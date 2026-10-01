Έφη Πίκουλα για Αλίκη Βουγιουκλάκη: Όταν μου είπε να συνεργαστούμε, της είπα όχι, την έβλεπα σαν οικογένεια, όχι σαν σταρ

«Νωρίς Νωρίς», όπου μεταξύ άλλων μίλησε

Έφη Πίκουλα





Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε στο γεγονός, ότι την περίοδο εκείνη δεν είχε συνειδητοποιήσει το μέγεθος της δημοσιότητας που συνόδευε την οικογένεια Βουγιουκλάκη, καθώς η ίδια είχε μια διαφορετική οπτική για την καθημερινότητά της.



Πιο αναλυτικά, παραδέχτηκε: « Δεν καταλάβαινα καθόλου ότι ήμουν στην πιο διάσημη οικογένεια. Εγώ ένιωθα ότι ήμουν στην οικογένεια. Τώρα το βλέπω. Τώρα λέω, κοίταξε τι έζησα, έζησα με την Αλίκη. Ήμουν τυχερή λέω, κάνοντας αναδρομή στο παρελθόν. Λέω "ήσουν τυχερή που έζησες σε αυτή την οικογένεια και δίπλα στην Αλίκη". Έμαθα τόσα πράγματα. Εκείνη την στιγμή δεν το καταλάβαινες ».