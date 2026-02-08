Η Ολίβια Κόλμαν λέει ότι νιώθει non-binary και πως λειτουργεί ως γκέι άντρας στη σχέση με τον σύζυγό της
Η Ολίβια Κόλμαν λέει ότι νιώθει non-binary και πως λειτουργεί ως γκέι άντρας στη σχέση με τον σύζυγό της
Η βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιός μίλησε για την ταυτότητά της και τον τρόπο που την αντιλαμβάνεται μέσα στα χρόνια
Σε μία δήλωση για την αίσθηση της ταυτότητάς της προχώρησε η Ολίβια Κόλμαν, αναφέροντας ότι νιώθει περισσότερο ως non-binary άτομο και πρόσθεσε ότι στη σχέση με τον σύζυγό της, Εντ Σίνκλερ λειτουργεί ως ένας γκέι άντρας.
Η ηθοποιός παραχώρησε συνέντευξή στο περιοδικό Them και αρχικά ανέφερε ότι «σε όλη μου τη ζωή έχω βρεθεί σε συζητήσεις όπου πάντα ένιωθα non-binary. Δεν ένιωσα ποτέ ιδιαίτερα θηλυκή ως γυναίκα» και πρόσθεσε ότι, συχνά περιγράφει τον εαυτό της στον σύζυγό της ως «γκέι άντρας».
«Πάντα έλεγα στον σύζυγό μου ότι είμαι ένας γκέι άντρας. Και εκείνος απαντά “ναι, το καταλαβαίνω”. Έτσι νιώθω άνετα με τον εαυτό μου», είπε χαρακτηριστικά και συμπλήρωσε ακόμη ότι «δεν περνάω πολύ χρόνο με ανθρώπους που είναι πολύ έντονα ετεροφυλόφιλοι».
Οι δηλώσεις της Κόλμαν έρχονται σε μια περίοδο κατά την οποία πρωταγωνιστεί στη νέα queer ταινία «Jimpa», όπου υποδύεται μια μητέρα που ταξιδεύει στο εξωτερικό με το non-binary παιδί της για να επισκεφθούν τον ομοφυλόφιλο πατέρα του. Στο φιλμ συμπρωταγωνιστεί με τον Τζον Λίθγκοου.
Η Ολίβια Κόλμαν είναι παντρεμένη με τον σεναριογράφο και συγγραφέα, Εντ Σίνκλερ από τον Αύγουστο του 2001 και μαζί έχουν αποκτήσει τρία παιδιά. Το ζευγάρι διατηρεί χαμηλό προφίλ ως προς την οικογενειακή του ζωή, ωστόσο είναι γνωστό ότι έχουν δύο γιους και μία κόρη.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Olivia Colman, 52, says she feels nonbinary and describes herself as a 'gay man' to her husband https://t.co/bxPyl0n9XR— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) February 8, 2026
