Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Θα ήθελα να έχω παιδιά, αλλά ταυτόχρονα είναι ένας από τους φόβους μου
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Θα ήθελα να έχω παιδιά, αλλά ταυτόχρονα είναι ένας από τους φόβους μου
Πώς θα αναθρέψεις ένα παιδί, πόσα όπλα θα του δώσεις ώστε να μεγαλώσει με αγάπη, αλλά και να μπορεί να αμυνθεί στις δυσκολίες; αναρωτήθηκε το μοντέλο
Η απόκτηση παιδιών είναι κάτι που επιθυμεί η Ηλιάνα Παπαγεωργίου και ταυτόχρονα τη φοβίζει. Σε πρόσφατη συνέντευξή του, το μοντέλο εκμυστηρεύτηκε ότι θέλει να βιώσει τη μητρότητα.
Την ίδια στιγμή όμως, όπως είπε, η προοπτική της γονεϊκότητας αποτελεί και έναν από τους μεγαλύτερους φόβους της. Αυτό που την προβληματίζει είναι πώς μπορεί να μεγαλώσει ένα παιδί με αγάπη, αλλά και με τα απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες.
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Beaute και ρωτήθηκε για το αν η μητρότητα είναι κάτι που ονειρεύεται. Το μοντέλο απάντησε καταφατικά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να έχω παιδιά, όμως ταυτόχρονα είναι ένας από τους φόβους μου. Πώς θα αναθρέψεις ένα παιδί, πόσα όπλα θα του δώσεις ώστε να μεγαλώσει με αγάπη αλλά και να μπορεί να αμυνθεί στις δυσκολίες; Έχουν αλλάξει τα πράγματα και με ανησυχεί αυτό που βλέπω. Ανησυχώ για την ανιψιά μου, ήδη τρέμω».
Στην ίδια συνέντευξη, μίλησε και για τη μητέρα της, την οποία περιέγραψε ως έναν πολύ γλυκό και υποστηρικτικό άνθρωπο. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Θεωρεί ότι έχω δουλέψει πολύ σκληρά. Δεν είναι η κλασική Ελληνίδα μάνα. Είναι σαν παιδί, πολύ γλυκιά, αγκαλιάζει, χαϊδεύει, δεν κρίνει, μιλάει όμορφα, συμπορεύεται μαζί μου με αγάπη και ηρεμία. Είναι αγγελουδένια. Όλη η οικογένεια μου είναι έτσι».
Όσον αφορά στον πατέρα της, παρακολουθεί με ενθουσιασμό την πορεία της, παρότι η μόδα δεν είναι στα ενδιαφέροντά του. «Ο μπαμπάς μου πάλι με καμαρώνει, εκφράζει πολύ το ενδιαφέρον του για μένα, παρότι η μόδα δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Πορώνεται. Έχει γίνει “ο μπαμπάς της κόρης του”.Έχει αυτό το hype που έχουν οι μπαμπάδες. Ο συνδυασμός του μπαμπά και της μαμάς μου είναι εξαιρετικός. Ο μπαμπάς μου πάντα έλεγε στην αδελφή μου και σ’ εμένα πως μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Το πέτυχε», είπε για τον πατέρα της.
Φωτογραφία: NDPPPHOTO
Την ίδια στιγμή όμως, όπως είπε, η προοπτική της γονεϊκότητας αποτελεί και έναν από τους μεγαλύτερους φόβους της. Αυτό που την προβληματίζει είναι πώς μπορεί να μεγαλώσει ένα παιδί με αγάπη, αλλά και με τα απαραίτητα εφόδια για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες.
Η Ηλιάνα Παπαγεωργίου παραχώρησε συνέντευξη στο περιοδικό Beaute και ρωτήθηκε για το αν η μητρότητα είναι κάτι που ονειρεύεται. Το μοντέλο απάντησε καταφατικά, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Θα ήθελα να έχω παιδιά, όμως ταυτόχρονα είναι ένας από τους φόβους μου. Πώς θα αναθρέψεις ένα παιδί, πόσα όπλα θα του δώσεις ώστε να μεγαλώσει με αγάπη αλλά και να μπορεί να αμυνθεί στις δυσκολίες; Έχουν αλλάξει τα πράγματα και με ανησυχεί αυτό που βλέπω. Ανησυχώ για την ανιψιά μου, ήδη τρέμω».
Στην ίδια συνέντευξη, μίλησε και για τη μητέρα της, την οποία περιέγραψε ως έναν πολύ γλυκό και υποστηρικτικό άνθρωπο. Πιο αναλυτικά, σημείωσε: «Θεωρεί ότι έχω δουλέψει πολύ σκληρά. Δεν είναι η κλασική Ελληνίδα μάνα. Είναι σαν παιδί, πολύ γλυκιά, αγκαλιάζει, χαϊδεύει, δεν κρίνει, μιλάει όμορφα, συμπορεύεται μαζί μου με αγάπη και ηρεμία. Είναι αγγελουδένια. Όλη η οικογένεια μου είναι έτσι».
Όσον αφορά στον πατέρα της, παρακολουθεί με ενθουσιασμό την πορεία της, παρότι η μόδα δεν είναι στα ενδιαφέροντά του. «Ο μπαμπάς μου πάλι με καμαρώνει, εκφράζει πολύ το ενδιαφέρον του για μένα, παρότι η μόδα δεν τον ενδιαφέρει καθόλου. Πορώνεται. Έχει γίνει “ο μπαμπάς της κόρης του”.Έχει αυτό το hype που έχουν οι μπαμπάδες. Ο συνδυασμός του μπαμπά και της μαμάς μου είναι εξαιρετικός. Ο μπαμπάς μου πάντα έλεγε στην αδελφή μου και σ’ εμένα πως μπορούμε να κάνουμε τα πάντα. Το πέτυχε», είπε για τον πατέρα της.
Φωτογραφία: NDPPPHOTO
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