Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ ο Χουάντσο για τους αγώνες με Βιλερμπάν και Μακάμπι
SPORTS
Euroleague Παναθηναϊκός Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ ο Χουάντσο για τους αγώνες με Βιλερμπάν και Μακάμπι

Η πρώτη διαβολοβδομάδα της Euroleague θα βρει τον Παναθηναϊκό χωρίς τη βοήθεια του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ

Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ ο Χουάντσο για τους αγώνες με Βιλερμπάν και Μακάμπι
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Τελικά το πρόβλημα που αποκόμισε ο Ισπανός άσος στον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στον ΠΑΟΚ δεν ήταν κάτι το απλό.

Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Χουάντσο επιβεβαίωσαν το πρόβλημα στον προσαγωγό (μυϊκός σπασμός) και το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πορευτεί το προσεχές διάστημα χωρίς αυτόν.

Όπως αποκάλυψε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ θα μείνει εκτός προπονήσεων για το επόμενο δεκαήμερο περίπου γεγονός που σημαίνει ότι θα είναι εκτός από τους αγώνες  με Βιλερμπάν (30/09, 21:15) και Μακάμπι (2/10, 21:15) στην πρώτη φετινή διαβολοβδομάδα της Euroleague.
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