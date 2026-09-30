Πιερρακάκης: Έχουμε δώσει ένα δισ. ευρώ από την εκκίνηση της κρίσης, σε κάθε νέα δυσκολία θα είμαστε δίπλα στους πολίτες

«Οι 120 δόσεις δίνουν ανάσα στους συνεπείς οφειλέτες που θέλουν να πληρώσουν τα χρέη τους»

Alpha, τονίζοντας ότι από την έναρξη της κρίσης έχουν διατεθεί 1 δισ. ευρώ για τη στήριξη των πολιτών.



«Είμαστε δίπλα στους πολίτες από την πρώτη ημέρα που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση», ανέφερε ο υπουργός, τονίζοντας ότι οι πολίτες «δεν πρέπει να αισθανθούν ανασφάλεια» και ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου.







«Δεν ζητάμε φόρο, ζητάμε χώρο»



Αναφερόμενος στο ελληνικό αίτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι αυτό δεν αφορά την επιβολή νέου φόρου, αλλά τη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου.



«Δεν ζητάμε φόρο, ζητάμε χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι εφόσον γίνει δεκτό το αίτημα που έχει θέσει ο πρωθυπουργός, η Ελλάδα θα αποκτήσει πρόσθετες δυνατότητες για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης.







«Θα πρέπει να επικρατήσει η κοινή λογική και να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τους πολίτες ακόμη περισσότερο», αν πάμε στα χειρότερα σενάρια, σημείωσε.





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Γιατί τώρα οι 120 δόσεις



Ερωτηθείς γιατί η κυβέρνηση προχωρά τώρα στη διεύρυνση της ρύθμισης στις 120 δόσεις, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι «όταν αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζει και η στρατηγική σου».



Υποστήριξε ότι το προηγούμενο διάστημα έχουν ήδη ενεργοποιηθεί σειρά εργαλείων για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, αναφέροντας μεταξύ άλλων τον εξωδικαστικό μηχανισμό και το ακατάσχετο.



Ο υπουργός έδωσε έμφαση στους συνεπείς οφειλέτες που επιθυμούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους, περιγράφοντας τη νέα ρύθμιση ως ένα ακόμη εργαλείο στη διάθεσή τους.



Στις παρεμβάσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της ενεργειακής κρίσης αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης , σε συνέντευξή του στον, τονίζοντας ότι από την έναρξη της κρίσης έχουν διατεθεί 1 δισ. ευρώ για τη στήριξη των πολιτών.«Είμαστε δίπλα στους πολίτες από την πρώτη ημέρα που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση», ανέφερε ο υπουργός, τονίζοντας ότι οι πολίτες «δεν πρέπει να αισθανθούν ανασφάλεια» και ότι η κυβέρνηση θα συνεχίσει να παρακολουθεί στενά την εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου.Όπως σημείωσε, από την έναρξη της κρίσης έχουν διατεθεί συνολικά 1 δισ. ευρώ για μέτρα στήριξης.Αναφερόμενος στο ελληνικό αίτημα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ο κ. Πιερρακάκης υπογράμμισε ότι αυτό δεν αφορά την επιβολή νέου φόρου, αλλά τη δημιουργία πρόσθετου δημοσιονομικού χώρου.«Δεν ζητάμε φόρο, ζητάμε χώρο», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι εφόσον γίνει δεκτό το αίτημα που έχει θέσει ο πρωθυπουργός, η Ελλάδα θα αποκτήσει πρόσθετες δυνατότητες για τη χρηματοδότηση μέτρων στήριξης.Ο υπουργός παρέπεμψε και σε προηγούμενες ελληνικές διεκδικήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Όπως ανέφερε ο κ. Πιερρακάκης, η Ελλάδα διεκδίκησε πρόσθετη δημοσιονομική ευελιξία τόσο για τις αμυντικές δαπάνες όσο και για την ενέργεια, αιτήματα που, όπως είπε, έγιναν δεκτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.«Θα πρέπει να επικρατήσει η κοινή λογική και να μπορέσουμε να υποστηρίξουμε τους πολίτες ακόμη περισσότερο», αν πάμε στα χειρότερα σενάρια, σημείωσε.Ερωτηθείς γιατί η κυβέρνηση προχωρά τώρα στη διεύρυνση της ρύθμισης στις 120 δόσεις, ο κ. Πιερρακάκης απάντησε ότι «όταν αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζει και η στρατηγική σου».Υποστήριξε ότι το προηγούμενο διάστημα έχουν ήδη ενεργοποιηθεί σειρά εργαλείων για την αντιμετώπιση του ιδιωτικού χρέους, αναφέροντας μεταξύ άλλων τον εξωδικαστικό μηχανισμό και το ακατάσχετο.Ο υπουργός έδωσε έμφαση στους συνεπείς οφειλέτες που επιθυμούν να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους, περιγράφοντας τη νέα ρύθμιση ως ένα ακόμη εργαλείο στη διάθεσή τους.

Όπως ανέφερε, ο πολίτης που έχει συσσωρεύσει χρέη και ζητά βοήθεια για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. «Θέλει ένα κράτος που του δίνει το χέρι, όχι που του κουνάει το δάχτυλο».



Σύμφωνα με τον κ. Πιερρακάκη, στόχος είναι η κυβέρνηση να επιστρέφει στους πολίτες το μέρισμα της ανάπτυξης, χωρίς να διαταράσσεται η δημοσιονομική ισορροπία. «Η δουλειά μας είναι να είμαστε νοικοκύρηδες», είπε.



Παράλληλα, ανέφερε ότι η Πολιτεία και οι αρμόδιοι εποπτικοί μηχανισμοί θα ελέγχουν την εφαρμογή των νέων κανόνων από τους servicers.



Servicers: Κανόνες, λογοδοσία και συνέπειες



Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο υπουργός και στο νέο πλαίσιο για τους servicers, επισημαίνοντας ότι το προηγούμενο διάστημα, παράλληλα με τα εργαλεία που είχαν ήδη θεσπιστεί για τη διαχείριση του ιδιωτικού χρέους, η κυβέρνηση κατέγραφε και τα παράπονα των πολιτών για τη λειτουργία των εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων.



Όπως τόνισε, με τη νέα νομοθετική πρωτοβουλία θα υπάρχουν λογοδοσία, κανόνες και συνέπειες, με στόχο να κλείσουν τα περιθώρια καταστρατήγησης του πλαισίου.



Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της συνέντευξης στην τηλεόραση του Alpha



Δημοσιογράφος: Καλησπέρα, κύριε Υπουργέ.



Κυριάκος Πιερρακάκης: Καλησπέρα, κύριε Σρόιτερ.



Δημοσιογράφος: … 20 λεπτά λοιπόν η επιδότηση στο diesel κίνησης, είδαμε τις διαφορές στην αντλία, φαντάζομαι αυτό που βλέπουμε, συμφωνείτε ότι δεν λύνει το πρόβλημα αυτή τη στιγμή.



Κυριάκος Πιερρακάκης: Είμαστε δίπλα στους πολίτες από την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η ενεργειακή κρίση, από την περασμένη άνοιξη.



Αν δούμε τι έχουν κάνει άλλες ευρωπαϊκές χώρες συνολικά, η χώρα μας είναι στις πρώτες τρεις χώρες της Ευρώπης στα συνολικά μέτρα στήριξης, με περίπου ένα δισεκατομμύριο ευρώ από την εκκίνηση της κρίσης.



Και θα είμαστε δίπλα σε κάθε βήμα. Οι πολίτες που μας βλέπουν δεν πρέπει να αισθανθούν ανασφάλεια. Το αποδεικνύει ο Πρωθυπουργός, το αποδεικνύει η κυβέρνηση καθημερινά. Σήμερα ανακοινώσαμε και άλλα μέτρα όπως είδατε.



Δημοσιογράφος: Θα πάμε στις 120 δόσεις.



Κυριάκος Πιερρακάκης: Θα είμαστε δίπλα τους παρακολουθώντας φυσικά και τις τιμές του πετρελαίου, πλέον ανά δεκαπέντε ημέρες, γιατί όπως έχετε δει και εσείς, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη κινητικότητα σε αυτές. Οπότε, ειδικά για το πετρέλαιο θέρμανσης - γιατί να πω εδώ, ξέρουμε πολύ καλά τι σημαίνει χειμώνας, τι σημαίνει για τον οικογενειακό προϋπολογισμό - σε δεκαπέντε ημέρες από τώρα θα είμαστε εκεί. Για να στηρίξουμε και το πετρέλαιο θέρμανσης.



Και να είμαστε δίπλα σε κάθε οικογένεια και σε κάθε επιχείρηση στη χώρα.



Δημοσιογράφος: Φαντάζομαι αυτό θα τρέχει στην πορεία του χειμώνα, γιατί θα στηρίξετε τώρα το πετρέλαιο θέρμανσης, θα ξεκινήσει κάτω από το 1,75 ευρώ, εάν τα πράγματα γίνουν πολύ χειρότερα θα πρέπει και αυτή η στήριξη να αλλάξει



Κυριάκος Πιερρακάκης: Μα εκ των πραγμάτων είναι έτσι, αυτό είναι και το λογικό το οποίο λέτε και η Ελλάδα έχει τις δυνατότητες για να κάνει αυτές τις ενέργειες σε ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο. Μιλήσαμε και για την πρωτοβουλία -άκουσα το ρεπορτάζ για την πρωτοβουλία του Πρωθυπουργού- αλλά σε αυτό το πλαίσιο η Ελλάδα είναι από εκείνες τις χώρες οι οποίες έχουν αυτές τις δυνατότητες.



Σας είπα πριν. Έχουμε δώσει ένα δισεκατομμύριο ευρώ από την εκκίνηση της κρίσης. Η ερώτησή σας είναι, «επαρκεί;»



Εγώ θα σας πω ότι τα προβλήματα είναι πάντα μεγαλύτερα. Ο στόχος μας είναι όμως να είμαστε δίπλα. Τα μέτρα της ΔΕΘ ενισχύουν το διαθέσιμο εισόδημα των πολιτών ταυτοχρόνως. Άρα σε κάθε βήμα, σε κάθε δυσκολία που θα υπάρχει, οι πολίτες να ξέρουν ότι θα είμαστε δίπλα τους.



Δημοσιογράφος: Τι ζητάμε από την Κομισιόν, κύριε Υπουργέ; Αυτή η δημοσιονομική ευελιξία που ωραία ακούγεται, αλλά κανείς δεν καταλαβαίνει τι σημαίνει στην ουσία, τι ζητάμε από την Ευρώπη να μας δώσει για το ΦΠΑ;



Κυριάκος Πιερρακάκης: Με μία φράση, ξέρετε, εγώ θα το έλεγα - επειδή λέγανε για το φόρο το προηγούμενο διάστημα - δεν ζητάμε φόρο, ζητάμε χώρο. Δηλαδή, έχουμε δώσει, όπως σας είπα πριν, ένα δισεκατομμύριο ευρώ από την εκκίνηση της κρίσης. Άκουσα και την Αντιπολίτευση, για τα έξτρα έσοδα από το ΦΠΑ.



Συνολικά τα έξτρα έσοδα από το ΦΠΑ φέτος, ξέρετε πόσα είναι; Αντίστοιχα, μάλλον λιγότερα… 950 εκατομμύρια είναι, εμείς έχουμε δώσει ένα δισεκατομμύριο από την εκκίνηση της. Αλλά το ένα δις αυτό που έχουμε δώσει, μετράει.



Αν γίνει δεκτό το αίτημα του Πρωθυπουργού, θα έχουμε έξτρα χώρο, έξτρα δυνατότητες να στηρίξουμε ακόμη περισσότερο τους πολίτες πάνω από τα υφιστάμενα μέτρα, τα οποία όπως έχετε δει κάθε εβδομάδα ανακοινώνουμε και κάτι.



Δημοσιογράφος: Περιμένουμε λοιπόν και σε αυτό το θέμα την Ευρώπη.



Με το άλλο καπέλο του Προέδρου του Eurogroup συμφωνείτε φαντάζομαι ότι η Ευρώπη αργεί πάρα πολύ στις αποφάσεις της. Γενικώς το θέμα της ενεργειακής κρίσης όλο συζητάμε και στην ουσία αποφάσεις δεν βλέπουμε. Μια σύσταση έχουμε, κλείστε τα φώτα το βράδυ αν θέλετε μήπως και γλιτώσουμε το χειμώνα. Περιμένουμε λοιπόν έστω αυτή την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υπάρχει αυτή η δημοσιονομική ευελιξία.



Κυριάκος Πιερρακάκης: Με το ευρωπαϊκό καπέλο οφείλω να εκφράζω τη συνισταμένη όλων των χωρών, όμως, ως Έλληνας Υπουργός Οικονομικών ξέρετε τι θα σας πω; Διεκδικήσαμε τη ρήτρα διαφυγής για την άμυνα, χρήματα ήταν, που φτάνουν στον κόσμο. Το πετύχαμε. Διεκδικήσαμε τη ρήτρα διαφυγής για την ενέργεια, για ενεργειακές επενδύσεις - αυτές μειώνουν πιο στρατηγικά το κόστος του λογαριασμού για τον κόσμο που μας βλέπει - το πετύχαμε.



Άρα αν πάμε στα κακά σενάρια, αν πάμε σε δυσκολίες, εκ των πραγμάτων θα πρέπει να επικρατήσει κοινή λογική και να μπορέσουμε να στηρίξουμε τους πολίτες μας ακόμα παραπάνω. Αυτό δεν ισχύει μόνο για την Ελλάδα, ισχύει για όλη την Ευρώπη, αλλά αυτό προφανώς το λέω με το εθνικό μας καπέλο και με την εθνική μας στρατηγική.



Δημοσιογράφος: Πάμε στα εθνικά μας, πάμε στα δικά μας θέματα. 120 δόσεις, ένα πάγιο αίτημα της αγοράς, πολλών χρόνων, το οποίο ικανοποιείται σε αυτή τη φάση. Καλώς κάνετε, γιατί τα χρέη είναι πολλά. Από την άλλη, γιατί τώρα, γιατί μετά από τόσο καιρό, αυτό το αίτημα δεν μπορούσε να ικανοποιηθεί μήνες, χρόνια πίσω;



Κυριάκος Πιερρακάκης: Γιατί όταν δυσκολεύουν τα πράγματα, όταν αλλάζουν οι συνθήκες, αλλάζεις και τη στρατηγική σου. Αυτό είναι το αυτονόητο και το αυταπόδεικτο. Προσαρμόζεσαι και εσύ στο να αυξήσεις τα μέτρα στήριξης, αλλά ξέρετε κάτι κύριε Σρόιτερ, έχουμε ήδη κάνει μια σειρά από ενέργειες όλο αυτό το διάστημα, είτε αυτό αφορά τον εξωδικαστικό μηχανισμό, είτε αυτό αφορά τη μείωση στο κατώφλι υπαγωγής στις 5.000 ευρώ, είτε αυτό αφορά τον ακατάσχετο λογαριασμό, είτε αυτό αφορά μια σειρά από ενέργειες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Είναι σε αυτήν την κατεύθυνση. Αυτό είναι ένα ακόμη εργαλείο το οποίο έρχεται σήμερα.



Είναι σήμερα η ημέρα που λήγει, για παράδειγμα, είναι η τελευταία ημερομηνία για το ελβετικό φράγκο. Άρα, διαρκώς γίνονται ενέργειες για το ιδιωτικό χρέος σε αυτή την κατεύθυνση. Έχουμε ήδη κάνει οκτώ, προστίθενται, λοιπόν, και 120 δόσεις για να δώσουν ανάσα στους ανθρώπους που μας βλέπουν. Είναι για τους συνεπείς ανθρώπους που θέλουν να πληρώσουν τα χρέη τους και ακριβώς γι' αυτό τους δίνουμε αυτό το εργαλείο.



Δημοσιογράφος: Υπάρχουν και εκείνοι, βεβαίως, που πληρώνουν τα χρέη τους χωρίς δόση. Και εδώ η σκέψη είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν επιβραβεύονται. Το αντίθετο βλέπουν την κυβέρνηση να δίνει όλο και περισσότερες δόσεις. Ακούν την κυβέρνηση να λέει θα επιβραβεύσουμε εκείνους οι οποίοι πληρώνουν, εγκαίρως, τους συνεπείς.



Δεν έχουν δει κανένα μέτρο αυτοί οι άνθρωποι. Βλέπουν αντίθετα τις δόσεις να αυξάνονται και να πληθαίνουν και κάθε κυβέρνηση να λέει «όχι άλλες δόσεις, αυτή ήταν και η τελευταία ρύθμιση και κάπου εδώ θα τελειώσει αυτό».



Κυριάκος Πιερρακάκης: Τουναντίον, εδώ έπρεπε να κάνουμε μια άσκηση ισορροπίας. Γιατί από τη μία, υπάρχει η χρηστή μακροοικονομική διαχείριση, η χρηστή δημοσιονομική διαχείριση, η πολιτική του - να το πω απλά - «να μην ξαναπάθει η χώρα αυτό το οποίο είχε πάθει στο παρελθόν». Αυτό το τηρούμε.



Από την άλλη, υπάρχει και εκείνος ο κόσμος - είναι η προηγούμενη ερώτησή σας - τον ακούτε και εσείς, τον ακούω και εγώ, ο οποίος λέει «συσσώρευσα χρέη στα χρόνια της κρίσης, βοήθησέ με να βγάλω το κεφάλι μου έξω από το νερό». Θέλει αυτός ο κόσμος ένα κράτος που του δίνει το χέρι, δεν θέλει ένα κράτος που του κουνάει το δάχτυλο. Άρα, τι καλύτερο από να του δώσει τα εργαλεία για να μπορέσει να το πετύχει; Λοιπόν, αυτό κάνουμε. Οικονομική πολιτική δεν είναι μόνο το «μη». Η οικονομική πολιτική είναι «δίνω εργαλεία στον κόσμο για να μπορέσει να κάνει το σωστό». Και αυτό είναι ένα ακόμη εργαλείο. Είναι μαζί με τον εξωδικαστικό που κοιτάει όλη σου την περιουσία και ανάλογα σε στηρίζει, είναι μαζί με την αύξηση στο όριο του ακατάσχετου. Είναι πολλά πράγματα μαζί. Είτε, λοιπόν, μιλάμε για την πολιτική του να μειώνουμε το δημόσιο χρέος, είτε μιλάμε για την πολιτική για το ιδιωτικό χρέος, είτε μιλάμε για τη στήριξη στην ενεργειακή κρίση, είτε μιλάμε για τα μέτρα της ΔΕΘ… όλα αυτά είναι μία λογική. Και η λογική έχει να κάνει με το να γυρνάς πίσω το μέρισμα της ανάπτυξης στον βαθμό που μπορείς. Ξέρω ότι ο κόσμος θέλει πάντα κάτι παραπάνω. Ξέρω ότι πάντα τα προβλήματα είναι μεγαλύτερα, αλλά η δουλειά η δική μας ξέρετε ποια είναι; Να είμαστε νοικοκύρηδες και να ακούμε τον κόσμο…και να τους στηρίζουμε στον μέγιστο βαθμό που μας επιτρέπει η πραγματικότητα.



Δημοσιογράφος: Μιας και μιλάμε για νοικοκύρηδες, αυτή η ασυδοσία που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια με τα funds - τα οποία τώρα τα ονομάζουμε και τα λέμε ευγενικά «servicers», κύριε Υπουργέ - τα οποία στην ουσία έκαναν ό,τι ήθελαν στο κομμάτι των δανείων και των κατασχέσεων, δεν έπρεπε να έχει μαζευτεί εδώ και πάρα πολύ καιρό; Στην ουσία νομοθετείτε τώρα. Δεν υπάρχει καν νόμος για αυτούς.



Κυριάκος Πιερρακάκης: Το ακούω αυτό που λέτε. Υπήρχαν πράγματα τα οποία τα είδαμε στην πράξη να καταστρατηγούνται. Βέβαια, όπως σας είπα πριν, φέραμε μια σειρά από εργαλεία. Όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία σας ανέφερα, έχουν γίνει τους τελευταίους μήνες. Για τον εξωδικαστικό, για το ακατάσχετο κτλ. Ενώ κάναμε αυτά τα εργαλεία, ταυτόχρονα μελετούσαμε όλα τα παράπονα του κόσμου. Ξέρετε, έχω ακούσει πολλά και προσωπικά… ακούγαμε συγκεκριμένες περιπτώσεις, οι οποίες έλεγαν ότι υπήρχε πρόβλημα σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα, με την καθυστέρηση. Άλλος ότι «μου ζητάνε πολύ μεγάλη προκαταβολή». Λοιπόν, κωδικοποιημένα: εδώ θα υπάρχει λογοδοσία, εδώ θα υπάρχουν κανόνες. Και εδώ θα υπάρχουν και συνέπειες. Υπήρχαν παραθυράκια, όπως πολύ σωστά λέτε, χαραμάδες…



Δημοσιογράφος: «Παραθυράρες», θα έλεγα...



Κυριάκος Πιερρακάκης: Κλείνουν όλα. Και κλείνουν όλα από αυτή τη νομοθετική πρωτοβουλία. Και να πω πολύ γρήγορα παραδείγματα γιατί ενδιαφέρουν πολύ τον κόσμο που μας βλέπει αυτή τη στιγμή. Υπήρχε, για παράδειγμα, μια πολύ μεγάλη ευελιξία στην προκαταβολή που μπορούσαν να σου ζητήσουν στη ρύθμιση. Άκουγα περιπτώσεις: να χρωστάς 100.000 ευρώ, και να σου ζητούν (προκαταβολή) 50.000 ευρώ (το 50% δηλαδή)…ποιος μπορεί να τα πληρώσει; Βάζουμε ένα όριο, ένα πλαφόν…



Δημοσιογράφος: … μπορούσαν να ξεκινήσουν πλειστηριασμό ακόμα και αν ήσουν σε ρύθμιση την οποία την εξυπηρετούσες…



Κυριάκος Πιερρακάκης: Αυτό είναι το δεύτερο παράδειγμα - που λέτε πολύ σωστά. Και να πω εδώ σε αυτό που λέτε, ειδικά, εκπροσωπώντας την πολιτεία: λοιπόν, αυτό είναι μη αποδεκτό. Και πλέον, θα είναι μη αποδεκτό και με νόμο…



Δημοσιογράφος: … είναι ασύλληπτο…



Κυριάκος Πιερρακάκης: … άρα, θα υπάρχουν συνέπειες. Και τι εννοώ συνέπειες; Αφενός, αν αυτό το παραβιάσει ο servicer, δηλαδή, αν ξεκινήσει πλειστηριασμό, ξεκινήσει κατάσχεση, ενώ εσύ είσαι σε ρύθμιση και την τηρείς… αφενός, αυτή η πράξη θα είναι άκυρη. Αφετέρου, θα σου χαρίζει, αν θέλετε, θα έχεις ένα όφελος πέντε δόσεων, αλλά πέρα από αυτό, θα υπάρχει και πρόστιμο για τον servicer μέχρι μισό εκατομμύριο. Και αν επαναληφθεί, θα διπλασιάζεται το πρόστιμο…



Δημοσιογράφος: … και ποιος θα τα ελέγχει όλα αυτά, Υπουργέ;



Κυριάκος Πιερρακάκης: Εμείς.



Αυτή είναι η δική μας δουλειά ως πολιτεία. Θα είμαστε από πάνω, μαζί με τους εποπτικούς μηχανισμούς. Πλέον, το πλαίσιο θα είναι νόμος. Δεν θα είναι κανονισμός ή ξέρετε… κάτι που θα είναι στη διακριτική ευχέρεια των servicers να το τηρήσουν… είναι ένα στέρεο βήμα, το βήμα αυτό δεν θα γυρίσει πίσω.



Δημοσιογράφος: Αυτά που ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό στη ΔΕΘ, με βάση αυτές τις νέες έκτακτες συνθήκες που συζητάμε τώρα, τα μέτρα τα οποία λαμβάνετε και τα οποία δεν τα είχατε υπολογίσει στον βαθμό για τον οποίο συζητάμε…ισχύουν ή θα δούμε κάποια από αυτά που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ να πηγαίνει λίγο στην άκρη για να βρούμε τα χρήματα να επιδοτήσουμε, για παράδειγμα, τα καύσιμα;



Κυριάκος Πιερρακάκης: Ισχύουν απόλυτα. «Τελεία. Παύλα. Παράγραφος». Και το λέω με ποια έννοια;



Ο πιο σκληρός κριτής του Κυριάκου Μητσοτάκη και της κυβέρνησης δεν πρόκειται ποτέ να πει ότι αυτό το οποίο έχουμε πει, δεν θα γίνει. Ξέρουν όλοι ότι άπαξ κάτι το πει ο Πρωθυπουργός, γίνεται.



Λοιπόν, όλα αυτά τα μέτρα θα εφαρμοστούν. Η Ελλάδα έχει χτίσει εφεδρείες, θα έχουμε το προσχέδιο του προϋπολογισμού την άλλη εβδομάδα. Εκεί θα δείτε ότι έχουμε και τη δυνατότητα να τηρήσουμε απαρέγκλιτα όσα έχει πει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και να στηρίξουμε τον κόσμο, εφόσον οι συνθήκες το απαιτήσουν, εφόσον… πάμε στα πιο δύσκολα σενάρια - να το πω έτσι - για τον χειμώνα.



Τώρα, όπως είπα και πριν, ο στόχος ήταν να έρθει και η Ευρώπη… γιατί πέρα από τις δικές μας εθνικές δυνατότητες, αν πάμε στα κακά σενάρια - απευκταίο είναι αυτό, δεν είναι δεδομένο - αλλά αν πάμε στα κακά σενάρια, τότε θα πρέπει να έχουμε περισσότερες ευελιξίες και από εκεί, κατά τη γνώμη μας.



Δημοσιογράφος: Μακάρι να μην πάμε. Αν χρειαστεί να πάμε, εδώ θα είμαστε να τα ξανασυζητήσουμε, αν έχετε την καλοσύνη. Κύριε Πιερρακάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ.



Κυριάκος Πιερρακάκης: Να είστε καλά.

30.09.2026, 21:16