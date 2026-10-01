Έναρξη σεζόν με τον ALPHA στην κορυφή και τη Μυθοπλασία ALPHA πρώτη σε όλα τα κοινά!



Στην πιο ανταγωνιστική ζώνη της τηλεόρασης, από τις οκτώ το βράδυ έως τα μεσάνυχτα, οι τηλεθεατές έδωσαν ξεκάθαρο προβάδισμα στον Alpha. Η εικόνα του μήνα αποτυπώνεται σε τρεις σημαντικές πρωτιές:

15,2% στο σύνολο του κοινού στην prime time, με προβάδισμα 3,1 ποσοστιαίων μονάδων από το δεύτερο κανάλι.

16,2% στους τηλεθεατές 18–54 ετών στην prime time, με διαφορά 3,5 μονάδων από τον δεύτερο.

13% στο σύνολο της ημέρας, κατακτώντας την πρώτη θέση στο σύνολο του τηλεοπτικού κοινού.

Μυθοπλασία Alpha: Οι ιστορίες που μας φέρνουν κοντά

Στην καρδιά αυτής της επιτυχίας βρίσκεται η Μυθοπλασία Alpha, που συνεχίζει μια ισχυρή παράδοση χρόνων και μπαίνει στη νέα σεζόν πρώτη τόσο στο σύνολο του κοινού όσο και στις ηλικίες 18–54.

Κωμωδία, κοινωνικές ιστορίες και δραματικές σειρές συναντιούνται σε ένα πρόγραμμα με διαφορετικούς κόσμους, ξεχωριστούς ήρωες και ιστορίες που αγγίζουν τους τηλεθεατές.

Οι αγαπημένες κωμικές σειρές «Το Σόι σου», «Μπαμπά σ’ αγαπώ», «Φόνοι στο Καμπαναριό» επέστρεψαν με νέα επεισόδια και μαζί με το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια έδωσαν ισχυρό στίγμα στις βραδιές του Alpha, αναδεικνύοντας τη Μυθοπλασία Alpha σε πρώτη επιλογή του κοινού.





Και η συνέχεια φέρνει ακόμη περισσότερα. Νέες σειρές, νέοι ήρωες και περισσότερες ιστορίες διευρύνουν το πρόγραμμα, με τον Alpha να επενδύει σταθερά στην ποικιλία των ειδών, στα πρόσωπα και, πάνω απ’ όλα, στην αφήγηση που δημιουργεί δεσμούς με το κοινό.

«Ριφιφί»: Μια μεγάλη τηλεοπτική επιτυχία, ένα καθηλωτικό φινάλε

Το «Ριφιφί» του Σωτήρη Τσαφούλια αναδείχθηκε σε μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες μυθοπλασίας των τελευταίων ετών στην ελληνική τηλεόραση. Κατέκτησε την κορυφή ανάμεσα στις σειρές-event, με κάθε επεισόδιο να προσεγγίζει κατά μέσο όρο 1,67 εκατομμύρια διαφορετικούς τηλεθεατές, ενώ σε επιμέρους κοινά το φινάλε άγγιξε περισσότερους από το ένα τρίτο όσων παρακολουθούσαν τηλεόραση σε αυτές τις ηλικίες (18–54). Ένα φινάλε αντάξιο μιας σειράς που κράτησε αμείωτο το ενδιαφέρον και πρόσθεσε ακόμη μία μεγάλη επιτυχία στη Μυθοπλασία Alpha.

Με μυθοπλασία, ενημέρωση και ψυχαγωγία να καταγράφουν πρωτιές σε διαφορετικές ζώνες, ο Alpha ξεκινά τη νέα σεζόν από την κορυφή. Και συνεχίζει με ένα πρόγραμμα που απλώνεται σε ολόκληρη την ημέρα, συνδυάζοντας δυνατές ιστορίες, αγαπημένα πρόσωπα και εκπομπές που το κοινό επιλέγει καθημερινά.





Πρωτιές από το πρωί μέχρι το Σαββατοκύριακο και καθόλη τη διάρκεια της ημέρας

Η δυναμική του Alpha, όμως, δεν περιορίζεται στην prime time. Ενημέρωση και ψυχαγωγία δίνουν καθημερινά το δικό τους ισχυρό στίγμα, με εκπομπές που έχουν ήδη κατακτήσει την κορυφή στις ζώνες τους από τις πρώτες ημέρες της νέας σεζόν.

Το «Happy Day» με τη Σταματίνα Τσιμτσιλή ξεκίνησε τη 14η σεζόν του καταγράφοντας πρωτιές στην πρωινή ζώνη, ενώ τη σκυτάλη παίρνει η Κατερίνα Καινούργιου με τη «Super Κατερίνα», που έχει ήδη καταγράψει πρωτιές στο δυναμικό κοινό.

Τα Σαββατοκύριακα, ο Νίκος Μάνεσης και το «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» συνεχίζουν την ισχυρή τους πορεία, κατακτώντας την πρώτη θέση στην προτίμηση των τηλεθεατών, ενώ η Ναταλία Γερμανού και το «Καλύτερα δε γίνεται» ξεκίνησαν τη νέα σεζόν δυναμικά, με την εκπομπή να περνά στην κορυφή της μεσημεριανής ζώνης τόσο στο σύνολο όσο και στο δυναμικό κοινό.





Στην απογευματινή ζώνη, το «Deal» με τον Γιώργο Θαναηλάκη επέστρεψε με νέα επεισόδια, έχοντας ολοκληρώσει την προηγούμενη σεζόν στην πρώτη θέση στη ζώνη προβολής του και συνεχίζοντας τη σταθερή σχέση που έχει χτίσει με το τηλεοπτικό κοινό.

Από το πρωί μέχρι το βράδυ και από την καθημερινή ζώνη μέχρι το Σαββατοκύριακο, ο Alpha διατηρεί ισχυρή παρουσία σε διαφορετικές ζώνες και διαφορετικά είδη προγράμματος, με πρόσωπα και εκπομπές που έχουν κερδίσει σταθερή θέση στις επιλογές των τηλεθεατών.