Το ερευνητικό πρόγραμμα του UNIC Athens μετατρέπει το campus του Ελληνικού σε ένα ζωντανό πεδίο έρευνας, όπου Τεχνητή Νοημοσύνη, Βιοτεχνολογία και βιολογικά δεδομένα συναντώνται, ανοίγοντας νέους δρόμους για την υγεία, την ευημερία και φυσικά, την επιστήμη.
Άντι Μπέρναμ για την υπόθεση της Σίτι: «Ανησυχώ ότι οι ιδιοκτήτες της θα την πουλήσουν, δεν πρέπει να τους χάσουμε»
Άντι Μπέρναμ για την υπόθεση της Σίτι: «Ανησυχώ ότι οι ιδιοκτήτες της θα την πουλήσουν, δεν πρέπει να τους χάσουμε»
Ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας εξέφρασε την ανησυχία του για το ενδεχόμενο αποχώρησης του οργανισμού του σεΐχη Μανσούρ που διοικεί τη Σίτι από το 2008
Την ανησυχία του για το ενδεχόμενο αποχώρησης των ιδιοκτητών της Μάντσεστερ Σίτι από τον σύλλογο εξέφρασε ο πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Άντι Μπέρναμ, μετά την απόφαση της Premier League για σοβαρές παραβάσεις των οικονομικών κανονισμών.
Ο Μπέρναμ αναφέρθηκε με θετικά λόγια στην ιδιοκτησία της Σίτι από το Άμπου Ντάμπι και στην επένδυση που έχει πραγματοποιήσει στο Μάντσεστερ από το 2008, όταν ανέλαβε τον έλεγχο του συλλόγου ο όμιλος του σεΐχη Μανσούρ.
«Θα ανησυχούσα πραγματικά αν τους χάναμε», δήλωσε στο BBC, προσθέτοντας: «Έχουν υπάρξει ένας τόσο σημαντικός εταίρος στην οικοδόμηση του σύγχρονου Μάντσεστερ και, προφανώς, στην ανάδειξη της Μάντσεστερ Σίτι σε παγκόσμια δύναμη».
Η Premier League ανακοίνωσε την Τρίτη (29/9) ότι η Μάντσεστερ Σίτι χρησιμοποίησε «εικονικές» εμπορικές συμβάσεις στο πλαίσιο πρακτικών που είχαν ως αποτέλεσμα την τεχνητή αύξηση των εσόδων και την υποτίμηση των εξόδων κατά περισσότερα από 900 εκατ. λίρες σε διάστημα σχεδόν δέκα ετών.
Η αγγλική ομάδα έχει αρνηθεί ότι διέπραξε παραβάσεις και έχει γνωστοποιήσει ότι θα ασκήσει έφεση.
Ο Μπέρναμ, ο οποίος στο παρελθόν διετέλεσε δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ, αναφέρθηκε και στην υπόθεση της Έβερτον με τους κανονισμούς κερδοφορίας και βιωσιμότητας της Premier League.
Ο ίδιος είχε υποστηρίξει τότε ότι ο σύλλογος που υποστηρίζει δεν είχε αντιμετωπιστεί δίκαια.
Η Έβερτον είχε τιμωρηθεί αρχικά με αφαίρεση 10 βαθμών, ποινή που στη συνέχεια μειώθηκε στους έξι, για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Premier League σε περίοδο τριών ετών που ολοκληρώθηκε το 2022.
«Θα ήταν λάθος εκ μέρους μου να πάρω θέση υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς, δεδομένης της προηγούμενης εμπειρίας μου», ανέφερε.
Με τις κυρώσεις για τη Μάντσεστερ Σίτι να μην έχουν ακόμη καθοριστεί και τις εφέσεις να θεωρούνται αναμενόμενες, ο Μπέρνχαμ αναγνώρισε ότι «διακυβεύονται πολλά» για τον σύλλογο, τους φιλάθλους του και την πόλη του Μάντσεστερ. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θα ήταν σωστό να παρέμβει στη διαδικασία επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων.
Ο Μπέρναμ αναφέρθηκε με θετικά λόγια στην ιδιοκτησία της Σίτι από το Άμπου Ντάμπι και στην επένδυση που έχει πραγματοποιήσει στο Μάντσεστερ από το 2008, όταν ανέλαβε τον έλεγχο του συλλόγου ο όμιλος του σεΐχη Μανσούρ.
«Θα ανησυχούσα πραγματικά αν τους χάναμε», δήλωσε στο BBC, προσθέτοντας: «Έχουν υπάρξει ένας τόσο σημαντικός εταίρος στην οικοδόμηση του σύγχρονου Μάντσεστερ και, προφανώς, στην ανάδειξη της Μάντσεστερ Σίτι σε παγκόσμια δύναμη».
Η Premier League ανακοίνωσε την Τρίτη (29/9) ότι η Μάντσεστερ Σίτι χρησιμοποίησε «εικονικές» εμπορικές συμβάσεις στο πλαίσιο πρακτικών που είχαν ως αποτέλεσμα την τεχνητή αύξηση των εσόδων και την υποτίμηση των εξόδων κατά περισσότερα από 900 εκατ. λίρες σε διάστημα σχεδόν δέκα ετών.
Η αγγλική ομάδα έχει αρνηθεί ότι διέπραξε παραβάσεις και έχει γνωστοποιήσει ότι θα ασκήσει έφεση.
Ο Μπέρναμ, ο οποίος στο παρελθόν διετέλεσε δήμαρχος του ευρύτερου Μάντσεστερ, αναφέρθηκε και στην υπόθεση της Έβερτον με τους κανονισμούς κερδοφορίας και βιωσιμότητας της Premier League.
Ο ίδιος είχε υποστηρίξει τότε ότι ο σύλλογος που υποστηρίζει δεν είχε αντιμετωπιστεί δίκαια.
Η Έβερτον είχε τιμωρηθεί αρχικά με αφαίρεση 10 βαθμών, ποινή που στη συνέχεια μειώθηκε στους έξι, για παραβίαση των οικονομικών κανονισμών της Premier League σε περίοδο τριών ετών που ολοκληρώθηκε το 2022.
«Θα ήταν λάθος εκ μέρους μου να πάρω θέση υπέρ της μίας ή της άλλης πλευράς, δεδομένης της προηγούμενης εμπειρίας μου», ανέφερε.
Με τις κυρώσεις για τη Μάντσεστερ Σίτι να μην έχουν ακόμη καθοριστεί και τις εφέσεις να θεωρούνται αναμενόμενες, ο Μπέρνχαμ αναγνώρισε ότι «διακυβεύονται πολλά» για τον σύλλογο, τους φιλάθλους του και την πόλη του Μάντσεστερ. Παράλληλα, τόνισε ότι δεν θα ήταν σωστό να παρέμβει στη διαδικασία επιβολής πειθαρχικών κυρώσεων.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα