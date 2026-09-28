Η Ντακότα Τζόνσον εμφανίστηκε με διάφανο φόρεμα από παγιέτες, χωρίς εσώρουχο στα φετινά MTV VMA
Η Ντακότα Τζόνσον εμφανίστηκε με διάφανο φόρεμα από παγιέτες, χωρίς εσώρουχο στα φετινά MTV VMA
Η ηθοποιός βράβευσε την Τέιλορ Σουίφτ το βράδυ της Κυριακής 27 Σεπτεμβρίου, της παρέδωσε το πρώτο Artist Director Honors Award
Με διάφανο φόρεμα από παγιέτες εμφανίστηκε η Ντακότα Τζόνσον στα φετινά MTV VMA, χωρίς να φορά εσώρουχο.
Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες και η ηθοποιός έδωσε το παρών για να βραβεύσει τη φίλη της Τέιλορ Σουίφτ, δίνοντάς της το πρώτο Artist Director Honors Award.
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Η 36χρονη Τζόνσον περπάτησε στο κόκκινο χαλί με μία εντυπωσιακή δημιουργία σε nude χρώμα, την οποία είχε συνδυάσει με ένα διαμαντένιο κολιέ και ψηλοτάκουνα πέδιλα στο ίδιο χρώμα με το φόρεμά της, ενώ είχε επιλέξει να ολοκληρώσει την εμφάνισή της με απαλό μακιγιάζ σε γήινους τόνους, αφήνοντας τα μαλλιά της να πέφτουν στους ώμους της.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
Η απονομή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου στο Peacock Theater του Λος Άντζελες και η ηθοποιός έδωσε το παρών για να βραβεύσει τη φίλη της Τέιλορ Σουίφτ, δίνοντάς της το πρώτο Artist Director Honors Award.
Δείτε βίντεο
@mtv If Dakota Johnson said these things about me, I would never recover 🥹🫶 #VMAs ♬ original sound - MTV
Η 36χρονη Τζόνσον περπάτησε στο κόκκινο χαλί με μία εντυπωσιακή δημιουργία σε nude χρώμα, την οποία είχε συνδυάσει με ένα διαμαντένιο κολιέ και ψηλοτάκουνα πέδιλα στο ίδιο χρώμα με το φόρεμά της, ενώ είχε επιλέξει να ολοκληρώσει την εμφάνισή της με απαλό μακιγιάζ σε γήινους τόνους, αφήνοντας τα μαλλιά της να πέφτουν στους ώμους της.
Φωτογραφίες: Getty Images / Ideal Image
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