Η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του σημαιοφόρου του Λιμενικού Ανδρέα Αραχωβίτη που πνίγηκε στο Παράλιο Άστρος
Η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του σημαιοφόρου του Λιμενικού Ανδρέα Αραχωβίτη που πνίγηκε στο Παράλιο Άστρος
Ο σημαιοφόρος του Λιμενικού παρασύρθηκε στη θάλασσα στις 21 Ιανουαρίου 2026 εν ώρα υπηρεσίας - Η Βουλή ενέκρινε την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων για οικονομική ενίσχυση του ανήλικου παιδιού του
Την «υιοθεσία» του ανήλικου παιδιού του σημαιοφόρου του Λιμενικού Σώματος Ανδρέα Αραχωβίτη, που πνίγηκε στις 21 Ιανουαρίου 2026 εκτελώντας περιπολία στο Παράλιο Άστρος αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής, εγκρίνοντας την εισήγηση της Διάσκεψης των Προέδρων.
Στο παιδί, που γεννήθηκε το 2017, θα καταβάλλονται 10.000 ευρώ ετησίως έως τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του.
Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της πάγιας πρακτικής για τη στήριξη των παιδιών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας.
Ο Ανδρέας Αραχωβίτης, σε ηλικία 53 ετών, πνίγηκε ενώ βρισκόταν σε περιπολία στο λιμάνι του Παράλιου Άστρους μαζί με τη διοικήτρια του Λιμενικού Σώματος για να απομακρύνουν πολίτες και ιδιοκτήτες σκαφών, λόγω κακοκαιρίας.
Παράλληλα, όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης προχωρούν οι διαδικασίες και για την «υιοθεσία» των ανήλικων τέκνων των δύο αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα κατά την πτώση του Phantom.
Στο παιδί, που γεννήθηκε το 2017, θα καταβάλλονται 10.000 ευρώ ετησίως έως τη συμπλήρωση του 25ου έτους της ηλικίας του.
Η απόφαση ελήφθη στο πλαίσιο της πάγιας πρακτικής για τη στήριξη των παιδιών στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας που χάνουν τη ζωή τους εν ώρα υπηρεσίας.
Ο Ανδρέας Αραχωβίτης, σε ηλικία 53 ετών, πνίγηκε ενώ βρισκόταν σε περιπολία στο λιμάνι του Παράλιου Άστρους μαζί με τη διοικήτρια του Λιμενικού Σώματος για να απομακρύνουν πολίτες και ιδιοκτήτες σκαφών, λόγω κακοκαιρίας.
Παράλληλα, όπως έχει ήδη ανακοινώσει ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης προχωρούν οι διαδικασίες και για την «υιοθεσία» των ανήλικων τέκνων των δύο αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας που σκοτώθηκαν στην Τανάγρα κατά την πτώση του Phantom.
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