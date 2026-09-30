Σφίγγει το λουρί για τους servicers: Πρόστιμο έως 500.000 ευρώ αν παραβιάσουν ρύθμιση και πλαφόν 15% στην προκαταβολή
Σφίγγει το λουρί για τους servicers: Πρόστιμο έως 500.000 ευρώ αν παραβιάσουν ρύθμιση και πλαφόν 15% στην προκαταβολή
Όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, μπαίνει σαφές πλαίσιο σε αυτό που μέχρι σήμερα ήταν μια μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης
Μια σειρά παρεμβάσεων που αυστηροποιούν το πλαίσιο λειτουργίας των servicers προστατεύοντας τον συνεπή οφειλέτη από πλειστηριασμό ή κατάσχεση ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το υπουργικό συμβούλιο της Τετάρτης.
Συγκεκριμένα αν servicer παραβιάσει μία συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη του θα ακυρώνεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.
Παράλληλα, όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, μπαίνει σαφές πλαίσιο σε αυτό που μέχρι σήμερα ήταν μια μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης, καθώς εισάγονται κανόνες και προθεσμίες απάντηση του servicer, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης.
Η ρύθμιση προβλέπει πλαφόν 15% στην προκαταβολή αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή, όπως ισχύει τώρα ενώ αν ο πολίτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του εντός 45 ημερών, τότε θα παγώνουν οι τόκοι.
Οι ίδιες πηγές θυμίζουν ότι «από τις 21 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η προστασία πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, ώστε χιλιάδες δικαιούχοι να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους ανασαίνοντας από το βάρος των προσαυξήσεων».
Συγκεκριμένα αν servicer παραβιάσει μία συμφωνημένη ρύθμιση, τότε η πράξη του θα ακυρώνεται και θα του επιβάλλεται πρόστιμο έως 500.000 ευρώ ενώ αυτόματα ο πολίτης θα πιστώνεται με 5 δόσεις της αρχικής συμφωνίας.
Παράλληλα, όπως εξηγούν αρμόδιες πηγές, μπαίνει σαφές πλαίσιο σε αυτό που μέχρι σήμερα ήταν μια μη δεσμευτική διαδικασία απευθείας διαπραγμάτευσης, καθώς εισάγονται κανόνες και προθεσμίες απάντηση του servicer, καθώς και τεκμηριωμένη πρόταση ρύθμισης.
Η ρύθμιση προβλέπει πλαφόν 15% στην προκαταβολή αντί της ελεύθερης κρίσης του πιστωτή, όπως ισχύει τώρα ενώ αν ο πολίτης δεν λάβει πλήρη εικόνα της οφειλής του εντός 45 ημερών, τότε θα παγώνουν οι τόκοι.
Οι ίδιες πηγές θυμίζουν ότι «από τις 21 Σεπτεμβρίου ξεκίνησε η προστασία πρώτης κατοικίας μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού, ώστε χιλιάδες δικαιούχοι να έχουν μια δεύτερη ευκαιρία να διευθετήσουν τις υποχρεώσεις τους ανασαίνοντας από το βάρος των προσαυξήσεων».
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