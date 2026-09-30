Όλα στον αέρα στην υπόθεση Ρονάλντο-Ζεσούς: Αποχώρησε ξανά από την προπόνηση της Πορτογαλίας, δείτε βίντεο

Η μη χρησιμοποίησή του από τον

στη νίκη 2-1 επί της Νορβηγίας για το Nations League, άνοιξε ένα άνευ προηγουμένου θέμα στις τάξεις της ομάδας.



🚨 @SICNoticias



Cristiano Ronaldo left in a van and didn't train with the team.



The Portugal captain's private plane is due to depart Madrid, Spain, late this afternoon for Copenhagen, Denmark.



Later this Wednesday, Ronaldo's plane is scheduled to depart Copenhagen for Madrid,… — The Nassr Tribune™️ (@AlNassrTribune) September 30, 2026

Seleção: "Não há nenhum jogador no mundo que fique contente de estar a aquecer 30 minutos e depois não entre. Quanto mais o Cristiano Ronaldo."



Jorge Jesus, selecionador de Portugal 🇵🇹 pic.twitter.com/OGIr7Eppe5 — O Fura-Redes (@OFuraRedes) September 30, 2026

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🚨🇵🇹 Jorge Jesus: “Cristiano Ronaldo did not refuse to train”.



“There are no issues. Cristiano told me: if you want me to play, I’ll play. If you want me to sit on the bench, I will. If you want me in the stands, I will”. pic.twitter.com/AX97PWR6EY — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) September 30, 2026

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο για δύο ημέρες δεν έχει ακολουθήσει το πρόγραμμα προπονήσεων της εθνικής Πορτογαλίας ενώ ακόμα και ο πρόεδρος της ομοσπονδίας Πέδρο Προένσα πέταξε εκτάκτως για τη Δανία προκειμένου να προσπαθήσει να διαχειριστεί την κατάσταση.

Ο Ρονάλντο έκανε προπόνηση στο γυμναστήριο του ξενοδοχείου, καθώς στο γήπεδο δεν υπήρχαν τα όργανα που απαιτούνται για το πρόγραμμά του. Εμφανίστηκε πάντως στο γήπεδο προκειμένου να δώσει το παρών στο μίτινγκ της ομάδας, πριν την προπόνηση.

Η Πορτογαλία παίζει στην Κοπεγχάγη απέναντι στη Δανία αύριο Πέμπτη (1/10, 21:45) για το Nations League αλλά το στρατηγείο της βρίσκεται στο Μάλμε της Σουηδίας.





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