Η Ολίβια Κόλμαν παραδέχτηκε πως οι ερωτικές σκηνές την τρομάζουν γιατί νιώθει σαν να απατάει τον σύζυγό της
Η ηθοποιός τόνισε πως δεν της είναι καθόλου ευχάριστο, ενώ σημείωσε πως δεν της αρέσει καμία σκηνή που απαιτεί να δείξει το σώμα της
Η Ολίβια Κόλμαν παραδέχτηκε ότι οι ερωτικές σκηνές την τρομάζουν, καθώς νιώθει σαν να απατά τον σύζυγό της, Εντ Σινκλέρ, με τον οποίο είναι παντρεμένη εδώ και 24 χρόνια. Η 51χρονη ηθοποιός μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της και για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει στη δουλειά της στο podcast Good Hang with Amy Poehler.
Η συζήτηση για τις ερωτικές σκηνές προέκυψε όταν ο συμπρωταγωνιστής της στην ταινία The Roses, Μπένεντικτ Κάμπερμπατς, ο οποίος είχε εμφανιστεί νωρίτερα στο ίδιο επεισόδιο, τη ρώτησε τι είναι αυτό που τη φοβίζει περισσότερο στη δουλειά της. Η ίδια απάντησε: «Δεν μου αρέσει τίποτα που απαιτεί να δείξω το σώμα μου. Δεν μου αρέσει να προσποιούμαι ότι κάνω σεξ. Νιώθω σαν να είμαι άπιστη. Ακόμα και όταν μου λένε "μπορείς να φορέσεις το τζιν σου" ή να βάλω ένα μαξιλάρι ανάμεσα μας. Δεν θέλω να το κάνω. Δεν θέλω να το κάνω».
Η Ολίβια Κόλμαν και η Έιμι Πόουλερ σημείωσαν πως θαυμάζουν όσους ηθοποιούς μπορούν να ανταποκριθούν άνετα σε τέτοιες σκηνές, με τη δημιουργό του podcast να σχολιάζει: «Τους ανθρώπους που είναι καλοί σε αυτό, θα τους παρακολουθούσα όλη μέρα, και είναι άνετοι. Αλλά ο οργασμός στην οθόνη...». Η Κόλμαν, η οποία έχει τρία παιδιά με τον Σινκλέρ, απάντησε: «Όχι, απολύτως όχι... Ευχαριστώ τον Θεό για τους συντονιστές οικειότητας», εξηγώντας πως της είχαν πει να φανταστεί ότι «ο ήλιος πέφτει στο πρόσωπό της» όταν πρέπει να προσποιηθεί έναν οργασμό στην κάμερα.
Η ηθοποιός δεν έκρυψε την αγάπη της για τον σύζυγό της, λέγοντας: «Είναι ο καλύτερος μου φίλος και μου αρέσει, κάτι που είναι πολύ ωραίο», ενώ έδειξε στην Πόουλερ το τατουάζ με το όνομά του που έχει στο χέρι της. Πρόσθεσε επίσης: «Του χρόνου είναι η 25η επέτειος του γάμου μας. Δεν τσακωνόμαστε πολύ, κάτι που προφανώς δεν είναι και πολύ υγιές».
Η σκοτεινή κωμωδία «The Roses» αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 29 Αυγούστου και βασίζεται στο μυθιστόρημα «The War of the Roses» του 1981, αποτελώντας remake της κλασικής ταινίας του Χόλιγουντ από το 1989. Στην ταινία, το ζευγάρι των ηθοποιών ακολουθεί τα βήματα των Μάικλ Ντάγκλας και Κάθλιν Τέρνερ, υποδυόμενο ένα παντρεμένο ζευγάρι του οποίου ο όλο και πιο πικρός χωρισμός εκρήγνυται σε κωμικά υπερβολική αντιπαλότητα και μίσος.
Σκηνοθέτης είναι ο Τζέι Ροουτς, γνωστός από τις κωμωδίες Austin Powers, ενώ το σενάριο υπογράφει ο Τόνι ΜακΝαμάρα, δημιουργός του Poor Things. Στο καστ συμμετέχουν, επίσης, ο νέος Doctor Who, Νκούτι Γκάτβα, καθώς και οι Αμερικανοί κωμικοί, Άντι Σάμπεργκ και Κέιτ ΜακΚίνον.
Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στο Σάλκομπ, στο Ντέβον της νότιας Αγγλίας, αλλά και στο Λος Άντζελες, με τους δύο πρωταγωνιστές να απαθανατίζονται πρώτη φορά σε σκηνές σε παραλία του Ντέβον τον Ιούνιο του περασμένου έτους. Η ταινία του 1989 είχε σκηνοθετηθεί από τον Ντάνι ΝτεΒίτο, ο οποίος συμμετείχε και ως δικηγόρος διαζυγίου, επανασυνδέοντας την τριάδα που είχε ήδη σημειώσει μεγάλη επιτυχία με την περιπέτεια Romancing The Stone (1984) και το σίκουελ της The Jewel Of The Nile.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
