Βασίλης Ζούλιας για τη μάχη του με τον εθισμό: Εγώ πήδηξα στο κενό, αλλά έζησα

Στη συνέχεια, ο σχεδιαστής περιέγραψε, με βάση τη δική του εμπειρία, τις συνθήκες που βιώνει ένας άνθρωπος που βρίσκεται αντιμέτωπος με τον εθισμό, μιλώντας για τον πόνο, τη μοναξιά και την αδυναμία να διαχειριστεί την κατάσταση χωρίς βοήθεια: «

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