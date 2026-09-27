Ντακότα Τζόνσον μετά τις φήμες περί σχέσης με τον Μασίν Γκαν Κέλι: Ας κοιτάξει ο καθένας τη ζωή του
Ντακότα Τζόνσον μετά τις φήμες περί σχέσης με τον Μασίν Γκαν Κέλι: Ας κοιτάξει ο καθένας τη ζωή του
Ακόμα κι αν πάω για δείπνο με τον μάνατζέρ ή τον δικηγόρο μου, θα γράψουν ότι «εθεάθη με έναν μυστηριώδη άντρα» σχολίασε η ηθοποιός
Στην προσωπική της ζωή μετά τις φήμες που τη θέλουν να έχει έρθει κοντά με τον Μασίν Γκαν Κέλι αναφέρθηκε η Ντακότα Τζόνσον, ξεκαθαρίζοντας πως θα ήταν καλύτερο να «κοιτάξει ο καθένας τη ζωή του».
Η 36χρονη ηθοποιός μίλησε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στο podcast «The Run-Through» της Vogue για όσα κατά καιρούς γράφονται για εκείνη: «Ακόμα κι αν πάω για δείπνο με τον μάνατζέρ μου ή τον δικηγόρο μου, θα γράψουν του τύπου “εθεάθη με έναν μυστηριώδη άντρα”. Και πάλι, δεν με νοιάζει». Όπως τόνισε, δεν προσπαθεί να διαψεύδει κάθε ανακριβή είδηση που κυκλοφορεί για τη ζωή της, καθώς θεωρεί ότι κάτι τέτοιο είναι «μάταιο».
«Οι άνθρωποι θα πιστέψουν αυτό που θέλουν να πιστέψουν και δεν έχω την ενέργεια να παλεύω γι’ αυτό. Θα προτιμούσα πολύ περισσότερο να επικεντρώνομαι σε άλλα πράγματα στη ζωή μου. Κάθε μέρα υπάρχει κάτι στο διαδίκτυο που είναι γελοίο, είτε είναι αλήθεια είτε όχι, και δεν με νοιάζει, ας κοιτάξει ο καθένας τη ζωή του», πρόσθεσε.
Στην προσπάθειά της να προστατεύσει περισσότερο την ιδιωτικότητά της, η Τζόνσον αποκάλυψε ότι έχει απομακρυνθεί συνειδητά από τα social media. «Ίσως όταν ήμουν στις αρχές των 20 μου, υπήρξε μια περίοδος που χρησιμοποιούσα τα social media απλώς για διασκέδαση και γέλιο, γιατί μου αρέσει κάτι έξυπνο και ευρηματικό. Απλώς δεν ασχολούμαι με αυτά. Νιώθω πραγματικά άβολα με τη διαρκή καταγραφή της ζωής των ανθρώπων» είπε.
Την ίδια ώρα, η προσωπική ζωή της ηθοποιού έχει βρεθεί στο επίκεντρο, καθώς τους τελευταίους μήνες έχει αναπτυχθεί φημολογία για σχέση της με τον Μασίν Γκαν Κέλι. Οι δυο τους ήρθαν κοντά μετά τη γνωριμία τους στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι, το φετινό καλοκαίρι.
Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Us Weekly, οι δύο καλλιτέχνες «έχουν σοβαρή σχέση, εξελίχθηκε γρήγορα. Υπήρξε αμέσως χημεία και τον τελευταίο μήνα κρατούν επαφή, μιλούν και κάνουν FaceTime κάθε μέρα».
Η Ντακότα Τζόνσον και ο MGK είχαν επίσης ένα διακριτικό ραντεβού στο διαμέρισμα της Σουίφτ στη Νέα Υόρκη στις αρχές Σεπτεμβρίου. Λίγες ημέρες αργότερα, η ηθοποιός βρέθηκε στο Μιλάνο για να τον στηρίξει όταν συμμετείχε στο fashion show του Vogue World, στις 22 Σεπτεμβρίου.
«Όλοι κατάλαβαν ότι ήταν πραγματικά σοβαρό όταν η Ντακότα ταξίδεψε για να τον στηρίξει στο Μιλάνο» ανέφερε πηγή στο ίδιο μέσο και πρόσθεσε: «Η Ντακότα έχει μια αδυναμία στους μουσικούς και είναι αθεράπευτα ρομαντική. Ο MGK έχει αυτή τη γοητεία που την τράβηξε και της αρέσει πραγματικά πολύ».
Η 36χρονη ηθοποιός μίλησε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου, στο podcast «The Run-Through» της Vogue για όσα κατά καιρούς γράφονται για εκείνη: «Ακόμα κι αν πάω για δείπνο με τον μάνατζέρ μου ή τον δικηγόρο μου, θα γράψουν του τύπου “εθεάθη με έναν μυστηριώδη άντρα”. Και πάλι, δεν με νοιάζει». Όπως τόνισε, δεν προσπαθεί να διαψεύδει κάθε ανακριβή είδηση που κυκλοφορεί για τη ζωή της, καθώς θεωρεί ότι κάτι τέτοιο είναι «μάταιο».
«Οι άνθρωποι θα πιστέψουν αυτό που θέλουν να πιστέψουν και δεν έχω την ενέργεια να παλεύω γι’ αυτό. Θα προτιμούσα πολύ περισσότερο να επικεντρώνομαι σε άλλα πράγματα στη ζωή μου. Κάθε μέρα υπάρχει κάτι στο διαδίκτυο που είναι γελοίο, είτε είναι αλήθεια είτε όχι, και δεν με νοιάζει, ας κοιτάξει ο καθένας τη ζωή του», πρόσθεσε.
Dakota Johnson Says People Speculating About Her Romantic Relationships Need to "Get a Life" https://t.co/zZOMecCK1q— E! News (@enews) September 26, 2026
Την ίδια ώρα, η προσωπική ζωή της ηθοποιού έχει βρεθεί στο επίκεντρο, καθώς τους τελευταίους μήνες έχει αναπτυχθεί φημολογία για σχέση της με τον Μασίν Γκαν Κέλι. Οι δυο τους ήρθαν κοντά μετά τη γνωριμία τους στον γάμο της Τέιλορ Σουίφτ και του Τράβις Κέλσι, το φετινό καλοκαίρι.
Dakota Johnson and Machine Gun Kelly spark romance rumors after hangout at pal Taylor Swift's apartment https://t.co/urGPzdn3l4— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) September 13, 2026
Η Ντακότα Τζόνσον και ο MGK είχαν επίσης ένα διακριτικό ραντεβού στο διαμέρισμα της Σουίφτ στη Νέα Υόρκη στις αρχές Σεπτεμβρίου. Λίγες ημέρες αργότερα, η ηθοποιός βρέθηκε στο Μιλάνο για να τον στηρίξει όταν συμμετείχε στο fashion show του Vogue World, στις 22 Σεπτεμβρίου.
«Όλοι κατάλαβαν ότι ήταν πραγματικά σοβαρό όταν η Ντακότα ταξίδεψε για να τον στηρίξει στο Μιλάνο» ανέφερε πηγή στο ίδιο μέσο και πρόσθεσε: «Η Ντακότα έχει μια αδυναμία στους μουσικούς και είναι αθεράπευτα ρομαντική. Ο MGK έχει αυτή τη γοητεία που την τράβηξε και της αρέσει πραγματικά πολύ».
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