Νίνο για το «είναι σκουλήκια που σε υποβαθμίζουν κι άμα φύγεις από τη ζωή πρώτοι θα κάνουν αφιερώματα»: Πάντα λέω αυτό που αισθάνομαι









Ορμώμενος από τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο Νίνο είχε αναφερθεί γενικότερα στη στάση ορισμένων απέναντι στους καλλιτέχνες , υποστηρίζοντας πως πρόκειται για «σκουλήκια που σε υποβαθμίζουν» και πως, αν φύγεις από τη ζωή, «πρώτοι θα κάνουν αφιερώματα».

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Ο Νίνο είχε σταθεί ακόμη, στη συμπεριφορά που, όπως ανέφερε, έχουν ορισμένοι άνθρωποι απέναντι στους καλλιτέχνες, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να τους απαξιώνουν όσο βρίσκονται εν ζωή, αλλά να τους αποθεώνουν μετά τον θάνατό τους. Στο ίδιο σημείο είχε κάνει μια αναφορά και σε πρόσωπα που, όπως είχε πει, έχει ξεχωρίσει όλα αυτά τα χρόνια.

Πιο αναλυτικά, είχε δηλώσει:

».

Σε άλλο σημείο

, είχε εξηγήσει ότι θεωρεί σημαντικό να παραμένει ανεξάρτητος και να εκφράζει όσα πιστεύει, χωρίς να λειτουργεί, όπως είπε, ως «

». Με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, είχε παρουσιάσει και τη δική του εικόνα για τον τραγουδιστή και στην πορεία του στον χώρο:

«

».

Ο τραγουδιστής είχε διαχωρίσει στη συνέχεια τη στάση του κοινού από εκείνη ανθρώπων του χώρου, υποστηρίζοντας ότι

ο κόσμος

αναγνωρίζει την αλήθεια και δεν μπορεί να επηρεαστεί από παρασκηνιακές κινήσεις:

«

».

Κλείνοντας, ο Νίνο είχε στείλει το δικό του μήνυμα για την ανάγκη να υπάρχει προσοχή στις ανθρώπινες σχέσεις:

«

».