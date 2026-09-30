Μακρόν και Σάντσεθ κάνουν κοινό μέτωπο για έναν «φιλόδοξο» προϋπολογισμό της ΕΕ

«Υποστηρίζουμε μια φιλόδοξη προσέγγιση στο θέμα των επενδύσεων και υποστηρίζουμε επίσης μια φιλόδοξη προσέγγιση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», δήλωσε ο Γάλλος ηγέτης





«Υποστηρίζουμε μια φιλόδοξη προσέγγιση στο θέμα των επενδύσεων και υποστηρίζουμε επίσης μια φιλόδοξη προσέγγιση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», δήλωσε ο Γάλλος ηγέτης στην κοινή συνέντευξη Τύπου στο Μέγαρο της Μονκλόα, τη δεύτερη ημέρα της επίσημης επίσκεψής του στην Ισπανία.









French President Emmanuel Macron and Spanish PM Pedro Sánchez have welcomed U.K. PM Andy Burnham’s plan to unpick Brexit.https://t.co/8UPbs7ute8 — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) September 30, 2026





Κάλεσε να είναι «καινοτόμος» με την κατανομή της αποπληρωμής του χρέους που είχε συναφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο την εποχή της Covid, πρόταση που είχε ήδη γίνει πριν από το καλοκαίρι.



«Πρέπει να πιεστούμε να τον αποπληρώσουμε τώρα; Μπορούμε ή δεν μπορούμε να παρατείνουμε τις προθεσμίες λήξης του;», ρώτησε.



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Δίπλα του, ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι «μοιράζεται» το «όραμα σύμφωνα με το οποίο οι ευρωπαϊκοί προϋπολογισμοί πρέπει να είναι πολύ πιο φιλόδοξοι από ό,τι προβλέπεται σήμερα».



Δήλωσε ότι η Γαλλία και η Ισπανία σχημάτιζαν μια «ευρωπαϊκή αντίσταση απέναντι στους εχθρούς της ηπείρου μας και του ευρωπαϊκού μοντέλου, καταγγέλλοντας τα "αντιδραστικά ρεύματα" που θέλουν η Ευρώπη να είναι διχασμένη».



Οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι συζήτησαν επί μακρόν επίσης για τη σχέση των 27 με την Κίνα, με τον Μακρόν να υιοθετεί έναν πιο επιθετικό λόγο και τον Σάντσεθ να είναι πιο ανοιχτός απέναντι στο Πεκίνο.



Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ και ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν παρουσίασαν σήμερα στη Μαδρίτη ένα κοινό μέτωπο υπέρ του «φιλόδοξου» προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης , ενώ οι διαπραγματεύσεις προαναγγέλλονται σκληρές με αρκετές χώρες, όπως η Γερμανία.«Υποστηρίζουμε μια φιλόδοξη προσέγγιση στο θέμα των επενδύσεων και υποστηρίζουμε επίσης μια φιλόδοξη προσέγγιση σε σχέση με τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό», δήλωσε ο Γάλλος ηγέτης στην κοινή συνέντευξη Τύπου στο Μέγαρο της Μονκλόα, τη δεύτερη ημέρα της επίσημης επίσκεψής του στην Ισπανία.Έκανε λόγο για μια «πολύ ισχυρή σύγκλιση» με την Ισπανία στο θέμα αυτό.Σύμφωνα με τον Μακρόν, «ο ευρωπαϊκός προϋπολογισμός χρειάζεται περισσότερους ιδίους πόρους», για να «έχουμε έναν σημαντικότερο προϋπολογισμό χωρίς να αυξήσουμε τις εθνικές συνεισφορές».Κάλεσε να είναι «καινοτόμος» με την κατανομή της αποπληρωμής του χρέους που είχε συναφθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο την εποχή της Covid, πρόταση που είχε ήδη γίνει πριν από το καλοκαίρι.«Πρέπει να πιεστούμε να τον αποπληρώσουμε τώρα; Μπορούμε ή δεν μπορούμε να παρατείνουμε τις προθεσμίες λήξης του;», ρώτησε.«Η φιλοδοξία του προϋπολογισμού αυτού είναι το κλειδί για να αντιμετωπίσουμε αυτό που είναι ο κύριος παράγοντας που εξηγεί το ευρωπαϊκό πρόβλημα σήμερα, η έλλειψη καινοτομίας του», δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος, προειδοποιώντας ότι αν δεν γίνουν μαζικές επενδύσεις από κοινού στην καινοτομία, τότε οι Ευρωπαίοι κινδυνεύουν να βγουν «εκτός κούρσας».Δίπλα του, ο Πέδρο Σάντσεθ δήλωσε ότι «μοιράζεται» το «όραμα σύμφωνα με το οποίο οι ευρωπαϊκοί προϋπολογισμοί πρέπει να είναι πολύ πιο φιλόδοξοι από ό,τι προβλέπεται σήμερα».Δήλωσε ότι η Γαλλία και η Ισπανία σχημάτιζαν μια «ευρωπαϊκή αντίσταση απέναντι στους εχθρούς της ηπείρου μας και του ευρωπαϊκού μοντέλου, καταγγέλλοντας τα "αντιδραστικά ρεύματα" που θέλουν η Ευρώπη να είναι διχασμένη».Οι δύο ηγέτες δήλωσαν ότι συζήτησαν επί μακρόν επίσης για τη σχέση των 27 με την Κίνα, με τον Μακρόν να υιοθετεί έναν πιο επιθετικό λόγο και τον Σάντσεθ να είναι πιο ανοιχτός απέναντι στο Πεκίνο.

Το εμπορικό έλλειμμα με την Κίνα «δεν είναι αποδεκτό», δήλωσε ο Ισπανός πρωθυπουργός, που θέλει να ευνοήσει τις κινεζικές επενδύσεις κυρίως στην αυτοκινητοβιομηχανία στην Ευρώπη. Δήλωσε ότι στοχεύει στην «επαναβιομηχάνιση της ηπείρου μας».



Ο Γάλλος πρόεδρος στην ομιλία του σήμερα το πρωί, κατά την έναρξη ενός οικονομικού συνεδρίου μεταξύ των εταιριών των δύο γειτονικών χωρών, προειδοποίησε για «κινεζική επίθεση» στο θέμα της καινοτομίας και του εμπορικού ανταγωνισμού που «επιταχύνεται».



«Γι' αυτό πρέπει να καινοτομούμε, να απλοποιούμε, να χρηματοδοτούμε αλλά και να προστατεύουμε. Αυτή την προστασία , πρέπει να την επιταχύνουμε», δήλωσε ο Μακρόν.



Δήλωσε επίσης ότι βρήκε μια σύγκλιση με τον Σάντσεθ «στην ιδέα ότι πρέπει να προστατεύσουμε τους ευρωπαϊκούς μας παράγοντες» χωρίς να «μπούμε σε εμπορικό πόλεμο» με την Κίνα.



Και οι δύο επέμειναν στην ανάγκη το Πεκίνο να δεχτεί «μεταφορές τεχνολογίας» προς την Ευρώπη.