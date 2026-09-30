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ΗΠΑ: Η οικονομική ανάπτυξη αναθεωρήθηκε προς τα επάνω, στο 2,2% κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους
ΗΠΑ: Η οικονομική ανάπτυξη αναθεωρήθηκε προς τα επάνω, στο 2,2% κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους
Ο πληθωρισμός ανήλθε τον Αύγουστο στο 3,4% σε ετήσια βάση, αύξηση μικρότερη από το αναμενόμενο αφού οι επενδυτές εκτιμούσαν ότι θα έφτανε στο 3,7%
Η οικονομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους αναθεωρήθηκε προς τα επάνω σήμερα, φτάνοντας το 2,2% σε ετήσιο ρυθμό, από 1,5% που αναμενόταν έως τώρα, ανακοίνωσε η στατιστική υπηρεσία ΒΕΑ.
Οι επενδύσεις, η κατανάλωση και οι δημόσιες δαπάνες ήταν υψηλότερες από το αναμενόμενο κατά την περίοδο αυτή, εξήγησε η υπηρεσία.
Ο πληθωρισμός ανήλθε τον Αύγουστο στο 3,4% σε ετήσια βάση, αύξηση μικρότερη από το αναμενόμενο αφού οι επενδυτές εκτιμούσαν ότι θα έφτανε στο 3,7%.
Η αύξηση του ΑΕΠ αναθεωρήθηκε επίσης προς τα επάνω κατά το πρώτο τρίμηνο, στο 2,5%, από 2,1% προηγουμένως.
Τα στοιχεία αυτή δείχνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα κατά το πρώτο τρίμηνο ήταν ισχυρή στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.
Εξάλλου, ο πληθωρισμός αυξήθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των πιθανοτήτων για μια νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) τον επόμενο μήνα.
Ο Δείκτης Τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE) αυξήθηκε κατά 0,3% τον περασμένο μήνα, αφού τον Ιούλιο ανερχόταν στο 0,1%, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη ανανθεώρησή του, ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters προέβλεπαν αύξηση του PCE κατά 0,4%, από 0,2% τον Ιούλιο.
Σε ετήσια βάση, ο δείκτης PCE αυξήθηκε κατά 3,7% τον Ιούλιο. Το υπουργείο άλλαξε τη μεθοδολογία του για τον υπολογισμό των τιμών λογισμικού και αξεσουάρ, των αμοιβών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και των νομικών υπηρεσιών ενώ αναθεώρησε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αναδρομικά έως το 2021.
Οι πιθανότητες για μια αύξηση των επιτοκίων τον Οκτώβριο μειώθηκαν μετά τις δηλώσεις χθες του προέδρου της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς ο οποίος είπε ότι δεν βλέπει «καμία απολύτως επείγουσα ανάγκη» για περαιτέρω δράση.
Οι επενδύσεις, η κατανάλωση και οι δημόσιες δαπάνες ήταν υψηλότερες από το αναμενόμενο κατά την περίοδο αυτή, εξήγησε η υπηρεσία.
Ο πληθωρισμός ανήλθε τον Αύγουστο στο 3,4% σε ετήσια βάση, αύξηση μικρότερη από το αναμενόμενο αφού οι επενδυτές εκτιμούσαν ότι θα έφτανε στο 3,7%.
📈 The US economy grew 2.2% in Q2, slightly above the 2.1% forecast— Anadolu English (@anadoluagency) September 30, 2026
➡️ The personal consumption expenditures price index rose 5%, down 0.3 percentage points from the previous estimate https://t.co/fjYOACb1Vp pic.twitter.com/Lrl3ZnYIwR
Η αύξηση του ΑΕΠ αναθεωρήθηκε επίσης προς τα επάνω κατά το πρώτο τρίμηνο, στο 2,5%, από 2,1% προηγουμένως.
Τα στοιχεία αυτή δείχνουν ότι η οικονομική δραστηριότητα κατά το πρώτο τρίμηνο ήταν ισχυρή στη μεγαλύτερη οικονομία του κόσμου.
Εξάλλου, ο πληθωρισμός αυξήθηκε λιγότερο από το αναμενόμενο τον Αύγουστο, εξέλιξη που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω μείωση των πιθανοτήτων για μια νέα αύξηση των επιτοκίων από την Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) τον επόμενο μήνα.
Ο Δείκτης Τιμών Προσωπικών Καταναλωτικών Δαπανών (PCE) αυξήθηκε κατά 0,3% τον περασμένο μήνα, αφού τον Ιούλιο ανερχόταν στο 0,1%, σύμφωνα με την επικαιροποιημένη ανανθεώρησή του, ανακοίνωσε το υπουργείο Εμπορίου. Οι οικονομολόγοι που συμμετείχαν σε δημοσκόπηση του πρακτορείου Reuters προέβλεπαν αύξηση του PCE κατά 0,4%, από 0,2% τον Ιούλιο.
Σε ετήσια βάση, ο δείκτης PCE αυξήθηκε κατά 3,7% τον Ιούλιο. Το υπουργείο άλλαξε τη μεθοδολογία του για τον υπολογισμό των τιμών λογισμικού και αξεσουάρ, των αμοιβών διαχείρισης χαρτοφυλακίου και των νομικών υπηρεσιών ενώ αναθεώρησε τα στοιχεία για τον πληθωρισμό αναδρομικά έως το 2021.
Οι πιθανότητες για μια αύξηση των επιτοκίων τον Οκτώβριο μειώθηκαν μετά τις δηλώσεις χθες του προέδρου της Fed της Νέας Υόρκης, Τζον Γουίλιαμς ο οποίος είπε ότι δεν βλέπει «καμία απολύτως επείγουσα ανάγκη» για περαιτέρω δράση.
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