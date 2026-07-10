Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον σύντροφό της: Ο Γιάννης είναι η οικογένειά μου, δεν χρειάζομαι τον γάμο για να το νιώσω
Ηλιάνα Παπαγεωργίου για τον σύντροφό της: Ο Γιάννης είναι η οικογένειά μου, δεν χρειάζομαι τον γάμο για να το νιώσω
Ο γάμος μου θα γίνει κάποια στιγμή, διευκρίνισε ωστόσο το μοντέλο
Με τρυφερά λόγια μίλησε για τον σύντροφό της, Γιάννη Καραβασάνη, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Το μοντέλο δήλωσε πως εκείνος είναι οικογένειά της και τόνισε πως ο γάμος δεν αποτελεί προϋπόθεσή για να νιώσει κάτι τέτοιο. Παράλληλα, τόνισε ότι η σχέση τους φέρνει ισορροπία στη ζωή της, ενώ «βλέπει» το σπίτι τους σαν καταφύγιο.
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Beaute, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου διευκρίνισε πως, αν και ο γάμος τους θα πραγματοποιηθεί κάποια στιγμή, δεν αποτελεί προϋπόθεση για να θεωρηθεί ο σύντροφός της οικογένειά της. «Ο γάμος μου θα γίνει κάποια στιγμή. Ως μυστήριο και ως συνθήκη δεν είναι κάτι που χρειάζομαι για να απογειωθώ ή να νιώσω ότι αποκτώ οικογένεια. Ο Γιάννης είναι η οικογένεια μου. Αισθάνομαι ότι είναι ο άνθρωπος που με προσγειώνει, δεν με απογειώνει. Η ατμόσφαιρα στο σπίτι μας είναι σαν να μην κάνω αυτή τη δουλειά, σαν να μη με κουτσομπολεύεις κάποιος. Είναι ένα απλό, καθημερινό σπίτι, το καταφύγιό μας», σημείωσε.
Όσον αφορά στις επαγγελματικές τους ιδιότητες, το μοντέλο ξεκαθάρισε πως ο αγαπημένος της δεν θέλει να εμπλακεί στον δικό της χώρο. «Ο Γιάννης είναι αρχιτέκτονας, συμφωνούμε απόλυτα στην αισθητική, ωστόσο οι δουλειές μας δεν έχουν τίποτα το κοινό. Δεν τον ενδιαφέρει να αποκτήσει κάποια σχέση με τον χώρο μου και ούτε στα γυρίσματα έρχεται. Κάποια φορά τον ρώτησα αν θέλει να έρθει να παρακολουθήσει και μου είπε “τι θα κάνουμε, θα έρχομαι εγώ στα γυρίσματα και εσύ στην οικοδομή;”», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
Σε συνέντευξή της στο περιοδικό Beaute, η Ηλιάνα Παπαγεωργίου διευκρίνισε πως, αν και ο γάμος τους θα πραγματοποιηθεί κάποια στιγμή, δεν αποτελεί προϋπόθεση για να θεωρηθεί ο σύντροφός της οικογένειά της. «Ο γάμος μου θα γίνει κάποια στιγμή. Ως μυστήριο και ως συνθήκη δεν είναι κάτι που χρειάζομαι για να απογειωθώ ή να νιώσω ότι αποκτώ οικογένεια. Ο Γιάννης είναι η οικογένεια μου. Αισθάνομαι ότι είναι ο άνθρωπος που με προσγειώνει, δεν με απογειώνει. Η ατμόσφαιρα στο σπίτι μας είναι σαν να μην κάνω αυτή τη δουλειά, σαν να μη με κουτσομπολεύεις κάποιος. Είναι ένα απλό, καθημερινό σπίτι, το καταφύγιό μας», σημείωσε.
Όσον αφορά στις επαγγελματικές τους ιδιότητες, το μοντέλο ξεκαθάρισε πως ο αγαπημένος της δεν θέλει να εμπλακεί στον δικό της χώρο. «Ο Γιάννης είναι αρχιτέκτονας, συμφωνούμε απόλυτα στην αισθητική, ωστόσο οι δουλειές μας δεν έχουν τίποτα το κοινό. Δεν τον ενδιαφέρει να αποκτήσει κάποια σχέση με τον χώρο μου και ούτε στα γυρίσματα έρχεται. Κάποια φορά τον ρώτησα αν θέλει να έρθει να παρακολουθήσει και μου είπε “τι θα κάνουμε, θα έρχομαι εγώ στα γυρίσματα και εσύ στην οικοδομή;”», πρόσθεσε.
Φωτογραφία: NDPPHOTO
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