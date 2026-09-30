Release Athens 2027: Οι δύο νέοι χώροι του στα Ολυμπιακά Ακίνητα Μαρκόπουλου και στο Μοσχάτο - Τhe Neighbourhood και Tokio Hotel τα πρώτα ονόματα που ανακοινώθηκαν

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Δυναμική επιστροφή με δύοκαι δυνατά ονόματα, μεταξύ των οποίων οι Αμερικανοίκαι οι Γερμανοί, θα κάνει, το καλοκαίρι, το. Το δημοφιλές μουσικό φεστιβάλ, που έχει γράψει τη δική του ιστορία στα εγχώρια συναυλιακά δρώμενα μέσα από δυνατά live με διεθνείς καλλιτέχνες και συγκροτήματα, στην Πλατεία Νερού, στο Φάληρο, ετοιμάζεται να ανοίξει έναν νέο κύκλο εγκαινιάζοντας δύο ολοκαίνουργιους χώρους, σε δύο διαφορετικά σημεία της Αττικής.Ο πρώτος είναι τοστην ανατολική Αττική, στην περιοχή όπου βρίσκονται τα επί σειρά ετών εγκαταλειμμένα Ολυμπιακά Ακίνητα που στέγασαν το Ολυμπιακό Ιππικό Κέντρο. Επιτέλους, ο χώρος, η διαχείριση του οποίου πέρασε πρόσφατα σε ιδιωτικά χέρια μετά από πλειοδοτικό διαγωνισμό, θα αποκτήσει και πάλι ζωή ως το νέο, μεγάλο συναυλιακό στέκι της Αττικής με τις απαραίτητες προδιαγραφές. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο διαφορετικές σκηνές, μία στεγασμένη και μία δεύτερη που θα φιλοξενείται σε τέντα 4.000 τ.μ. και πολύ μεγάλο χώρο πάρκινγκ, που είναι απαραίτητος για τέτοιου είδους διοργανώσεις που συγκεντρώνουν χιλιάδες κόσμου. Η δε κοντινή απόσταση του χώρο από τον σταθμό Μετρό Κορωπίου συγκαταλέγεται ανάμεσα στα βασικά πλεονεκτήματά του.Ποδαρικό στον νέο αυτό χώρο θα κάνουν, στις 25 Ιουνίου, οι. Η μπάντα από την Καλιφόρνια, που συνδυάζει στον ήχο της στοιχεία από alternative rock, pop και R&B, θα δώσει την πρώτη της συναυλία σε ελληνικό έδαφος και θα μοιραστεί με τους Έλληνες φαν τους τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, μεταξύ των οποίων τα κομμάτια «Sweater Weather», «Daddy Issues», « You Get Me So High», « Chip Chrome & The Mono-Tones» κ.αΟ δεύτερος νέος χώρος που θα εγκαινιάσει το Release Athens, το καλοκαίρι του 2027, είναι το. Βρίσκεται στην οδό, στο Μοσχάτο, και θα αποτελέσει τον πρώτο υβριδικό πολιτιστικό χώρο της Αθήνας ο οποίος είναι ειδικά σχεδιασμένος ώστε να λειτουργεί όλο τον χρόνο καθώς διαθέτει μερικώς ανοιγόμενη οροφή για τους καλοκαιρινούς μήνες. Θα μπορεί να φιλοξενήσει 5.500 άτομα ο ηχητικός, φωτιστικός και τεχνικός εξοπλισμός θα είναι τελευταίας τεχνολογίας και η σκηνή του θα έχει την δυνατότητα να προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες της κάθε εκδήλωσης που θα φιλοξενεί.Εκεί θα εμφανιστούν, στις 7 Ιουλίου, οι, το δημοφιλές γερμανικό συγκρότημα που από το 2001 που σχηματίστηκε μέχρι σήμερα έχει διαγράψει μια δυναμική διαδρομή που ξεπερνά τις δύο δεκαετίες και έχει πουλήσει περισσότερους από 10 εκατομμύρια δίσκους.Ισορροπώντας ανάμεσα στο ροκ και ποπ, η γερμανική τετράδα των Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Georg Listing και Gustav Schäfer κατάφερε να κερδίσει το παγκόσμιο κοινό με το τραγούδι «Durch den Monsun», που κυκλοφόρησε το 2005 και σημείωσε τεράστια επιτυχία. Στη επερχόμενη ζωντανή εμφάνισή τους στην Αθήνα οι Tokio Hotel θα παρουσιάσουν μια αναδρομή σε παλαιότερα κομμάτια τους αλλά και τραγούδια από το νέο τους άλμπουμ με τίτλο «Encore».