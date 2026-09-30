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To Ιράν έλαβε την επίσημη απάντηση των ΗΠΑ στην πιο πρόσφατη πρότασή του για τερματισμό του πολέμου
To Ιράν έλαβε την επίσημη απάντηση των ΗΠΑ στην πιο πρόσφατη πρότασή του για τερματισμό του πολέμου
Η πρόταση της αμερικανικής πλευράς παρουσιάστηκε στον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί στη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου
Το Ιράν έλαβε επίσημη απάντηση από τις ΗΠΑ για την πιο πρόσφατη πρότασή του για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή, ανακοίνωσε σήμερα η κυβέρνηση χωρίς να δώσει διευκρινίσεις για το περιεχόμενο.
«Σήμερα στη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου παρουσιάστηκε στον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί η πρόταση της αμερικανικής πλευράς», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατεμέχ Μοχατζερανί, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Irna.
Νωρίτερα αξιωματούχος είχε δηλώσει στο Reuters ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ενημερώθηκε μέσω μεσολαβητών του Κατάρ για την απάντηση των ΗΠΑ στο ιρανικό σχέδιο των επτά ημερών με στόχο να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης.
Το Ιράν παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα μια πρόταση επτά ημερών, βάσει της οποίας θα μπορούσε να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ και να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητοι όροι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση, γεγονός που ανάγκασε το Κατάρ να εντείνει τις μεσολαβητικές του προσπάθειες.
Οι μεσολαβητές του Κατάρ ενημέρωσαν την Τεχεράνη για την απάντηση της Ουάσινγκτον τη Δευτέρα σε συνάντηση που είχαν στη Ντόχα με τον Αραγτσί και την ομάδα του, εξήγησε ο αξιωματούχος.
Το κείμενο περιγράφει μια περίοδο επτά ημερών για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης, προκειμένου οι δύο πλευρές να επιστρέψουν σε μια ενισχυμένη εκδοχή του μνημονίου συνεννόησης στο οποίο είχαν συμφωνήσει τον Ιούνιο --περιλαμβανομένων συγκεκριμένων βημάτων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν--, δήλωσε ο αξιωματούχος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Οι βασικές διαφωνίες αφορούν την αλληλουχία των βημάτων και όχι τα επιμέρους στοιχεία του σχεδίου, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.
«Σήμερα στη διάρκεια του υπουργικού συμβουλίου παρουσιάστηκε στον πρόεδρο Μασούντ Πεζεσκιάν από τον υπουργό Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί η πρόταση της αμερικανικής πλευράς», δήλωσε η κυβερνητική εκπρόσωπος Φατεμέχ Μοχατζερανί, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Irna.
Νωρίτερα αξιωματούχος είχε δηλώσει στο Reuters ότι ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί ενημερώθηκε μέσω μεσολαβητών του Κατάρ για την απάντηση των ΗΠΑ στο ιρανικό σχέδιο των επτά ημερών με στόχο να οικοδομηθεί η εμπιστοσύνη μεταξύ της Ουάσινγκτον και της Τεχεράνης.
Το Ιράν παρουσίασε την προηγούμενη εβδομάδα μια πρόταση επτά ημερών, βάσει της οποίας θα μπορούσε να ανοίξει το Στενό του Ορμούζ και να αποκατασταθεί η ναυσιπλοΐα, εφόσον πληρούνται οι απαραίτητοι όροι. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση, γεγονός που ανάγκασε το Κατάρ να εντείνει τις μεσολαβητικές του προσπάθειες.
Οι μεσολαβητές του Κατάρ ενημέρωσαν την Τεχεράνη για την απάντηση της Ουάσινγκτον τη Δευτέρα σε συνάντηση που είχαν στη Ντόχα με τον Αραγτσί και την ομάδα του, εξήγησε ο αξιωματούχος.
Το κείμενο περιγράφει μια περίοδο επτά ημερών για την οικοδόμηση της εμπιστοσύνης, προκειμένου οι δύο πλευρές να επιστρέψουν σε μια ενισχυμένη εκδοχή του μνημονίου συνεννόησης στο οποίο είχαν συμφωνήσει τον Ιούνιο --περιλαμβανομένων συγκεκριμένων βημάτων σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν--, δήλωσε ο αξιωματούχος, χωρίς να δώσει περισσότερες λεπτομέρειες.
Οι βασικές διαφωνίες αφορούν την αλληλουχία των βημάτων και όχι τα επιμέρους στοιχεία του σχεδίου, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.
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