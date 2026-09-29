Ομπράντοβιτς: «Δεν θα κλάψουμε για τους παίκτες που είναι εκτός, σέβομαι τον Πάρκερ», δείτε βίντεο

O Σέρβος τεχνικός μίλησε για το αυριανό ματς με της Βιλερμπάν (30/09, 21:15) και στάθηκε στα στοιχεία που θα φέρουν τη νίκη στην ομάδα του, αλλά και στις αρκετές απουσίες που έχει