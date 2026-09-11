Η Τζένιφερ Λόρενς έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram: Αν κάποιος πει κάτι αρνητικό, θα τα παρατήσω
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Τζένιφερ Λόρενς Instagram

Η Τζένιφερ Λόρενς έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram: Αν κάποιος πει κάτι αρνητικό, θα τα παρατήσω

«Να έχετε υπόψη ότι οποιοδήποτε κακόβουλο ή επιθετικό σχόλιο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το μωρό... Εγώ είμαι το μωρό», έγραψε με χιούμορ η ηθοποιός

Η Τζένιφερ Λόρενς έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram: Αν κάποιος πει κάτι αρνητικό, θα τα παρατήσω
Γεωργία Κοτζιά
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Δημόσιο λογαριασμό στο Instagram άνοιξε για πρώτη φορά η Τζένιφερ Λόρενς μετά από περισσότερο από μία δεκαετία που αρνούνταν να το κάνει λόγω της τοξικότητας που παρατηρούσε πως κυριαρχούσε στην πλατφόρμα, και λίγες ώρες μετά έκανε την πρώτη της ανάρτηση.

Η ηθοποιός, την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου, ανέβασε στο προφίλ της ένα βίντεο όπου η ίδια παρουσιάζεται να μιλά στους followers της - που μέσα σε ελάχιστες ώρες είχαν ξεπεράσει τους 670 χιλιάδες και πλέον είναι άνω των 4 εκατομμυρίων - χωρίς να φορά ίχνος μακιγιάζ. 

Η Τζένιφερ Λόρενς θέλησε να προειδοποιήσει με έναν χιουμοριστικό τρόπο πως εάν υπάρξει έστω και ένα αρνητικό σχόλιο στον λογαριασμό της, θα σβήσει οριστικά το προφίλ της: «Είπα να του δώσω μία ευκαιρία... Αν κάποιος πει κάτι αρνητικό, θα φύγω αμέσως, χωρίς ερωτήσεις. Αν κάποιος σκεφτεί κάτι κακό, θα το ξέρω και θα τα παρατήσω», ακούγεται να λέει χαρακτηριστικά στο βίντεο.

Δείτε το βίντεο


Η ηθοποιός, στο ίδιο ύφος, έκανε ένα story, στο οποίο τόνισε πως τα αρνητικά σχόλια την επηρεάζουν ψυχολογικά: «Παρακαλώ να έχετε υπόψη ότι οποιοδήποτε κακόβουλο ή επιθετικό σχόλιο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το μωρό. Εγώ είμαι το μωρό», έγραψε.

Η Τζένιφερ Λόρενς έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram: Αν κάποιος πει κάτι αρνητικό, θα τα παρατήσω
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ

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