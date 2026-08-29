Η Κένταλ Τζένερ βλέπει τον Τζέικομπ Ελόρντι ως μελλοντικό σύζυγο, λέει πηγή
Η Κένταλ Τζένερ βλέπει τον Τζέικομπ Ελόρντι ως μελλοντικό σύζυγο, λέει πηγή
Είναι η πρώτη φορά που σκέφτεται «Θα μπορούσα πραγματικά να τον παντρευτώ», πρόσθεσε άτομο από το περιβάλλον της
Ο μελλοντικός της σύζυγος θεωρεί η Κένταλ Τζένερ ότι θα μπορούσε να είναι ο Τζέικομπ Ελόρντι.
Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Page Six: «Η Κένταλ πραγματικά βλέπει ότι ο Τζέικομπ "κάνει» για σύζυγος. Έχει βγει με σπουδαίους άνδρες και έχει κάνει σοβαρές σχέσεις στο παρελθόν, αλλά είναι η πρώτη φορά που σκέφτεται “Θα μπορούσα πραγματικά να παντρευτώ αυτόν τον άνθρωπο”».
«Αυτό σημαίνει πολλά για εκείνη, γιατί η Κένταλ δεν ήταν ποτέ από τους ανθρώπους που ένιωθαν ότι πρέπει να "τακτοποιηθούν" απλώς και μόνο επειδή έφτασαν σε μια συγκεκριμένη ηλικία», πρόσθεσε η πηγή.
Παράλληλα, η πηγή ανέφερε ότι «κάτι στον Τζέικομπ της φαίνεται πολύ ώριμο και σταθερό», με την 30χρονη Τζένερ να «γνωρίζει ότι η σχέση τους θα μπορούσε να εξελιχθεί σε κάτι πραγματικά σημαντικό στη ζωή της». Όπως είπε η πηγή για το μοντέλο: «Νιώθει ότι έχει γνωρίσει κάποιον που είναι πραγματικά στο επίπεδό της και μπορεί να σταθεί δίπλα της εκεί που βρίσκεται η ίδια. Η οικογένεια και οι φίλοι της Κένταλ δεν θα μπορούσαν να είναι πιο χαρούμενοι για εκείνη. Ο Τζέικομπ ταιριάζει τόσο εύκολα στη ζωή της και όλοι τον έχουν υποδεχτεί με ανοιχτές αγκάλες».
Η ίδια πηγή ανέφερε ακόμη ότι ο 29χρονος πρωταγωνιστής του «Euphoria» είναι «πραγματικός κύριος» και φέρεται εξαιρετικά στην Τζένερ, προσέχοντας τις λεπτομέρειες που την κάνουν να αισθάνεται ξεχωριστή: «Πραγματικά συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Έχει μια ηρεμία στην παρουσία του, η οποία της κάνει πολύ καλό. Όταν είναι μαζί του, φαίνεται πολύ ήρεμη και γαλήνια», δήλωσε.
Φέρεται πως η 30χρονη: «Βρίσκεται πλέον σε ένα σημείο της ζωής της όπου ξέρει τι θέλει και δεν ενδιαφέρεται να πιέσει μια κατάσταση μόνο και μόνο για να βρίσκεται σε σχέση. Με τον Τζέικομπ, όλα μοιάζουν πολύ φυσικά. Δεν είναι μαζί εδώ και χρόνια ή κάτι τέτοιο, οπότε κανείς δεν προτρέχει, αλλά η σύνδεση μεταξύ τους είναι αναμφισβήτητη».
Όπως είχε αναφέρει προηγουμένως πηγή στο Page Six, οι δυο τους «ουσιαστικά είναι αχώριστοι από τότε που ξεκίνησαν να βγαίνουν», με τις δημόσιες εμφανίσεις τους να είναι όλο και πιο συχνές το τελευταίο διάστημα.
Πρόσφατα, εθεάθησαν να αποχωρούν από εστιατόριο στο Λονδίνο όπου απόλαυσαν ένα ρομαντικό δείπνο, με την Τζένερ, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, να κρατά τον καρπό του Ελόρντι, ενώ εκείνος την κρατούσε χαμηλά στη μέση.
Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο Page Six: «Η Κένταλ πραγματικά βλέπει ότι ο Τζέικομπ "κάνει» για σύζυγος. Έχει βγει με σπουδαίους άνδρες και έχει κάνει σοβαρές σχέσεις στο παρελθόν, αλλά είναι η πρώτη φορά που σκέφτεται “Θα μπορούσα πραγματικά να παντρευτώ αυτόν τον άνθρωπο”».
«Αυτό σημαίνει πολλά για εκείνη, γιατί η Κένταλ δεν ήταν ποτέ από τους ανθρώπους που ένιωθαν ότι πρέπει να "τακτοποιηθούν" απλώς και μόνο επειδή έφτασαν σε μια συγκεκριμένη ηλικία», πρόσθεσε η πηγή.
Kendall Jenner sees Jacob Elordi as ‘husband material’: She ‘could actually marry this person’ https://t.co/ANuLwuyi05 pic.twitter.com/sgVkFHrKwn— Page Six (@PageSix) August 28, 2026
Η ίδια πηγή ανέφερε ακόμη ότι ο 29χρονος πρωταγωνιστής του «Euphoria» είναι «πραγματικός κύριος» και φέρεται εξαιρετικά στην Τζένερ, προσέχοντας τις λεπτομέρειες που την κάνουν να αισθάνεται ξεχωριστή: «Πραγματικά συμπληρώνουν ο ένας τον άλλον. Έχει μια ηρεμία στην παρουσία του, η οποία της κάνει πολύ καλό. Όταν είναι μαζί του, φαίνεται πολύ ήρεμη και γαλήνια», δήλωσε.
Φέρεται πως η 30χρονη: «Βρίσκεται πλέον σε ένα σημείο της ζωής της όπου ξέρει τι θέλει και δεν ενδιαφέρεται να πιέσει μια κατάσταση μόνο και μόνο για να βρίσκεται σε σχέση. Με τον Τζέικομπ, όλα μοιάζουν πολύ φυσικά. Δεν είναι μαζί εδώ και χρόνια ή κάτι τέτοιο, οπότε κανείς δεν προτρέχει, αλλά η σύνδεση μεταξύ τους είναι αναμφισβήτητη».
Όπως είχε αναφέρει προηγουμένως πηγή στο Page Six, οι δυο τους «ουσιαστικά είναι αχώριστοι από τότε που ξεκίνησαν να βγαίνουν», με τις δημόσιες εμφανίσεις τους να είναι όλο και πιο συχνές το τελευταίο διάστημα.
Πρόσφατα, εθεάθησαν να αποχωρούν από εστιατόριο στο Λονδίνο όπου απόλαυσαν ένα ρομαντικό δείπνο, με την Τζένερ, όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, να κρατά τον καρπό του Ελόρντι, ενώ εκείνος την κρατούσε χαμηλά στη μέση.
Kendall Jenner and Jacob Elordi departed River Cafe in West London following a dinner date on Saturday night https://t.co/NzBZ3cyhy8 🔗 pic.twitter.com/6EMFBdt1Gp— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 23, 2026
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