Ο πόλεμος «γονατίζει» την οικονομία της Ουκρανίας: Γιατί κάθε σειρήνα αεροπορικού συναγερμού κοστίζει $45 εκατ. στο Κίεβο

Ζημιές 10 δισ. δολαρίων σε υποδομές μέσα στο 2025

Δημοσιονομικό κενό 20 δισ. δολαρίων

Οι κατηγορίες περί διαφθοράς και η πίεση από τους συμμάχους

Αυξανόμενη «κόπωση» στην Ευρώπη

ανέφερε ότι οι ρωσικές επιθέσεις μόνο μέσα στη φετινή χρονιά έχουν προκαλέσει ζημιές περίπουσε πάγια περιουσιακά στοιχεία. Στο στόχαστρο έχουν βρεθεί χαλυβουργίες, αποθήκες, υποδομές μεταφορών και logistics, αλλά και, πιο πρόσφατα, κέντρα δεδομένων.Παράλληλα, η Ρωσία έχει, ουσιαστικά, αποκλείσει τα ουκρανικά λιμάνια στη Μαύρη Θάλασσα, τα οποία πριν από τον αποκλεισμό διακινούσαν το μεγαλύτερο μέρος των εξαγωγών της χώρας.Ο Ουκρανός υπουργός εκτίμησε ότι η κυβέρνηση είναι καλύτερα προετοιμασμένη για έναν ακόμη δύσκολο χειμώνα, ο οποίος ενδέχεται να είναι «ο πιο σκληρός του πολέμου», λόγω της πίεσης στις ενεργειακές υποδομές και στις επιχειρήσεις.Για την προστασία από μελλοντικά πλήγματα, η ουκρανική κυβέρνηση εξετάζει τρόπους ώστε περισσότερες ιδιωτικές εταιρείες να μπορούν να αποκτήσουν συστήματα αεράμυνας., ωστόσο, προειδοποίησε ότι καμία επιχείρηση δεν μπορεί να προστατευθεί πλήρως από ρωσικούς πυραύλους και drones.Οι συνεχείς επιθέσεις έχουν επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα ήδη πιεσμένα δημόσια οικονομικά της Ουκρανίας.Ο πρόεδροςείχε εκτιμήσει πρόσφατα ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας για φέτος ανέρχεται σε περίπου, γεγονός που προκάλεσε ερωτήματα σε ορισμένες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις, παρά το πακέτο δανείων ύψουςπου έχει συμφωνήσει η ΕΕ για την Ουκρανία για τα έτη 2026 και 2027.Ο Κραβτσένκο ανέφερε ότι η κυβέρνηση κατάφερε έκτοτε να μειώσει το κενό στα, μέσω περικοπών δαπανών και αξιοποίησης επιπλέον εσωτερικών αποθεμάτων.με αυτά τα δεδομένα, το Κίεβο ζητά πλέον πρόσθετη στήριξη από την Ευρωπαϊκή Ένωση, την, τον Καναδά και τη Βρετανία, ακόμη και μέσω πιθανής επίσπευσης δανείων που είχαν προγραμματιστεί για το επόμενο έτος. «Υπάρχει πολύ ενεργή συνεργασία με όλους τους διεθνείς εταίρους μας για την εξασφάλιση πρόσθετων πηγών χρηματοδότησης», δήλωσε.Ο Ουκρανός υπουργός απέρριψε τις εκτιμήσεις ότι το δημοσιονομικό κενό οφείλεται σε κακοδιαχείριση ή διαφθορά. Αρνήθηκε επίσης ότι συνδέεται με υπερβολικές δαπάνες του πρώην υπουργού Άμυνας,, ο οποίος είχε πρωταγωνιστήσει στη μεταρρύθμιση των στρατιωτικών προμηθειών και στην επέκταση του προγράμματος drones της Ουκρανίας, πριν απομακρυνθεί από την κυβέρνηση τον Ιούλιο.«Το κόστος του πολέμου απλώς αυξάνεται», δήλωσε ο, επισημαίνοντας την ανάγκη για περισσότερα συστήματα αεράμυνας και ταχύτερη ανάπτυξη drones που θα μπορούν να αναχαιτίζουν τα νέα ρωσικά όπλα.Ωστόσο, σκάνδαλα διαφθοράς έχουν αγγίξει και το περιβάλλον του, προκαλώντας προβληματισμό τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και μεταξύ των δυτικών δωρητών.Σύμφωνα με πρόσφατη δημοσκόπηση τουη διαφθορά στην κυβέρνηση αποτελεί τη σημαντικότερη ανησυχία των Ουκρανών, με ποσοστό 50%, μπροστά από τις μαζικές επιθέσεις με drones και πυραύλους (40%). Η ίδια έρευνα έδειξε ότι το 72% των ερωτηθέντων θεωρεί πως ο Ζελένσκι φέρει προσωπική ευθύνη για τις πράξεις διαφθοράς ανθρώπων του περιβάλλοντός του.αναγνώρισε ότι η Ουκρανία αντιμετωπίζει τόσο το πρόβλημα της διαφθοράς όσο και το πρόβλημα της διεθνούς εικόνας της. «Εκτιμώ ιδιαίτερα την πίεση των Ευρωπαίων εταίρων για μεταρρυθμίσεις», ανέφερε, προσθέτοντας ότι η χώρα πρέπει να αντιμετωπίσει και τις αντιλήψεις περί διαφθοράς στο εσωτερικό και στο εξωτερικό.Οι ανάγκες εξωτερικής χρηματοδότησης της Ουκρανίας για το 2027 εκτιμώνται στα, ωστόσο μέχρι στιγμής έχουν εξασφαλιστεί περίπουΜεταξύ των επιλογών που εξετάζονται είναι νέες αυξήσεις φόρων και περικοπές δαπανών.Ερωτηθείς αν η άνοδος κομμάτων που αμφισβητούν τη συνέχιση της στήριξης προς την Ουκρανία στη Γαλλία και τη Γερμανία μπορεί να αποδυναμώσει τη δυτική υποστήριξη προς το Κίεβο, οαπάντησε: «Ανησυχώ; Νομίζω ότι πιθανότατα θα έπρεπε». «Η συνολική κόπωση αυξάνεται στην Ευρώπη», πρόσθεσε.