Βασίλης Ζούλιας: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας πολύ άξιος καλλιτέχνης, τώρα που έφυγε, αναγνωρίζω το τεράστιο ταλέντο του
Βασίλης Ζούλιας: Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας πολύ άξιος καλλιτέχνης, τώρα που έφυγε, αναγνωρίζω το τεράστιο ταλέντο του
Η αγάπη του κόσμου είναι τεράστια και θα εξακολουθήσει να είναι, ανέφερε για τον τραγουδιστή ο σχεδιαστής μόδας
Το μέγεθος του ταλέντου του Γιώργου Μαζωνάκη συνειδητοποίησε ο Βασίλης Ζούλιας, όπως είπε ο ίδιος, μετά τον θάνατο του τραγουδιστή. Ο σχεδιαστής μόδας τόνισε ότι, παρότι εκείνος δεν άκουγε τα τραγούδια του, έχει αναγνωρίσει πλέον την καλλιτεχνική του αξία. Παρακολουθώντας μάλιστα ένα βίντεο με εμφάνιση του Γιώργου Μαζωνάκη από τα πρώτα του βήματα, αντιλήφθηκε πόσο ταλαντούχος ήταν.
«Η αγάπη του κόσμου είναι τεράστια και θα εξακολουθήσει να είναι γιατί ήταν ένας πολύ άξιος καλλιτέχνης. Εγώ που δεν άκουγα Μαζωνάκη τώρα που έφυγε, αναγνωρίζω το τεράστιο ταλέντο που είχε. Όταν είδα κυρίως αυτό το βίντεο με το πουλόβερ που έλεγε ένα λαϊκό τραγούδι, ένα παιδί 16 χρονών, με τόσο πάθος, λέω “πω πω τι ταλέντο είχε αυτός ο άνθρωπος”», είπε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Ζούλιας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, ανέφερε ότι είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον ιατρό, που έχει προφυλακιστεί για την υπόθεση θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, όταν είχε νοσήσει με κορωνοϊό. Όπως είπε, τον είχε βοηθήσει σημαντικά σε καθημερινή βάση. «Δεν είχα πάει ποτέ σε αυτό το ιατρείο. Αυτό που μπορώ να πω είναι ότι είχα μιλήσει με τον γιατρό τότε με τον κορωνοϊό που είχα πάθει covid και ο άνθρωπος με είχε βοηθήσει ιδιαιτέρως από το τηλέφωνο σε καθημερινό επίπεδο. Αυτή ήταν η δική μου εμπειρία. Μου τον είχε συστήσει μια φίλη μου», σημείωσε.
Συνεχίζοντας, τόνισε ότι: «Αισθάνθηκα ότι έγιναν τρομερά λάθη εκεί σε αυτό το ιατρείο. Τραγικά. Ο Γιώργος με το θάνατό του σπάει ένα τεράστιο σπυρί στην κοινωνία και δίνει ένα τεράστιο δώρο στην κοινωνία γιατί θα ανοίξουν πάρα πολλά θέματα σε σχέση με τα τατρεία».
Τέλος, ο Βασίλης Ζούλιας διευκρίνισε ότι μετά την κηδεία ένιωσε την ανάγκη να υπερασπιστεί την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι βιώνουν οι συγγενείς ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει προβλήματα, αντίστοιχα με αυτά του τραγουδιστή. «Αισθάνθηκα το επόμενο πρωί μετά την κηδεία ότι κάποιος έπρεπε να βγει να υπερασπιστεί αυτούς τους ανθρώπους που μέσα στον πόνο τους είχαν και έναν όχλο να τους χλευάζει. Γιατί κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει να έχεις μέσα στην οικογένειά σου κάποιον με θέματα τέτοια», ξεκαθάρισε.
Φωτογραφία: Shutterstock
«Η αγάπη του κόσμου είναι τεράστια και θα εξακολουθήσει να είναι γιατί ήταν ένας πολύ άξιος καλλιτέχνης. Εγώ που δεν άκουγα Μαζωνάκη τώρα που έφυγε, αναγνωρίζω το τεράστιο ταλέντο που είχε. Όταν είδα κυρίως αυτό το βίντεο με το πουλόβερ που έλεγε ένα λαϊκό τραγούδι, ένα παιδί 16 χρονών, με τόσο πάθος, λέω “πω πω τι ταλέντο είχε αυτός ο άνθρωπος”», είπε χαρακτηριστικά ο Βασίλης Ζούλιας στην κάμερα της εκπομπής «Super Κατερίνα», την Πέμπτη 24 Σεπτεμβρίου.
Δείτε το βίντεο με όσα είπε
Συνεχίζοντας, τόνισε ότι: «Αισθάνθηκα ότι έγιναν τρομερά λάθη εκεί σε αυτό το ιατρείο. Τραγικά. Ο Γιώργος με το θάνατό του σπάει ένα τεράστιο σπυρί στην κοινωνία και δίνει ένα τεράστιο δώρο στην κοινωνία γιατί θα ανοίξουν πάρα πολλά θέματα σε σχέση με τα τατρεία».
Τέλος, ο Βασίλης Ζούλιας διευκρίνισε ότι μετά την κηδεία ένιωσε την ανάγκη να υπερασπιστεί την οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη, τονίζοντας ότι κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει τι βιώνουν οι συγγενείς ενός ανθρώπου που αντιμετωπίζει προβλήματα, αντίστοιχα με αυτά του τραγουδιστή. «Αισθάνθηκα το επόμενο πρωί μετά την κηδεία ότι κάποιος έπρεπε να βγει να υπερασπιστεί αυτούς τους ανθρώπους που μέσα στον πόνο τους είχαν και έναν όχλο να τους χλευάζει. Γιατί κανείς δεν ξέρει τι σημαίνει να έχεις μέσα στην οικογένειά σου κάποιον με θέματα τέτοια», ξεκαθάρισε.
Φωτογραφία: Shutterstock
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