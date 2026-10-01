Έφη Πίκουλα για Αλίκη Βουγιουκλάκη: Όταν μου είπε να συνεργαστούμε, της είπα όχι, την έβλεπα σαν οικογένεια, όχι σαν σταρ
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Έφη Πίκουλα Αλίκη Βουγιουκλάκη Συνεργασία Οικογένεια

Έφη Πίκουλα για Αλίκη Βουγιουκλάκη: Όταν μου είπε να συνεργαστούμε, της είπα όχι, την έβλεπα σαν οικογένεια, όχι σαν σταρ

Δεν καταλάβαινα καθόλου ότι ήμουν στην πιο διάσημη οικογένεια, είπε η ηθοποιός που είχε παντρευτεί με τον Τάκη Βουγιουκλάκη

Έφη Πίκουλα για Αλίκη Βουγιουκλάκη: Όταν μου είπε να συνεργαστούμε, της είπα όχι, την έβλεπα σαν οικογένεια, όχι σαν σταρ
Ιωάννα Μαρίνου
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Στη σχέση της με την Αλίκη Βουγιουκλάκη και την πρόταση που της είχε κάνει να συνεργαστούν, αναφέρθηκε η Έφη Πίκουλα, εξηγώντας γιατί την αρνήθηκε, ενώ πρόσθεσε ότι την έβλεπε ως μέλος της οικογένειάς της και όχι ως σταρ.

Η ηθοποιός ήταν καλεσμένη την Πέμπτη 1η Οκτωβρίου στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για την προσωπική και επαγγελματική της πορεία, τον γάμο της με τον Τάκη Βουγιουκλάκη, αλλά και τη σχέση που είχε με την αείμνηστη ηθοποιό.

Αναφερόμενη στην πρόταση που είχε δεχτεί από την Αλίκη Βουγιουκλάκη για να συνεργαστούν, η Έφη Πίκουλα σχολίασε ότι προτίμησε να διατηρήσει τη σχέση τους σε οικογενειακό επίπεδο, χωρίς να τη δει ως συνεργάτιδα ή σταρ. Όπως είπε: «Είσαι σε μια οικογένεια, βλέπεις την Αλίκη σαν μέλος της οικογένειας, δεν την βλέπεις σαν σταρ. Όταν μου είπε να συνεργαστούμε, είπα όχι. Γιατί να συνεργαστώ; Εγώ είμαι στην οικογένεια. Επειδή είμαι στην οικογένεια; Όχι. Δεν αισθανόταν ανταγωνισμό. Τι να ανταγωνιστείς; Τη θεά; Για όνομα του Θεού. Ήταν ωραία, ήταν πολύ όμορφα».

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Στη συνέχεια, η ηθοποιός αναφέρθηκε στο γεγονός, ότι την περίοδο εκείνη δεν είχε συνειδητοποιήσει το μέγεθος της δημοσιότητας που συνόδευε την οικογένεια Βουγιουκλάκη, καθώς η ίδια είχε μια διαφορετική οπτική για την καθημερινότητά της.

Πιο αναλυτικά, παραδέχτηκε: «Δεν καταλάβαινα καθόλου ότι ήμουν στην πιο διάσημη οικογένεια. Εγώ ένιωθα ότι ήμουν στην οικογένεια. Τώρα το βλέπω. Τώρα λέω, κοίταξε τι έζησα, έζησα με την Αλίκη. Ήμουν τυχερή λέω, κάνοντας αναδρομή στο παρελθόν. Λέω "ήσουν τυχερή που έζησες σε αυτή την οικογένεια και δίπλα στην Αλίκη". Έμαθα τόσα πράγματα. Εκείνη την στιγμή δεν το καταλάβαινες».
Ιωάννα Μαρίνου
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