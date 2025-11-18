O Πεν Μπάντζλι και η σύζυγός του πέρασαν δύο αποβολές μέχρι να γίνουν γονείς: «Φτάσαμε κοντά στον χωρισμό»
Ο ηθοποιός εξήγησε πως οι απώλειες αυτές επηρέασαν τη σχέση τους
Μία αποκάλυψη για τον γάμο του με την Ντόμινο Κερκ έκανε ο Πεν Μπάντζλι. Ο ηθοποιός ανέφερε πως ο ίδιος και η αγαπημένη του πέρασαν μια από τις πιο σκοτεινές περιόδους της ζωής τους ύστερα από δύο διαδοχικές αποβολές που κλόνισαν βαθιά τη σχέση τους.
Όπως είπε, το ζευγάρι έφτασε ένα βήμα πριν τον χωρισμό, καθώς ο πόνος και η σιωπή από την απώλεια εγκυμοσύνης τους άφησαν συναισθηματικά απομονωμένους. Στο βιβλίο του «Crushmore: Essays on Love, Loss, and Coming-of-Age», ο 39χρονος ηθοποιός γράφει: «Ήταν η δεύτερη απώλειά μας. Μια περίοδος όπου δεν φαινόταν ότι αυτός ο κύκλος θα σταματούσε. Η σύζυγός μου κι εγώ φτάσαμε κοντά στον χωρισμό, όπως συμβαίνει σε πολλά ζευγάρια μετά από τέτοιες απώλειες».
Ο Πεν Μπάντζλι σημείωσε επίσης, πως αυτό συνέβη επειδή «ένιωθαν απομονωμένοι σε μια κουλτούρα που δεν ξέρει να μιλάει για αυτά τα θέματα, ούτε να στηρίζει όσους τα βιώνουν». Ο ηθοποιός περιέγραψε επίσης την εμπειρία του υπερήχου. «Βλέποντας το ακίνητο μωρό μας σε εκείνη την ασπρόμαυρη εικόνα είναι μια φρικτή ανάμνηση που με στοιχειώνει κάθε φορά που πηγαίνουμε ξανά για υπερηχογράφημα», σημείωσε.
Μιλώντας και στο podcast Totally Booked, ο ηθοποιός τόνισε πως οι αποβολές είναι πολύ πιο συχνές απ’ όσο παραδέχεται δημόσια η κοινωνία, αλλά παραμένουν ταμπού που κάνει τους γονείς να βιώνουν τον πόνο μόνοι τους. «Δεν ξέρω αν αρκεί μόνο το να μιλάμε γι’ αυτό, αλλά είναι σίγουρα το πρώτο βήμα. Συμβαίνουν συνεχώς και είναι πάντα επώδυνες, ίσως όχι όλοι να νιώθουν ότι επιτρέπεται να τις βιώσουν έτσι», είπε.
Δεν είναι γνωστό πότε συνέβησαν οι αποβολές, όμως σήμερα οι δυο τους είναι γονείς τριών παιδιών, του Τζέιμς που γεννήθηκε τον Αύγουστο του 2020, αλλά και των διδύμων που ήρθαν στον κόσμο τον Σεπτέμβριο. Η Κερκ έχει ακόμη έναν γιο, τον Κάσιους, από προηγούμενη σχέση.
Ο ηθοποιός τόνισε πως νιώθει ευγνωμοσύνη που οι δυο τους δεν παραδόθηκαν στη «δύναμη της απόστασης» τότε. Ο Πεν Μπάντζλι και η Ντόμινο Κερκ είναι μαζί από το 2014 και παντρεύτηκαν το 2017 σε δημαρχείο της Νέας Υόρκης, ενώ επισημοποίησαν τον γάμο τους για δεύτερη φορά το ίδιο καλοκαίρι σε μια πιο μεγάλη τελετή.
Penn Badgley and wife Domino Kirke nearly split after suffering two devastating miscarriages https://t.co/QuoGEGjPuh pic.twitter.com/k6mU3UHMkT— Page Six (@PageSix) November 18, 2025
