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Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ ο Χουάντσο για τους αγώνες με Βιλερμπάν και Μακάμπι
Παναθηναϊκός: Νοκ άουτ ο Χουάντσο για τους αγώνες με Βιλερμπάν και Μακάμπι
Η πρώτη διαβολοβδομάδα της Euroleague θα βρει τον Παναθηναϊκό χωρίς τη βοήθεια του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ
Τελικά το πρόβλημα που αποκόμισε ο Ισπανός άσος στον ημιτελικό του Super Cup κόντρα στον ΠΑΟΚ δεν ήταν κάτι το απλό.
Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Χουάντσο επιβεβαίωσαν το πρόβλημα στον προσαγωγό (μυϊκός σπασμός) και το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πορευτεί το προσεχές διάστημα χωρίς αυτόν.
Όπως αποκάλυψε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ θα μείνει εκτός προπονήσεων για το επόμενο δεκαήμερο περίπου γεγονός που σημαίνει ότι θα είναι εκτός από τους αγώνες με Βιλερμπάν (30/09, 21:15) και Μακάμπι (2/10, 21:15) στην πρώτη φετινή διαβολοβδομάδα της Euroleague.
Οι εξετάσεις στις οποίες υποβλήθηκε ο Χουάντσο επιβεβαίωσαν το πρόβλημα στον προσαγωγό (μυϊκός σπασμός) και το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πορευτεί το προσεχές διάστημα χωρίς αυτόν.
Όπως αποκάλυψε ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς ο Χουάντσο Ερναγκόμεθ θα μείνει εκτός προπονήσεων για το επόμενο δεκαήμερο περίπου γεγονός που σημαίνει ότι θα είναι εκτός από τους αγώνες με Βιλερμπάν (30/09, 21:15) και Μακάμπι (2/10, 21:15) στην πρώτη φετινή διαβολοβδομάδα της Euroleague.
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