Ο Σάκης Ρουβάς ανέβασε χιουμοριστικό βίντεο ενώ έκανε προθέρμανση πριν βγει στη σκηνή: «Αυτά που δεν βλέπετε πίσω από τη μουσική που αγαπάτε»
Ο Σάκης Ρουβάς ανέβασε χιουμοριστικό βίντεο ενώ έκανε προθέρμανση πριν βγει στη σκηνή: «Αυτά που δεν βλέπετε πίσω από τη μουσική που αγαπάτε»
Ο τραγουδιστής μοιράστηκε με τους followers του την πλευρά που οι θεατές δεν γνωρίζουν πίσω από κάθε προετοιμασία
Ένα χιουμοριστικό βίντεο ανέβασε ο Σάκης Ρουβάς κατά το οποίο έκανε προθέρμανση πριν βγει στη σκηνή, αποκαλύπτοντας στους followers του όσα δεν βλέπουν πίσω από τη μουσική που αγαπούν.
Ο τραγουδιστής, στην ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό του στο TikTok την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, παρουσιάζεται να κάνει ασκήσεις φωνητικής και να προετοιμάζεται σωστά, κάνοντας κύκλους μέσα στην αίθουσα που βρισκόταν, ενώ οι υπόλοιποι συνεργάτες του περνούσαν από δίπλα του.
«Αυτά που δεν βλέπετε πίσω από τη μουσική που αγαπάτε», έγραψε ο Σάκης Ρουβάς στη λεζάντα της ανάρτησής του, ενώ πάνω στο βίντεο σημεώσε: «Έτσι μοιάζει μία "φυσιολογική" προθέρμανση».
Δείτε το βίντεο
Ο τραγουδιστής, στην ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό του στο TikTok την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, παρουσιάζεται να κάνει ασκήσεις φωνητικής και να προετοιμάζεται σωστά, κάνοντας κύκλους μέσα στην αίθουσα που βρισκόταν, ενώ οι υπόλοιποι συνεργάτες του περνούσαν από δίπλα του.
«Αυτά που δεν βλέπετε πίσω από τη μουσική που αγαπάτε», έγραψε ο Σάκης Ρουβάς στη λεζάντα της ανάρτησής του, ενώ πάνω στο βίντεο σημεώσε: «Έτσι μοιάζει μία "φυσιολογική" προθέρμανση».
Δείτε το βίντεο
@sakisrouvas Αυτά που δεν βλέπετε πίσω από την μουσική που αγαπάτε👀😂 #sakisrouvas #internationalmusicday #viral ♬ son original - floflette74 ʕ•ᴥ•ʔ
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