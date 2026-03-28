Gio Kay: Το όραμά μου είναι να γίνω πρωθυπουργός της Ελλάδας
Το πρότυπό μου είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, η πορεία του είναι αυτό ακριβώς που κάνω εγώ, υποστήριξε ο πρώην παίκτης του Survivor
Πρωθυπουργός της Ελλάδας φιλοδοξεί να γίνει ο Gio Κay. Ο πρώην παίκτης του Survivor και πλέον διαγωνιζόμενος στο J2US μοιράστηκε τις βλέψεις του για την πολιτική και τόνισε πως πρότυπό του είναι ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού ο ίδιος θεωρεί πως η διαδρομή τους έχει κοινά στοιχεία.
«Το όραμά μου είναι να γίνω πρωθυπουργός της Ελλάδας και το λέω φουλ αλήθεια. Και μια μέρα μελλοντικά ευρωβουλευτής της Ελλάδας με το κόμμα μου, το Generation Hellas. Το πρότυπό μου είναι ο Ντόλανλντ Τραμπ. Η πορεία του είναι αυτό ακριβώς που κάνω εγώ. Επιχειρηματίας, ριάλιτι σόου, σούπερ σταρ, σόουμπιζνες. Δεν μιλάω για την πολιτική όμως», δήλωσε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι», το Σάββατο 28 Μαρτίου.
Αναφερόμενος στη συμμετοχή του στο Survivor, διευκρίνισε ότι έγινε στο πλαίσιο μίας στρατηγικής για να τον μάθουν ακόμα περισσότερο άτομα. «Πολλοί με έμαθαν από το Survivor, αλλά για μένα ήταν στρατηγική μου να μπω μέσα στα σπίτια. Τώρα με ξέρουν όχι μόνο οι πιτσιρικάδες αλλά και οι γιαγιάδες. Στο Survivor ήμουν με άτομα που δεν τα ήξερε κανεί και έγινα θρύλος. Τώρα έρχομαι στο J2US με άλλους που είναι διάσημοι και γίνομαι πάλι θρύλος», πρόσθεσε.
Τέλος, ο Gio Kay αποκάλυψε ότι βρίσκεται στη διαδικασία συγγραφής ενός βιβλίου. «Ετοιμάζω βιβλίο που θα λέγεται “Νοοτροπία: Life of a Hustler”. Είμαι ο Πλάτωνας του Σωκράτη», είπε κλείνοντας.
