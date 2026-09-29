Η Βουλή «υιοθετεί» το παιδί του σημαιοφόρου του Λιμενικού Ανδρέα Αραχωβίτη που πνίγηκε στο Παράλιο Άστρος

Ο σημαιοφόρος του Λιμενικού παρασύρθηκε στη θάλασσα στις 21 Ιανουαρίου 2026 εν ώρα υπηρεσίας - Η Βουλή ενέκρινε την πρόταση της Διάσκεψης των Προέδρων για οικονομική ενίσχυση του ανήλικου παιδιού του