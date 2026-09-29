Ιστορική συμφωνία Ελλάδας - Βουλγαρίας: Επιστρέφουν 48 κειμήλια στη χώρα μας, στη Σόφια τα οστά του Τσάρου Σαμουήλ

Το 1014 ο στρατός του ΣαμουήλΟ Σαμουήλ πέθανε λίγους μήνες αργότερα, στις 6 Οκτωβρίου 1014, και θεωρείται ότι ενταφιάστηκε στη βασιλική του Αγίου Αχιλλείου στις Πρέσπες.Τα λείψανα που αποδίδονται στον Σαμουήλ ήρθαν στο φως κατά τις ανασκαφές του καθηγητή του ΑΠΘ Νικόλαου Μουτσόπουλου το 1969. Στο νότιο κλίτος της βασιλικής εντοπίστηκαν τέσσερις ταφές, οι οποίες αποδόθηκαν σε μέλη της δυναστείας των Κομητόπουλων, με έναν από τους σκελετούς να ταυτίζεται από τον ανασκαφέα με τον ίδιο τον Σαμουήλ. Η ταύτιση βασίζεται σε αρχαιολογικά και ιστορικά δεδομένα, καθώς δεν υπήρχε επιγραφή που να αναφέρει το όνομά του.Ο λόγος, που τα οστά του βρίσκονται σήμερα στην Ελλάδα είναι πρωτίστως ιστορικογεωγραφικός: ο Σαμουήλ τάφηκε στις ΠρέσπεςΤα λείψανα που του αποδίδονται μεταφέρθηκαν μετά την ανασκαφή στη Θεσσαλονίκη και φυλάσσονται υπό την ευθύνη των ελληνικών αρχών.