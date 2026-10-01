Ο Σάκης Ρουβάς ανέβασε χιουμοριστικό βίντεο ενώ έκανε προθέρμανση πριν βγει στη σκηνή: «Αυτά που δεν βλέπετε πίσω από τη μουσική που αγαπάτε»
GALA
Σάκης Ρουβάς Προθέρμανση

Ο Σάκης Ρουβάς ανέβασε χιουμοριστικό βίντεο ενώ έκανε προθέρμανση πριν βγει στη σκηνή: «Αυτά που δεν βλέπετε πίσω από τη μουσική που αγαπάτε»

Ο τραγουδιστής μοιράστηκε με τους followers του την πλευρά που οι θεατές δεν γνωρίζουν πίσω από κάθε προετοιμασία

Ο Σάκης Ρουβάς ανέβασε χιουμοριστικό βίντεο ενώ έκανε προθέρμανση πριν βγει στη σκηνή: «Αυτά που δεν βλέπετε πίσω από τη μουσική που αγαπάτε»
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ
Ένα χιουμοριστικό βίντεο ανέβασε ο Σάκης Ρουβάς κατά το οποίο έκανε προθέρμανση πριν βγει στη σκηνή, αποκαλύπτοντας στους followers του όσα δεν βλέπουν πίσω από τη μουσική που αγαπούν.

Ο τραγουδιστής, στην ανάρτηση που έκανε στον λογαριασμό του στο TikTok την Πέμπτη 1 Οκτωβρίου, παρουσιάζεται να κάνει ασκήσεις φωνητικής και να προετοιμάζεται σωστά, κάνοντας κύκλους μέσα στην αίθουσα που βρισκόταν, ενώ οι υπόλοιποι συνεργάτες του περνούσαν από δίπλα του.

«Αυτά που δεν βλέπετε πίσω από τη μουσική που αγαπάτε», έγραψε ο Σάκης Ρουβάς στη λεζάντα της ανάρτησής του, ενώ πάνω στο βίντεο σημεώσε: «Έτσι μοιάζει μία "φυσιολογική" προθέρμανση».

Δείτε το βίντεο

@sakisrouvas Αυτά που δεν βλέπετε πίσω από την μουσική που αγαπάτε👀😂 #sakisrouvas #internationalmusicday #viral ♬ son original - floflette74 ʕ•ᴥ•ʔ
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια Ημέρα Υιοθεσίας που μπορεί να αλλάξει τη ζωή

Μια διαφορετική Ημέρα Υιοθεσίας και Ενημέρωσης για την Υπεύθυνη Κηδεμονία Ζώων Συντροφιάς (και ειδικά εκείνων που έχουν διασωθεί από τις καλοκαιρινές πυρκαγιές) πραγματοποιείται το Σάββατο 3 Οκτωβρίου, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ζώων.

UNIC Evolve: Η ερευνητική πρωτοβουλία που κάνει την πραγματική ζωή πεδίο έρευνας

Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης