Η Ντακότα Τζόνσον εμφανίστηκε με διάφανο φόρεμα από παγιέτες, χωρίς εσώρουχο στα φετινά MTV VMA
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Ντακότα Τζόνσον MTV Video Music Αwards MTV VMA

Η Ντακότα Τζόνσον εμφανίστηκε με διάφανο φόρεμα από παγιέτες, χωρίς εσώρουχο στα φετινά MTV VMA

Η ηθοποιός βράβευσε την Τέιλορ Σουίφτ το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου, της παρέδωσε το πρώτο Artist Director Honors Award

Η Ντακότα Τζόνσον εμφανίστηκε με διάφανο φόρεμα από παγιέτες, χωρίς εσώρουχο στα φετινά MTV VMA
Γεωργία Κοτζιά
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Με διάφανο φόρεμα από παγιέτες εμφανίστηκε η Ντακότα Τζόνσον στα φετινά MTV VMA, χωρίς να φορά εσώρουχο.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες και η ηθοποιός έδωσε το παρών για να βραβεύσει τη φίλη της Τέιλορ Σουίφτ, δίνοντάς της το πρώτο Artist Director Honors Award.

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@mtv If Dakota Johnson said these things about me, I would never recover 🥹🫶 #VMAs ♬ original sound - MTV

Η 36χρονη Τζόνσον περπάτησε στο κόκκινο χαλί με μία εντυπωσιακή δημιουργία σε nude χρώμα, την οποία είχε συνδυάσει με ένα διαμαντένιο κολιέ και ψηλοτάκουνα πέδιλα στο ίδιο χρώμα με το φόρεμά της, ενώ είχε επιλέξει να ολοκληρώσει την εμφάνισή της με απαλό μακιγιάζ σε γήινους τόνους, αφήνοντας τα μαλλιά της να πέφτουν στους ώμους της.

Η Ντακότα Τζόνσον εμφανίστηκε με διάφανο φόρεμα από παγιέτες, χωρίς εσώρουχο στα φετινά MTV VMA


Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Γεωργία Κοτζιά
2 ΣΧΟΛΙΑ

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