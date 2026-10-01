Diddy: Ξανά στην απομόνωση μετά τις καταγγελίες ότι απολαμβάνει προνομιακή μεταχείριση στη φυλακή

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του NBC NEWS, οι υπόλοιποι κρατούμενοι υπηρετούν τον άλλοτε πανίσχυρο μουσικό πραγωγό, αναλαμβάνοντας για λογαριασμό του από μαγείρεμα και καθαριότητα μέχρι και μασάζ.

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ανέφερε στη Daily Mail το Γραφείο Δημοσίων Υποθέσεων του

Ομοσπονδιακ

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Γραφείου Φυλακών των ΗΠΑ