο PEOPLE, τα μέλη της μπάντας δεν συζήτησαν ποτέ άλλα πιθανά ονόματα. Αντίθετα, επικεντρώθηκαν στο πώς θα μπορούσαν να συνεχίσουν ως Linkin Park. «Μιλήσαμε — όχι για ονόματα — αλλά για διαφορετικές εκδοχές του τι θα μπορούσαμε να κάνουμε. Ίσως να ξεκινούσαμε μια καινούρια μπάντα και, αν ο κόσμος ερχόταν λόγω των Linkin Park, να παίζαμε και κάποια τραγούδια τους», εξήγησε.
Ο Χαν αποκάλυψε ότι ένα ακόμη ενδεχόμενο ήταν να εμφανίζονται ως Linkin Park, αλλά με «πολλούς διαφορετικούς τραγουδιστές» να ερμηνεύουν διαφορετικά κομμάτια. «Όλοι έχουμε αυτό το αίσθημα ότι χανόμαστε μέσα στον κόσμο όταν κάποιος που αγαπάμε τόσο πολύ δεν είναι πια εκεί», τόνισε αναφερόμενος στον Μπένινγκτον.
«Υπάρχει ένα κενό και αναρωτιέσαι: προσπαθείς να το γεμίσεις; Δεν μπορείς πραγματικά να το γεμίσεις. Υπάρχει πολλή μοναξιά σε αυτό. Υπάρχει πολλή θλίψη. Είναι μέρος της διαδικασίας της επούλωσης. Συνειδητοποίησα ότι δεν έχει να κάνει απλώς με το να βγεις εκεί έξω και να το κάνεις. Έχει να κάνει με το να ξαναγίνουμε μπάντα», συνέχισε.
Το συγκρότημα βρήκε τελικά τη νέα του τραγουδίστρια στο πρόσωπο της 40χρονης Έμιλι Άρμστρονγκ των Dead Sara. Μαζί με τον νέο ντράμερ Κόλιν Μπρίτεϊν, 39 ετών, οι Linkin Park κυκλοφόρησαν τον όγδοο στούντιο δίσκο τους, «From Zero», τον Νοέμβριο του 2024 και ολοκλήρωσαν μια παγκόσμια περιοδεία διάρκειας σχεδόν δύο ετών τον Ιούνιο του 2026.
Παρότι το συγκρότημα κράτησε το όνομά του, ο τίτλος του άλμπουμ παραπέμπει διακριτικά στις απαρχές των Linkin Park, όταν για μικρό χρονικό διάστημα χρησιμοποιούσαν διαφορετικό όνομα. Έτσι, το «From Zero» λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον της μπάντας.
«Πριν από τους Linkin Park, το πρώτο όνομα της μπάντας μας ήταν Xero», είχε δηλώσει τότε ο Σινόντα. «Ο τίτλος αυτού του άλμπουμ παραπέμπει τόσο σε αυτό το ταπεινό ξεκίνημα όσο και στο ταξίδι που κάνουμε σήμερα. Ηχητικά και συναισθηματικά αφορά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον — αγκαλιάζει τον χαρακτηριστικό μας ήχο, αλλά με κάτι νέο και γεμάτο ζωή».
Σήμερα, ο δεσμός ανάμεσα στα αρχικά μέλη των Linkin Park είναι αυτός που τους κρατά ενωμένους. «Γιατί το κάνουμε αυτό; Είμαστε φίλοι που μας αρέσει να φτιάχνουμε μουσική. Μεγαλώσαμε μαζί. Το στούντιο είναι ένας μαγικός χώρος όπου απομονωνόμαστε από τον κόσμο. Βρίσκουμε μεγάλη χαρά σε αυτό. Είμαστε πολύ τυχεροί που καταφέραμε να το ανακαλύψουμε ξανά», κατέληξε ο Χαν.
«Μας πέρασε από το μυαλό ότι δεν ήταν απαραίτητο να χρησιμοποιήσουμε το όνομα Linkin Park», λέει ο Μάικ Σινόντα, δεύτερη φωνή του συγκροτήματος, στο νέο ντοκιμαντέρ της μπάντας «Unshatter». «Θα μπορούσε να είναι κάτι άλλο».
Η ταινία, που προβάλλεται αυτή την περίοδο στις κινηματογραφικές αίθουσες, παρακολουθεί την επιστροφή του συγκροτήματος στη σκηνή το 2024, καθώς τα μέλη του προσπαθούσαν να βρουν τρόπο να συνεχίσουν χωρίς τον Μπένινγκτον, ο οποίος αυτοκτόνησε τον Ιούλιο του 2017, σε ηλικία 41 ετών.
Ωστόσο, όταν ο Σινόντα και τα υπόλοιπα μέλη της μπάντας — Τζο Χαν, Ντέιβ Φάρελ, γνωστός και ως Phoenix, και Μπραντ Ντέλσον — άρχισαν να γράφουν ξανά μουσική μαζί, συνειδητοποίησαν ότι τα τραγούδια παρέπεμπαν ξεκάθαρα στους Linkin Park. «Απλώς ένιωσα ότι θα ήταν κάπως ανόητο, σχεδόν παράλογο, να το ονομάσουμε διαφορετικά», προσθέτει.
Παρόμοια ήταν και η άποψη του Χαν, δημιουργικού διευθυντή του συγκροτήματος και σκηνοθέτη του «Unshatter». Για τον ίδιο, μια αλλαγή ονόματος θα δημιουργούσε απλώς ένα επιπλέον βάρος, εφόσον η μπάντα συνέχιζε να φτιάχνει μουσική. «Το να πρέπει να εξηγώ κάθε μέρα, για πάντα, τι συμβαίνει με το όνομα — δεν πρόκειται να μπω σε αυτή τη διαδικασία», σημειώνει.
Why Linkin Park Didn’t Change the Band’s Name After Chester Bennington’s Death (Exclusive) https://t.co/W8yJUjLsRt— People (@people) October 1, 2026
Ο Χαν αποκάλυψε ότι ένα ακόμη ενδεχόμενο ήταν να εμφανίζονται ως Linkin Park, αλλά με «πολλούς διαφορετικούς τραγουδιστές» να ερμηνεύουν διαφορετικά κομμάτια. «Όλοι έχουμε αυτό το αίσθημα ότι χανόμαστε μέσα στον κόσμο όταν κάποιος που αγαπάμε τόσο πολύ δεν είναι πια εκεί», τόνισε αναφερόμενος στον Μπένινγκτον.
«Υπάρχει ένα κενό και αναρωτιέσαι: προσπαθείς να το γεμίσεις; Δεν μπορείς πραγματικά να το γεμίσεις. Υπάρχει πολλή μοναξιά σε αυτό. Υπάρχει πολλή θλίψη. Είναι μέρος της διαδικασίας της επούλωσης. Συνειδητοποίησα ότι δεν έχει να κάνει απλώς με το να βγεις εκεί έξω και να το κάνεις. Έχει να κάνει με το να ξαναγίνουμε μπάντα», συνέχισε.
Το συγκρότημα βρήκε τελικά τη νέα του τραγουδίστρια στο πρόσωπο της 40χρονης Έμιλι Άρμστρονγκ των Dead Sara. Μαζί με τον νέο ντράμερ Κόλιν Μπρίτεϊν, 39 ετών, οι Linkin Park κυκλοφόρησαν τον όγδοο στούντιο δίσκο τους, «From Zero», τον Νοέμβριο του 2024 και ολοκλήρωσαν μια παγκόσμια περιοδεία διάρκειας σχεδόν δύο ετών τον Ιούνιο του 2026.
Παρότι το συγκρότημα κράτησε το όνομά του, ο τίτλος του άλμπουμ παραπέμπει διακριτικά στις απαρχές των Linkin Park, όταν για μικρό χρονικό διάστημα χρησιμοποιούσαν διαφορετικό όνομα. Έτσι, το «From Zero» λειτουργεί ως σύνδεσμος ανάμεσα στο παρελθόν και το μέλλον της μπάντας.
«Πριν από τους Linkin Park, το πρώτο όνομα της μπάντας μας ήταν Xero», είχε δηλώσει τότε ο Σινόντα. «Ο τίτλος αυτού του άλμπουμ παραπέμπει τόσο σε αυτό το ταπεινό ξεκίνημα όσο και στο ταξίδι που κάνουμε σήμερα. Ηχητικά και συναισθηματικά αφορά το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον — αγκαλιάζει τον χαρακτηριστικό μας ήχο, αλλά με κάτι νέο και γεμάτο ζωή».
Σήμερα, ο δεσμός ανάμεσα στα αρχικά μέλη των Linkin Park είναι αυτός που τους κρατά ενωμένους. «Γιατί το κάνουμε αυτό; Είμαστε φίλοι που μας αρέσει να φτιάχνουμε μουσική. Μεγαλώσαμε μαζί. Το στούντιο είναι ένας μαγικός χώρος όπου απομονωνόμαστε από τον κόσμο. Βρίσκουμε μεγάλη χαρά σε αυτό. Είμαστε πολύ τυχεροί που καταφέραμε να το ανακαλύψουμε ξανά», κατέληξε ο Χαν.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα