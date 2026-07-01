Ο Κρις Μπράουν θα πληρώσει 13 εκατ. δολάρια στην πρώην οικιακή βοηθό του για επίθεση σκύλου
Ο Κρις Μπράουν θα πληρώσει 13 εκατ. δολάρια στην πρώην οικιακή βοηθό του για επίθεση σκύλου
Το δικαστήριο έκρινε τον τραγουδιστή υπεύθυνο για τα σοβαρά τραύματα που υπέστη η γυναίκα στην κατοικία του
Δικαστική ήττα υπέστη ο Κρις Μπράουν, καθώς κρίθηκε υπεύθυνος για τον σοβαρό τραυματισμό της πρώην οικιακής βοηθού του από επίθεση του σκύλου του, με το δικαστήριο να επιδικάζει στη γυναίκα αποζημίωση ύψους 13 εκατομμυρίων δολαρίων.
Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, η απόφαση εκδόθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου, έπειτα από πολύμηνη δικαστική διαδικασία ανάμεσα στον τραγουδιστή και τη Μαρία Άβιλα. Η γυναίκα είχε υποστηρίξει στην αγωγή της ότι ο Κρις Μπράουν έδειξε αμέλεια, επιτρέποντας στον μεγαλόσωμο σκύλο του να κυκλοφορεί ελεύθερος στην αυλή του σπιτιού του. Όπως ανέφερε, δέχτηκε επίθεση από το ζώο την ώρα που έβγαζε τα σκουπίδια.
Από την πλευρά του, ο τραγουδιστής είχε υποστηρίξει αρχικά, ότι η ίδια προκάλεσε τον σκύλο και ευθύνεται για τα τραύματά της. Κατά τη διάρκεια της δίκης, η Μαρία Άβιλα κατέθεσε ότι μετά την επίθεση ήταν «γεμάτη με αίματα».
Ο Κρις Μπράουν ανέφερε ότι δεν κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία, επειδή φοβόταν πως η κλήση θα διέρρεε στα μέσα ενημέρωσης. Τελικά, σύμφωνα με την κατάθεσή του, η κλήση έγινε από μέλος της ομάδας του.
Η πρώην οικιακή βοηθός διεκδικούσε αποζημίωση ύψους 90 εκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο το δικαστήριο της επιδίκασε 13 εκατομμύρια δολάρια.
Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, η απόφαση εκδόθηκε την Τρίτη 30 Ιουνίου, έπειτα από πολύμηνη δικαστική διαδικασία ανάμεσα στον τραγουδιστή και τη Μαρία Άβιλα. Η γυναίκα είχε υποστηρίξει στην αγωγή της ότι ο Κρις Μπράουν έδειξε αμέλεια, επιτρέποντας στον μεγαλόσωμο σκύλο του να κυκλοφορεί ελεύθερος στην αυλή του σπιτιού του. Όπως ανέφερε, δέχτηκε επίθεση από το ζώο την ώρα που έβγαζε τα σκουπίδια.
🚨 BREAKING: Chris Brown has been ordered to pay $13M over alleged dog attack https://t.co/Z8mBn8brrJ— TMZ (@TMZ) July 1, 2026
Ο Κρις Μπράουν ανέφερε ότι δεν κάλεσε ο ίδιος την αστυνομία, επειδή φοβόταν πως η κλήση θα διέρρεε στα μέσα ενημέρωσης. Τελικά, σύμφωνα με την κατάθεσή του, η κλήση έγινε από μέλος της ομάδας του.
Η πρώην οικιακή βοηθός διεκδικούσε αποζημίωση ύψους 90 εκατομμυρίων δολαρίων, ωστόσο το δικαστήριο της επιδίκασε 13 εκατομμύρια δολάρια.
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