Όλα στον αέρα στην υπόθεση Ρονάλντο-Ζεσούς: Αποχώρησε ξανά από την προπόνηση της Πορτογαλίας, δείτε βίντεο
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Κριστιάνο Ρονάλντο Εθνική Πορτογαλίας Ζόρζε Ζεσούς

Όλα στον αέρα στην υπόθεση Ρονάλντο-Ζεσούς: Αποχώρησε ξανά από την προπόνηση της Πορτογαλίας, δείτε βίντεο

Ο CR7 αποχώρησε με βανάκι από το γήπεδο ενώ οι συμπαίκτες του συνέχισαν κανονικά την προπόνηση στο «Parken» της Δανίας

Όλα στον αέρα στην υπόθεση Ρονάλντο-Ζεσούς: Αποχώρησε ξανά από την προπόνηση της Πορτογαλίας, δείτε βίντεο
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Οριστική είναι πλέον η ρήξη στις σχέσεις του Κριστιάνο Ρονάλντο με τον Ζόρζε ΖεσούςΗ μη χρησιμοποίησή του από τον Ζόρζε Ζέσους στη νίκη 2-1 επί της Νορβηγίας για το Nations League, άνοιξε ένα άνευ προηγουμένου θέμα στις τάξεις της ομάδας. 

Ο σούπερ σταρ της εθνικής Πορτογαλίας εγκατέλειψε για τρίτη φορά την προπόνηση, αποχωρώντας με βανάκι από το «Parken», ενώ οι συμπαίκτες του βρίσκονταν ακόμα στο γήπεδο.


Αιτία, όπως όλα δείχνουν, οι άκρως επιθετικές δηλώσεις του ομοσπονδιακού τεχνικού, ο οποίος λίγο νωρίτερα στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του αγώνα με τη Δανία στην Κοπεγχάγη, διευκρίνισε ότι ο Ρονάλντο θα παραμείνει στον πάγκο.

«Μπορώ να υπόσχομαι ό,τι θέλω. Είμαι ο προπονητής. Εγώ παίρνω τις αποφάσεις· είπα στον παίκτη ότι δεν θα ξεκινούσε βασικός. "Σε βάζω στον πάγκο. Αν σε χρειαστώ για 30 λεπτά, θα παίξεις· αν όχι, δεν θα παίξεις". Κανένας παίκτης δεν πρόκειται ποτέ να μου αλλάξει γνώμη. Ούτε αυτός, ούτε κανένας άλλος στον χώρο του ποδοσφαίρου. Ούτε καν ο πρόεδρος του συλλόγου. Ποτέ , μηδενικές πιθανότητες», είπε ο Ζεσούς και συμπλήρωσε ότι στο αυριανό ματς βασικός θα ξεκινήσει ο Γκονσάλο Ράμος.

Όλα δείχνουν, λοιπόν, ότι σύντομα θα υπάρξουν εξελίξεις που θα αφορούν τον 41χρονο κάτοχο του Παγκοσμίου Ρεκόρ σε διεθνείς συμμετοχές (234) και γκολ (146).

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Ο Κριστιάνο Ρονάλντο για δύο ημέρες δεν έχει ακολουθήσει το πρόγραμμα προπονήσεων της εθνικής Πορτογαλίας ενώ ακόμα και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Πέδρο Προένσα πέταξε εκτάκτως για τη Δανία προκειμένου να προσπαθήσει να διαχειριστεί την κατάσταση. 

Ο Ρονάλντο έκανε προπόνηση στο γυμναστήριο του ξενοδοχείου, καθώς στο γήπεδο δεν υπήρχαν τα όργανα που απαιτούνται για το πρόγραμμά του. Εμφανίστηκε πάντως στο γήπεδο προκειμένου να δώσει το παρών στο μίτινγκ της ομάδας, πριν την προπόνηση.

Η Πορτογαλία παίζει στην Κοπεγχάγη απέναντι στη Δανία αύριο Πέμπτη (1/10, 21:45) για το Nations League αλλά το στρατηγείο της βρίσκεται στο Μάλμε της Σουηδίας. 
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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Portugal (@portugal)

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