«Μου ζητούσαν 12.000 ευρώ για συνεδρίες και φάρμακα που είναι δωρεάν»: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την κλινική με τις παράνομες χημειοθεραπείες στη Θεσσαλονίκη
«Μου ζητούσαν 12.000 ευρώ για συνεδρίες και φάρμακα που είναι δωρεάν»: Σοκάρουν οι μαρτυρίες για την κλινική με τις παράνομες χημειοθεραπείες στη Θεσσαλονίκη
Ασθενείς και συγγενείς καταγγέλλουν κακομεταχείριση και ξυλοδαρμούς, ενώ γειτόνισσα περιγράφει ότι άκουγε από την κλινική φωνές «γιατί μας βασανίζετε;»
Σοκαριστικές είναι οι μαρτυρίες ασθενών, συγγενών και γειτόνων για τα όσα είδαν και αντιμετώπισαν στην ιδιωτική κλινική που σήμερα το πρωί «σφραγίστηκε» μετά από σχετική απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Θεσσαλονίκης, Κωνσταντίνο Γιουτίκα καθώς διενεργούσε χημειοθεραπείες χωρίς να διαθέτει τη σχετική άδεια.
Τα όσα άκουσε από τον γιατρό πνευμονολόγο και τα τεράστια ποσά που τη ζήτησε περιγράφει μια καρκινοπαθής χαρακτηρίζοντας την εμπειρία της από την κλινική ως «πολύ άσχημη». Όπως είπε της ζητήθηκε να υπογράψει και να εξουσιοδοτήσει ένα πρόσωπο που δεν το γνώριζε προκειμένου αυτό να πηγαίνει και να παίρνει τα φάρμακα που θα προορίζονταν για αυτή.
«Με ζητούμε για όλο το χρόνο που είναι δυο, τρεις, τέσσερις συνεδρίες, 12 χιλιάρικα (σ.σ. 12.000 ευρώ) να πληρώνω και την κλινική, το δωμάτιο 300 ευρώ, να πληρώνω και τον ίδιο. Μάλιστα μου ζητούσαν να εξουσιοδοτήσω κάποιον τον οποίο δεν τον γνώριζα να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομα μου, τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ και τα οποία τα δίνει το κράτος δωρεάν. Αυτή την εμπειρία είχα την πολύ άσχημη, ευτυχώς έφυγα και πήγα στο «Θεαγένειο» νοσοκομείο όπου όλα είναι δωρεάν» περιέγραψε η κ. Αθανασία Ιωαννίδου επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή που συνάντησε τον γιατρό και με αυτά που της είπε έφυγε πληρώνοντας μόνο την επίσκεψη.
Η ασθενής επισκέφτηκε πέρσι τον γιατρό, ο οποίος περιγράφεται και στο πόρισμα της ΕΑΔ, στις εγκαταστάσεις της κλινικής. «Τις 12.000 ευρώ τα ζήτησε για την αμοιβή του, τα φάρμακα τα οποία θα πλήρωνα εγώ και για το κρεβάτι» είπε η κ. Ιωαννίδου προσθέτοντας ότι τον συγκεκριμένο γιατρό και την κλινική της την είχε συστήσει ένας άλλος πνευμονολόγος.
Σε ερώτηση των δημοσιογράφων εάν κατήγγειλε τα όσα άκουσε κατά την επίσκεψη της σε αρμόδιες αρχές απάντησε αρνητικά και τόνισε ότι έφυγε και δεν ξαναπήγε στην κλινική. «Όλα αυτά που έλεγε ήταν τερατώδη για εμένα, να πληρώνω τόσα χρήματα τον χρόνο και που δεν ξέρεις αν η θεραπεία θα κρατήσει ένα χρόνο. Εγώ τώρα πηγαίνω στον δεύτερο χρόνο στο θεαγένειο. Δηλαδή τι θα έπρεπε να πουλήσω νεφρό; Πως; Συνταξιούχοι άνθρωποι είμαστε» κατέληξε η κ. Ιωαννίδου.
Μια άλλη κυρία μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από την εν λόγω κλινική περιέγραψε ότι άκουγε «πολλούς που φώναζαν εκεί μέσα». Η συγκεκριμένη κυρία που μένει σε διπλανή πολυκατοικία κι έβλεπε από το μπαλκόνι της μερικά από τα δωμάτια της κλινικής τόνισε ότι «έλεγα στις κόρες μου, μη με πάτε εκεί μέσα, προτιμώ να πεθάνω παρά να πάω εκεί».
«Έλεγα στις κόρες μου αυτά που άκουγα εκεί μέσα, άτομα να κλαίνε και να τσιρίζουν, αυτό με πονούσε πάρα πολύ. Δεν του φερόταν καλά εκεί μέσα. Άκουγα από ανοιχτό παράθυρο φωνές κι είπα «Παναγία μου που ήρθα και νοίκιασα σπίτι, να ακούω εγώ αυτές τις φωνές». Η ψυχή μου ματώνει δεν μπορώ. Όλοι φτάνουμε σε αυτή την ηλικία και δεν μπορώ με πονάει πάρα πολύ» είπε προσθέτοντας ότι «άκουγα κάποιες φορές να φωνάζουν «γιατί μας βασανίζετε;»».
Ένας άλλος συγγενής όπως κατήγγειλε, είχε φέρει τη μητέρα του στην κλινική πριν από τέσσερα χρόνια, και η γυναίκα κατέληξε από αφυδάτωση. «Πριν από 4 χρόνια πήγε στο 424 με covid και από αποθεραπεύτηκε την φέραμε για θεραπεία με φυσικοθεραπευτή και πέθανε από αφυδάτωση» είπε χαρακτηριστικά. Όπως είπε «η διάγνωση από το 424 που την ξαναπήγαμε ήταν ότι πέθανε από αφυδάτωση. Δεν της έδωσαν νερό της γυναίκας» προσθέτοντας ότι η μητέρα του που τότε ήταν ηλικίας 92 ετών, είχε μείνει στην επίμαχη κλινική για διάστημα 20 ημερών-1 μήνα. «Από ό,τι κατάλαβα μάλλον δεν είχαν το απαραίτητο προσωπικό, ο διευθυντής ήταν στον κόσμο του» πρόσθεσε ο γιος της 92χρονης.
Τα όσα άκουσε από τον γιατρό πνευμονολόγο και τα τεράστια ποσά που τη ζήτησε περιγράφει μια καρκινοπαθής χαρακτηρίζοντας την εμπειρία της από την κλινική ως «πολύ άσχημη». Όπως είπε της ζητήθηκε να υπογράψει και να εξουσιοδοτήσει ένα πρόσωπο που δεν το γνώριζε προκειμένου αυτό να πηγαίνει και να παίρνει τα φάρμακα που θα προορίζονταν για αυτή.
«Με ζητούμε για όλο το χρόνο που είναι δυο, τρεις, τέσσερις συνεδρίες, 12 χιλιάρικα (σ.σ. 12.000 ευρώ) να πληρώνω και την κλινική, το δωμάτιο 300 ευρώ, να πληρώνω και τον ίδιο. Μάλιστα μου ζητούσαν να εξουσιοδοτήσω κάποιον τον οποίο δεν τον γνώριζα να πάει να πάρει τα φάρμακα στο όνομα μου, τα οποία θα τα πλήρωνα εγώ και τα οποία τα δίνει το κράτος δωρεάν. Αυτή την εμπειρία είχα την πολύ άσχημη, ευτυχώς έφυγα και πήγα στο «Θεαγένειο» νοσοκομείο όπου όλα είναι δωρεάν» περιέγραψε η κ. Αθανασία Ιωαννίδου επισημαίνοντας ότι από την πρώτη στιγμή που συνάντησε τον γιατρό και με αυτά που της είπε έφυγε πληρώνοντας μόνο την επίσκεψη.
Η ασθενής επισκέφτηκε πέρσι τον γιατρό, ο οποίος περιγράφεται και στο πόρισμα της ΕΑΔ, στις εγκαταστάσεις της κλινικής. «Τις 12.000 ευρώ τα ζήτησε για την αμοιβή του, τα φάρμακα τα οποία θα πλήρωνα εγώ και για το κρεβάτι» είπε η κ. Ιωαννίδου προσθέτοντας ότι τον συγκεκριμένο γιατρό και την κλινική της την είχε συστήσει ένας άλλος πνευμονολόγος.
Σε ερώτηση των δημοσιογράφων εάν κατήγγειλε τα όσα άκουσε κατά την επίσκεψη της σε αρμόδιες αρχές απάντησε αρνητικά και τόνισε ότι έφυγε και δεν ξαναπήγε στην κλινική. «Όλα αυτά που έλεγε ήταν τερατώδη για εμένα, να πληρώνω τόσα χρήματα τον χρόνο και που δεν ξέρεις αν η θεραπεία θα κρατήσει ένα χρόνο. Εγώ τώρα πηγαίνω στον δεύτερο χρόνο στο θεαγένειο. Δηλαδή τι θα έπρεπε να πουλήσω νεφρό; Πως; Συνταξιούχοι άνθρωποι είμαστε» κατέληξε η κ. Ιωαννίδου.
Μια άλλη κυρία μιλώντας σε δημοσιογράφους έξω από την εν λόγω κλινική περιέγραψε ότι άκουγε «πολλούς που φώναζαν εκεί μέσα». Η συγκεκριμένη κυρία που μένει σε διπλανή πολυκατοικία κι έβλεπε από το μπαλκόνι της μερικά από τα δωμάτια της κλινικής τόνισε ότι «έλεγα στις κόρες μου, μη με πάτε εκεί μέσα, προτιμώ να πεθάνω παρά να πάω εκεί».
«Έλεγα στις κόρες μου αυτά που άκουγα εκεί μέσα, άτομα να κλαίνε και να τσιρίζουν, αυτό με πονούσε πάρα πολύ. Δεν του φερόταν καλά εκεί μέσα. Άκουγα από ανοιχτό παράθυρο φωνές κι είπα «Παναγία μου που ήρθα και νοίκιασα σπίτι, να ακούω εγώ αυτές τις φωνές». Η ψυχή μου ματώνει δεν μπορώ. Όλοι φτάνουμε σε αυτή την ηλικία και δεν μπορώ με πονάει πάρα πολύ» είπε προσθέτοντας ότι «άκουγα κάποιες φορές να φωνάζουν «γιατί μας βασανίζετε;»».
Ένας άλλος συγγενής όπως κατήγγειλε, είχε φέρει τη μητέρα του στην κλινική πριν από τέσσερα χρόνια, και η γυναίκα κατέληξε από αφυδάτωση. «Πριν από 4 χρόνια πήγε στο 424 με covid και από αποθεραπεύτηκε την φέραμε για θεραπεία με φυσικοθεραπευτή και πέθανε από αφυδάτωση» είπε χαρακτηριστικά. Όπως είπε «η διάγνωση από το 424 που την ξαναπήγαμε ήταν ότι πέθανε από αφυδάτωση. Δεν της έδωσαν νερό της γυναίκας» προσθέτοντας ότι η μητέρα του που τότε ήταν ηλικίας 92 ετών, είχε μείνει στην επίμαχη κλινική για διάστημα 20 ημερών-1 μήνα. «Από ό,τι κατάλαβα μάλλον δεν είχαν το απαραίτητο προσωπικό, ο διευθυντής ήταν στον κόσμο του» πρόσθεσε ο γιος της 92χρονης.
Άλλη συγγενής από την πλευρά της κατήγγειλε ότι είχε δει νοσηλευτές να ξυλοκοπούν ασθενείς. «Μέχρι ξύλο είδα, τι άλλο να πω. Το είδα και μάλωσα με τη νοσοκόμα» είπε η γυναίκα που έκανε την καταγγελία.
Ένας ακόμη συγγενής α ότι είχε φέρει τη μητέρα του στην κλινική πριν από τέσσερα χρόνια, και η γυναίκα κατέληξε από αφυδάτωση
«Πριν από 4 χρόνια πήγε στο 424 με covid και από αποθεραπεύτηκε την φέραμε για θεραπεία με φυσικοθεραπευτή και πέθανε από αφυδάτωση» είπε χαρακτηριστικά.
Όπως είπε «η διάγνωση από το 424 που την ξαναπήγαμε ήταν ότι πέθανε από αφυδάτωση. Δεν της έδωσαν νερό της γυναίκας» προσθέτοντας ότι η μητέρα του που τότε ήταν ηλικίας 92 ετών, είχε μείνει στην επίμαχη κλινική για διάστημα 20 ημερών-1 μήνα.
«Από ό,τι κατάλαβα μάλλον δεν είχαν το απαραίτητο προσωπικό, ο διευθυντής ήταν στον κόσμο του» πρόσθεσε ο γιος της 92χρονης.
Άλλη συγγενής από την πλευρά της κατήγγειλε ότι είχε δει νοσηλευτές να ξυλοκοπούν ασθενείς.
«Μέχρι ξύλο είδα, τι άλλο να πω. Το είδα και μάλωσα με τη νοσοκόμα» είπε η γυναίκα που έκανε την καταγγελία.
Ένας ακόμη συγγενής α ότι είχε φέρει τη μητέρα του στην κλινική πριν από τέσσερα χρόνια, και η γυναίκα κατέληξε από αφυδάτωση
«Δεν έδωσαν νερό στη μητέρα μου και πέθανε από αφυδάτωση»
«Πριν από 4 χρόνια πήγε στο 424 με covid και από αποθεραπεύτηκε την φέραμε για θεραπεία με φυσικοθεραπευτή και πέθανε από αφυδάτωση» είπε χαρακτηριστικά.
Όπως είπε «η διάγνωση από το 424 που την ξαναπήγαμε ήταν ότι πέθανε από αφυδάτωση. Δεν της έδωσαν νερό της γυναίκας» προσθέτοντας ότι η μητέρα του που τότε ήταν ηλικίας 92 ετών, είχε μείνει στην επίμαχη κλινική για διάστημα 20 ημερών-1 μήνα.
«Από ό,τι κατάλαβα μάλλον δεν είχαν το απαραίτητο προσωπικό, ο διευθυντής ήταν στον κόσμο του» πρόσθεσε ο γιος της 92χρονης.
Άλλη συγγενής από την πλευρά της κατήγγειλε ότι είχε δει νοσηλευτές να ξυλοκοπούν ασθενείς.
«Μέχρι ξύλο είδα, τι άλλο να πω. Το είδα και μάλωσα με τη νοσοκόμα» είπε η γυναίκα που έκανε την καταγγελία.
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