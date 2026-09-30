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Politico: Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδάς θα ανακοινώσουν ευρεία συμφωνία συνεργασίας
Politico: Ευρωπαϊκή Ένωση και Καναδάς θα ανακοινώσουν ευρεία συμφωνία συνεργασίας
Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε προ ημερών να προσκληθεί ο Καναδάς να γίνει συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ
Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς θα αξιοποιήσουν τη Σύνοδο Κορυφής τον Οκτώβριο για να ανακοινώσουν μια νέα, ευρεία εταιρική σχέση, αναφέρει την Τετάρτη το Politico.
Αυτή η σχέση θα καλύπτει ευρεία κλίμακα θεμάτων που εκτείνονται από την άρση των εμποδίων στο ψηφιακό εμπόριο έως την κοινή στήριξη προς την Ουκρανία και τις επενδύσεις για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών.
«Ο κόσμος αλλάζει ραγδαία, με πρωτοφανείς γεωπολιτικές προκλήσεις, καθώς και προκλήσεις στους τομείς του εμπορίου, της ενέργειας, της τεχνολογίας, του κλίματος και των πόρων», αναφέρεται σε προσχέδιο κοινής δήλωσης. το οποίο διανεμήθηκε στους πρεσβευτές της ΕΕ στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την προγραμματισμένη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις 29 Οκτωβρίου.
Η ΕΕ και ο Καναδάς επιδιώκουν να ενισχύσουν τους στρατηγικούς δεσμούς τους, καθώς αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε προ ημερών να προσκληθεί ο Καναδάς να γίνει συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ, γεγονός που προκάλεσε άμεση απειλή από τον Τραμπ για την επιβολή δασμών.
Το προσχέδιο αναφέρει ακόμη ότι ο Καναδάς και η ΕΕ «μπορούν να οικοδομήσουν μια βαθύτερη και πιο ολοκληρωμένη σχέση».
Οι δύο πλευρές, αναφέρει ακόμη το Politico, σχεδιάζουν να δηλώσουν στη Σύνοδο Κορυφής στο Μόντρεαλ ότι επιθυμούν να επιταχύνουν τις επενδύσεις σε έργα κρίσιμων ορυκτών, να ενισχύσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και να βελτιώσουν την ασφάλεια εφοδιασμού. Ακόμη, επισημαίνουν ότι «θα εστιάσουμε τις φιλοδοξίες μας σε τομείς που προσφέρουν τις μεγαλύτερες αποδόσεις για τους λαούς μας», μεταξύ άλλων «την ανάπτυξη αξιόπιστης ενέργειας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα».
Τέλος, η Οτάβα και οι Βρυξέλλες θα ανακοινώσουν την από κοινού αγορά 50 πυροσβεστικών αεροσκαφών De Havilland, τα οποία θα είναι έτοιμα για χρήση στον Καναδά και την Ευρώπη το 2030 για τις δασικές πυρκαγιές.
Αυτή η σχέση θα καλύπτει ευρεία κλίμακα θεμάτων που εκτείνονται από την άρση των εμποδίων στο ψηφιακό εμπόριο έως την κοινή στήριξη προς την Ουκρανία και τις επενδύσεις για την καταπολέμηση των δασικών πυρκαγιών.
«Ο κόσμος αλλάζει ραγδαία, με πρωτοφανείς γεωπολιτικές προκλήσεις, καθώς και προκλήσεις στους τομείς του εμπορίου, της ενέργειας, της τεχνολογίας, του κλίματος και των πόρων», αναφέρεται σε προσχέδιο κοινής δήλωσης. το οποίο διανεμήθηκε στους πρεσβευτές της ΕΕ στο πλαίσιο της προετοιμασίας για την προγραμματισμένη Σύνοδο Κορυφής της ΕΕ στις 29 Οκτωβρίου.
Η ΕΕ και ο Καναδάς επιδιώκουν να ενισχύσουν τους στρατηγικούς δεσμούς τους, καθώς αντιμετωπίζουν τις επιπτώσεις του εμπορικού πολέμου του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.
Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν πρότεινε προ ημερών να προσκληθεί ο Καναδάς να γίνει συνδεδεμένο μέλος της ΕΕ, γεγονός που προκάλεσε άμεση απειλή από τον Τραμπ για την επιβολή δασμών.
Το προσχέδιο αναφέρει ακόμη ότι ο Καναδάς και η ΕΕ «μπορούν να οικοδομήσουν μια βαθύτερη και πιο ολοκληρωμένη σχέση».
Οι δύο πλευρές, αναφέρει ακόμη το Politico, σχεδιάζουν να δηλώσουν στη Σύνοδο Κορυφής στο Μόντρεαλ ότι επιθυμούν να επιταχύνουν τις επενδύσεις σε έργα κρίσιμων ορυκτών, να ενισχύσουν τις αλυσίδες εφοδιασμού και να βελτιώσουν την ασφάλεια εφοδιασμού. Ακόμη, επισημαίνουν ότι «θα εστιάσουμε τις φιλοδοξίες μας σε τομείς που προσφέρουν τις μεγαλύτερες αποδόσεις για τους λαούς μας», μεταξύ άλλων «την ανάπτυξη αξιόπιστης ενέργειας με χαμηλές εκπομπές άνθρακα».
Τέλος, η Οτάβα και οι Βρυξέλλες θα ανακοινώσουν την από κοινού αγορά 50 πυροσβεστικών αεροσκαφών De Havilland, τα οποία θα είναι έτοιμα για χρήση στον Καναδά και την Ευρώπη το 2030 για τις δασικές πυρκαγιές.
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