Ομπράντοβιτς: «Δεν θα κλάψουμε για τους παίκτες που είναι εκτός, σέβομαι τον Πάρκερ», δείτε βίντεο
Ομπράντοβιτς: «Δεν θα κλάψουμε για τους παίκτες που είναι εκτός, σέβομαι τον Πάρκερ», δείτε βίντεο
O Σέρβος τεχνικός μίλησε για το αυριανό ματς με της Βιλερμπάν (30/09, 21:15) και στάθηκε στα στοιχεία που θα φέρουν τη νίκη στην ομάδα του, αλλά και στις αρκετές απουσίες που έχει
Ο Παναθηναϊκός θα κοντραριστεί με τη Βιλερμπάν (30/9, 21:15), σε ένα ματς που δεν θα έχει στη διάθεση του και τον Χουάντσο Ερνανγκόμεθ, με τον Ισπανό να χάνει και το άλλο ματς της διαβολοβδομάδας της Euroleague κόντρα στη Μακάμπι.
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για το ματς με τους Γάλλους στάθηκε στα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει η ομάδα του, χωρίς να ψάχνει για δικαιολογοίες, ενώ εξέφρασε τον σεβασμό που τρέφει για τον Τόνι Πάρκερ.
«Θα πρέπει να κάνουμε καλό παιχνίδι, πάντα είναι το ίδιο. Η Βιλερμπάν έπαιξε πολύ καλά απέναντι στη Μακάμπι, έχουν έμπειρους και αθλητικούς παίκτες, όπως ο Μιλς και ο Κράουντερ. Σε όλα τα παιχνίδια τους παίρνουν πολλά τρίποντα και πρέπει να αμυνθούμε απέναντι σε αυτό, όπως και στο τρανζίσιον τους, αλλά και στο ένας εναντίον ενός. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να είμαστε στο επίπεδο που απαιτείται για ένα ματς Ευρωλίγκας. Η ψυχολογία της ομάδας είναι πολύ καλή», ήταν το αρχικό σχόλιο του έμπειρου τεχνικού στις δηλώσεις που μεταδόθηκαν στην εκπομπή «The Basketball Show» by allwyn.
Αν ο χρόνος δουλεύει για τον Παναθηναϊκό: «Το ελπίζω. Δεν είναι εύκολο, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα, γεμάτο καλεντάρι, χθες ουσιαστικά κάναμε μια κανονική προπόνηση. Έχουμε ματς αύριο, την Παρασκευή, την Κυριακή, αλλά έτσι είναι για όλους. Εμείς έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε γι’ αυτό. Όποιος είναι διαθέσιμος θα πρέπει να δείξει το μάξιμουμ και μέχρι τώρα είμαι ικανοποιημένος, γιατί όλοι προσπαθούν στις προπονήσεις και τα παιχνίδια. Οι παίκτες ακούνε, ο ένας ακούει τον άλλο, κι εγώ τους ακούω».
Για την κατάσταση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Ο Χουάντσο θα είναι εκτός, περίπου για 10 μέρες. Οι άλλοι τραυματίες ακολουθούν το δικό τους πρόγραμμα, δεν πιέζουμε κανέναν να επιστρέψει νωρίτερα. Πρέπει να είναι έτοιμοι 100% για να επιστρέψουν στις προπονήσεις και μετά να δούμε πότε μπορούν να παίξουν».
Για τον προπονητή της Βιλερμπάν, Τόνι Πάρκερ: «Ο σεβασμός στον Πάρκερ υπήρχε πάντα, ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες από την Ευρώπη, πήρε τέσσερα πρωταθλήματα στο ΝΒΑ, έκανε σπουδαία πράγματα. Ως προπονητής είναι εύκολο να δεις τι θέλει να κάνει με την ομάδα του. Έχουν πολύ καλή χημεία αμυντικά και επιθετικά».
Kαλαϊτζάκης: «Μας έδωσε κίνητρο η ήττα από τον ΠΑΟΚ, δύσκολο να μας κερδίσουν εδώ μέσα»
Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης στάθηκε στην αναμέτρηση με τους Γάλλους και αναφέρθηκε και στο κίνητρο που έχει η ομάδα του μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο Super Cup.
Για το τι πρέπει να γίνει στα επομενα ματς: «Χάσαμε νοκ-άουτ ματς από τον ΠΑΟΚ και ήταν μία αναμέτρηση που σίγουρα θέλαμε να κερδίσουμε, διότι κρινόταν ένας τίτλος. Έχουμε όμως μία πολύ καλή αρχή στη Εuroleague με τη Παρί την προηγούμενη εβδομάδα και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε, με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια ένταση στην άμυνα. Να τρέχουμε το γήπεδο και να βρίσκουμε πιο εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό και να βάζουμε τον κόσμο στην εξίσωση του παιχνιδιού. Είναι ακόμα το ξεκίνημα της σεζόν αλλά θέλουμε να τα κερδίσουμε όλα».
Για την ήττα από τον ΠΑΟΚ: «Έχει μείνει πίσω μόνο θετικά μας έχει επηρεάσει, μας έχει δώσει κίνητρο και μας έδειξε τι κάναμε λάθος και τι πρέπει να διορθώσουμε. Αύριο θα είμαστε όπως πρέπει αλλά και την Παρασκευή για να κάνουμε το δύο στα δύο».
Για τα συνεχόμενα ματς: «Δεν είναι δικαιολογία, ξέρουμε γιατί η EuroLeague είναι αυτή που είναι, είναι απαιτητική. Έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε κάποια παιχνίδια στην έδρα μας τώρα στο ξεκίνημα.
Θέλουμε να τα κερδίσουμε όλα, έχουμε κάποιους τραυματίες, αλλά η ενέργεια δεν αποτελεί δικαιολογία. Όσοι αγωνιζόμαστε δίνουμε το 100%, συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον και θέλουμε να βάζουμε τον κόσμο στο παιχνίδι. Θα είναι δύσκολο για μία ομάδα να έρθει και να κερδίσει εδώ μέσα».
Για τη στιγμή που θα είναι πλήρης μετά την επιστροφή των απουσιών: «Δεν είμαι και δεν ξέρω πώς σκέφτεται ένας προπονητής. Ο υγιής ανταγωνισμός είναι καλός, είμαστε αθλητές οι οποίοι τρεφόμαστε από τον ανταγωνισμό. Από εκεί και πέρα όλοι παίζουμε για την ομάδα, αγωνιζόμαστε για να κατακτούμε τίτλους και όποιος είναι σε καλύτερη κατάσταση θα βρίσκεται και στην δωδεκάδα. Όλοι Έτοιμοι για ότι ζητηθεί από τον προπονητή μας»
Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μίλησε για το ματς με τους Γάλλους στάθηκε στα προβλήματα τραυματισμών που αντιμετωπίζει η ομάδα του, χωρίς να ψάχνει για δικαιολογοίες, ενώ εξέφρασε τον σεβασμό που τρέφει για τον Τόνι Πάρκερ.
«Θα πρέπει να κάνουμε καλό παιχνίδι, πάντα είναι το ίδιο. Η Βιλερμπάν έπαιξε πολύ καλά απέναντι στη Μακάμπι, έχουν έμπειρους και αθλητικούς παίκτες, όπως ο Μιλς και ο Κράουντερ. Σε όλα τα παιχνίδια τους παίρνουν πολλά τρίποντα και πρέπει να αμυνθούμε απέναντι σε αυτό, όπως και στο τρανζίσιον τους, αλλά και στο ένας εναντίον ενός. Πρέπει να κάνουμε ό,τι χρειάζεται για να είμαστε στο επίπεδο που απαιτείται για ένα ματς Ευρωλίγκας. Η ψυχολογία της ομάδας είναι πολύ καλή», ήταν το αρχικό σχόλιο του έμπειρου τεχνικού στις δηλώσεις που μεταδόθηκαν στην εκπομπή «The Basketball Show» by allwyn.
Αν ο χρόνος δουλεύει για τον Παναθηναϊκό: «Το ελπίζω. Δεν είναι εύκολο, γιατί έχουμε πολλά προβλήματα, γεμάτο καλεντάρι, χθες ουσιαστικά κάναμε μια κανονική προπόνηση. Έχουμε ματς αύριο, την Παρασκευή, την Κυριακή, αλλά έτσι είναι για όλους. Εμείς έχουμε πολλούς παίκτες εκτός, αλλά δεν θα κλάψουμε γι’ αυτό. Όποιος είναι διαθέσιμος θα πρέπει να δείξει το μάξιμουμ και μέχρι τώρα είμαι ικανοποιημένος, γιατί όλοι προσπαθούν στις προπονήσεις και τα παιχνίδια. Οι παίκτες ακούνε, ο ένας ακούει τον άλλο, κι εγώ τους ακούω».
Για την κατάσταση του Χουάντσο Ερνανγκόμεθ: «Ο Χουάντσο θα είναι εκτός, περίπου για 10 μέρες. Οι άλλοι τραυματίες ακολουθούν το δικό τους πρόγραμμα, δεν πιέζουμε κανέναν να επιστρέψει νωρίτερα. Πρέπει να είναι έτοιμοι 100% για να επιστρέψουν στις προπονήσεις και μετά να δούμε πότε μπορούν να παίξουν».
Για τον προπονητή της Βιλερμπάν, Τόνι Πάρκερ: «Ο σεβασμός στον Πάρκερ υπήρχε πάντα, ήταν ένας από τους κορυφαίους παίκτες από την Ευρώπη, πήρε τέσσερα πρωταθλήματα στο ΝΒΑ, έκανε σπουδαία πράγματα. Ως προπονητής είναι εύκολο να δεις τι θέλει να κάνει με την ομάδα του. Έχουν πολύ καλή χημεία αμυντικά και επιθετικά».
Kαλαϊτζάκης: «Μας έδωσε κίνητρο η ήττα από τον ΠΑΟΚ, δύσκολο να μας κερδίσουν εδώ μέσα»
Ο Παναγιώτης Καλαϊτζάκης στάθηκε στην αναμέτρηση με τους Γάλλους και αναφέρθηκε και στο κίνητρο που έχει η ομάδα του μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ στο Super Cup.
Για το τι πρέπει να γίνει στα επομενα ματς: «Χάσαμε νοκ-άουτ ματς από τον ΠΑΟΚ και ήταν μία αναμέτρηση που σίγουρα θέλαμε να κερδίσουμε, διότι κρινόταν ένας τίτλος. Έχουμε όμως μία πολύ καλή αρχή στη Εuroleague με τη Παρί την προηγούμενη εβδομάδα και έτσι θέλουμε να συνεχίσουμε, με τον ίδιο ρυθμό και την ίδια ένταση στην άμυνα. Να τρέχουμε το γήπεδο και να βρίσκουμε πιο εύκολους πόντους στον αιφνιδιασμό και να βάζουμε τον κόσμο στην εξίσωση του παιχνιδιού. Είναι ακόμα το ξεκίνημα της σεζόν αλλά θέλουμε να τα κερδίσουμε όλα».
Για την ήττα από τον ΠΑΟΚ: «Έχει μείνει πίσω μόνο θετικά μας έχει επηρεάσει, μας έχει δώσει κίνητρο και μας έδειξε τι κάναμε λάθος και τι πρέπει να διορθώσουμε. Αύριο θα είμαστε όπως πρέπει αλλά και την Παρασκευή για να κάνουμε το δύο στα δύο».
Για τα συνεχόμενα ματς: «Δεν είναι δικαιολογία, ξέρουμε γιατί η EuroLeague είναι αυτή που είναι, είναι απαιτητική. Έχουμε την πολυτέλεια να έχουμε κάποια παιχνίδια στην έδρα μας τώρα στο ξεκίνημα.
Θέλουμε να τα κερδίσουμε όλα, έχουμε κάποιους τραυματίες, αλλά η ενέργεια δεν αποτελεί δικαιολογία. Όσοι αγωνιζόμαστε δίνουμε το 100%, συμπληρώνουμε ο ένας τον άλλον και θέλουμε να βάζουμε τον κόσμο στο παιχνίδι. Θα είναι δύσκολο για μία ομάδα να έρθει και να κερδίσει εδώ μέσα».
Για τη στιγμή που θα είναι πλήρης μετά την επιστροφή των απουσιών: «Δεν είμαι και δεν ξέρω πώς σκέφτεται ένας προπονητής. Ο υγιής ανταγωνισμός είναι καλός, είμαστε αθλητές οι οποίοι τρεφόμαστε από τον ανταγωνισμό. Από εκεί και πέρα όλοι παίζουμε για την ομάδα, αγωνιζόμαστε για να κατακτούμε τίτλους και όποιος είναι σε καλύτερη κατάσταση θα βρίσκεται και στην δωδεκάδα. Όλοι Έτοιμοι για ότι ζητηθεί από τον προπονητή μας»
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