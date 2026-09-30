Επίσκεψη Τσίπρα στην Κυψέλη: «Με την ασφάλεια των κατοίκων δεν μπορούμε να παίζουμε»

Στην Κυψέλη βρέθηκε ο Αλέξης Τσίπρας, όπου συναντήθηκε με κατοίκους που καταγγέλλουν ρηγματώσεις σε κτίρια από τις εργασίες της Γραμμής 4 του μετρό

Αλέξης Τσίπρας, προκειμένου να συναντηθεί με κατοίκους της περιοχής και να ενημερωθεί από κοντά για τις ρηγματώσεις σε κατοικίες, οι οποίες προκλήθηκαν από τις εργασίες του μετροπόντικα για τη Γραμμή 4 του μετρό.











«Μια λογική στο "πάμε κι όπου βγει"» – Συλλαλητήριο στις 3 Οκτωβρίου Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, οι κάτοικοι της Κυψέλης υποστήριξαν ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης και απόκρυψη τεχνικών στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς, ανακοινώνοντας παράλληλα κινητοποιήσεις.



Χαρακτηριστικά, εκπρόσωπος των κατοίκων ανέφερε:



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Παράλληλα, άλλος κάτοικος της περιοχής υπογράμμισε ότι το ζήτημα της ασφάλειας αποτελεί «κόκκινη γραμμή», προαναγγέλλοντας ειρηνική διαμαρτυρία:



«Νομίζουν κάποιοι ότι θα βαρεθούμε να διεκδικούμε την αλήθεια; Δεν πρόκειται να βαρεθούμε. Δεν πρόκειται να παίξουμε με την ασφάλεια των παιδιών μας, των γονιών μας και του ίδιου μας του εαυτού. Με κανένα τρόπο. Γι' αυτό και εμείς διοργανώνουμε ένα συλλαλητήριο στις 3 Οκτωβρίου, να διαμαρτυρηθούμε ειρηνικά για αυτή την κοροϊδία τόσο καιρό που έχουμε υποστεί όλοι μας εδώ πέρα. Δεν πρόκειται να το αφήσουμε το θέμα έτσι. Μιλάμε για την ασφάλειά μας. Είναι δεδομένο αυτό. Είναι κόκκινη γραμμή».



Τσίπρας: «Άμεση μετεγκατάσταση με δαπάνη της πολιτείας» Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι υπάρχει ήδη πιστοποιημένο πρόβλημα στον φέροντα οργανισμό των κτιρίων από μηχανικούς και ζήτησε την άμεση λήψη δραστικών μέτρων προστασίας για τις οικογένειες, ασκώντας κριτική στη στάση της κυβέρνησης:



Στην πλατεία Κανάρη, στην Κυψέλη, μετέβη στις 9 το πρωί της Τετάρτης 30/9 ο πρόεδρος της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης,, προκειμένου να συναντηθεί με κατοίκους της περιοχής και να ενημερωθεί από κοντά για τις ρηγματώσεις σε κατοικίες, οι οποίες προκλήθηκαν από τις εργασίες του μετροπόντικα για τη Γραμμή 4 του μετρό.Ο κ. Τσίπρας ζήτησε να μάθει πότε διαπιστώθηκαν αρχικά οι ζημιές, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκειά του όταν οι πολίτες τον ενημέρωσαν ότι οι πρώτες ρωγμές εντοπίστηκαν ήδη από τις αρχές Μαρτίου, αλλά «ο μετροπόντικας συνέχισε να δουλεύει».Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας τους, οι κάτοικοι της Κυψέλης υποστήριξαν ότι υπάρχει έλλειψη ενημέρωσης και απόκρυψη τεχνικών στοιχείων από τους αρμόδιους φορείς, ανακοινώνοντας παράλληλα κινητοποιήσεις.Χαρακτηριστικά, εκπρόσωπος των κατοίκων ανέφερε:«Στοιχεία τα οποία θα έπρεπε να είναι σε δημόσια διαβούλευση και παρουσίαση, κρατιούνται λες και είναι τα μυστικά του κράτους. Γιατί κατά την άποψή μας, αυτά τα στοιχεία αποτυπώνουν ότι όταν ξεκίνησε ο μετροπόντικας από την πλατεία Κυψέλης, άρχισαν να φαίνονται πρόδρομες καθιζήσεις σε κτήρια, αλλά παρόλα αυτά συνεχίστηκε η ίδια διαδικασία διάνοιξης. Δηλαδή μια λογική στο πάμε και όπου βγει».Παράλληλα, άλλος κάτοικος της περιοχής υπογράμμισε ότι το ζήτημα της ασφάλειας αποτελεί «κόκκινη γραμμή», προαναγγέλλοντας ειρηνική διαμαρτυρία:«Νομίζουν κάποιοι ότι θα βαρεθούμε να διεκδικούμε την αλήθεια; Δεν πρόκειται να βαρεθούμε. Δεν πρόκειται να παίξουμε με την ασφάλεια των παιδιών μας, των γονιών μας και του ίδιου μας του εαυτού. Με κανένα τρόπο. Γι' αυτό και εμείς διοργανώνουμε ένα συλλαλητήριο στις 3 Οκτωβρίου, να διαμαρτυρηθούμε ειρηνικά για αυτή την κοροϊδία τόσο καιρό που έχουμε υποστεί όλοι μας εδώ πέρα. Δεν πρόκειται να το αφήσουμε το θέμα έτσι. Μιλάμε για την ασφάλειά μας. Είναι δεδομένο αυτό. Είναι κόκκινη γραμμή».Από την πλευρά του, ο Αλέξης Τσίπρας τόνισε ότι υπάρχει ήδη πιστοποιημένο πρόβλημα στον φέροντα οργανισμό των κτιρίων από μηχανικούς και ζήτησε την άμεση λήψη δραστικών μέτρων προστασίας για τις οικογένειες, ασκώντας κριτική στη στάση της κυβέρνησης:

«Έχετε απόλυτο δίκιο. Κοιτάχτε, εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Το ένα είναι να μην μπλέξουμε στα τεχνικά, στους όρους ασφαλείας της κοινοπραξίας και κάτω από ποιες συνθήκες και αν έπρεπε πιο νωρίς ή πιο αργά, να δούμε ότι τώρα, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα δεδομένο. Το δεδομένο είναι ότι έχετε ρωγμές στον φέροντα οργανισμό των κτιρίων. Το οποίο το πιστοποιούν, όχι εσείς μόνοι σας, αλλά μηχανικοί οι οποίοι έχουν γνώση και μπορούν να πιστοποιήσουν αυτές τις ζημιές.

Άρα εδώ πέρα από τις ευθύνες της εταιρείας, που είναι μια άλλη ιστορία, εδώ πρέπει να δούμε τι πρέπει να γίνει άμεσα, προκειμένου εσείς να ζείτε με τις οικογένειές σας με ασφάλεια. Ο τρόπος που εγώ θα έλεγα ότι πρέπει να γίνει είναι να σταματήσουν να κρύβουν τα στοιχεία. Πρώτα να δουν τους γεωγνώμονες. Το δεύτερο είναι να δρομολογηθεί άμεσα η μετεγκατάσταση, με χρήματα, με δαπάνη της πολιτείας, για όσο καιρό χρειαστεί, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες τεχνικές διαδικασίες ενίσχυσης του φέροντα οργανισμού των κτιρίων, να γίνουν πάλι ασφαλή τα κτήρια. Και βεβαίως αυτό να γίνει γρήγορα με δαπάνη της πολιτείας».



«Είδα ρωγμές, πόρτες που δεν κλείνουν, κάσες που έχουν ξεκολλήσει - Με την ασφάλεια των κατοίκων δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά»



Ολοκληρώνοντας την αυτοψία του στο εσωτερικό των πληγέντων ακινήτων, ο Αλέξης Τσίπρας έκανε την εξής δήλωση:



«Με την ασφάλεια των κατοίκων, την ασφάλεια των πολιτών δεν μπορούμε να παίζουμε ούτε στην Κυψέλη ούτε πουθενά. Η λογική του "πάμε κι όπου βγει" δεν μπορεί να είναι λογική ανεκτή από κανέναν, ειδικότερα όταν εδώ διακυβεύεται η ασφάλεια και η ζωή. Εδώ και επτά μήνες υπάρχουν ρωγμές και καθιζήσεις σε 35 πολυκατοικίες στο κέντρο της Αθήνας, στην Κυψέλη. Ο ίδιος ο αρμόδιος υπουργός έχει δηλώσει ότι δεν θα έβαζε τις οικογένειές του να ζήσουν εδώ. Κι όμως, απ' ό,τι φαίνεται υπάρχει αδράνεια και δεν υπάρχει καμία εξέλιξη που να καθησυχάζει αυτούς τους ανθρώπους.

Άρα λοιπόν, αυτό που απαιτείται να γίνει άμεσα είναι πρώτον, να δοθούν όλα τα τεχνικά στοιχεία στους εμπειρογνώμονες που έχουν ορίσει οι κάτοικοι. Δεύτερον, να υπάρξει άμεση πιστοποιημένη διαδικασία αξιολόγησης για το αν τα κτίρια είναι πράσινα, κίτρινα ή κόκκινα. Για όσα είναι κίτρινα ή κόκκινα θα πρέπει άμεσα και με δαπάνες της πολιτείας οι κάτοικοι να έχουν τη δυνατότητα να μετεγκατασταθούν σε ασφαλή κτίρια, να φιλοξενηθούν μέχρις ότου γίνουν άμεσα οι εργασίες αποκατάστασης. Επαναλαμβάνω με τα θέματα της ασφάλειας δεν μπορούμε να παίζουμε.



Τώρα για το τι είδα. Είδα σπίτια τα οποία έχουν ρωγμές και σε φέροντα οργανισμό, δηλαδή σε κολώνες και σε δοκούς. Είδα πόρτες που δεν κλείνουν, είδα κάσες που έχουν ξεκολλήσει. Τώρα αυτοί οι οποίοι είναι αρμόδιοι όμως πιστοποιημένα και τεχνικά έγκυρα να δώσουν τη γνωμάτευση για το αν είναι κατοικήσιμα ή όχι τα κτίρια είναι οι αρμόδιοι μηχανικοί του Τεχνικού Επιμελητηρίου, οι οποίοι πρέπει να δώσουν άμεσα απάντηση στο αν τα κτίρια είναι κίτρινα ή κόκκινα ή πράσινα. Όσα είναι πράσινα έχει καλώς. Για τα κίτρινα και τα κόκκινα όμως πρέπει άμεσα να διασφαλίσουμε την ασφάλεια των κατοίκων».

30.09.2026, 12:08