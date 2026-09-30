Παυλίδης: «Μετά από νίκες στο παρελθόν την πατήσαμε, αλλά η ομάδα ξέρει τι πρέπει να κάνει»

Ο αρχηγός της Εθνικής κράτησε χαμηλούς τόνους υπενθυμίζοντας τα λάθη του παρελθόντος

Μετά τις νίκες στο Βελιγράδι επί της Σερβίας και στο Άουγκσμπουργκ επί της Γερμανίας, η Εθνική υποδέχεται την Πέμπτη στη Τούμπα την Ολλανδία (21:45). Για το ματς αυτό μίλησε στην συνέντευξη Τύπου ο επιθετικός του αντιπροσωπευτικού μας συγκροτήματος, Βαγγέλης Παυλίδης αναφέροντας τα εξής:



Για τις προσδοκίες μετά τις δύο νίκες και τα δύο sold out: «Είναι μεγάλη χαρά που θα έχουμε δύο ματς σε γεμάτο γήπεδο. Υπάρχει ηρεμία, γιατί μετά από νίκες στο παρελθόν την πατήσαμε. Η ομάδα ξέρει τι πρέπει να κάνει και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά».



Για τον Μαξ Μέερντινκ που τον είχε συμπαίκτη στην Άλκμααρ: «Είναι σπουδαίος φορ, έχει εξελιχθεί πολύ τα τελευταία χρόνια. Τον έζησα στις προπονήσεις και όλοι έβλεπαν τις ικανότητές του».



Για τον ρόλο του πίσω από τον Τεττέη κόντρα στη Γερμανία κι ότι ειπώθηκε ότι έπαιζε σαν τον Κέιν: «Είναι μεγάλη υπερβολή να πεις ότι έπαιξα σαν τον Κέιν. Μ' εμπιστεύτηκε να με βάλει σε αυτή τη θέση, έδωσα ό,τι μπορούσα και μου βγήκε σε καλό».