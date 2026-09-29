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Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αρκαδία
Οριοθετήθηκε η φωτιά στην Αρκαδία
Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 πυροσβεστικά αεροπλάνα
UPD:
Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ριζοσπηλιά Αρκαδίας.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 πυροσβεστικά αεροπλάνα.
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 πυροσβεστικά αεροπλάνα.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Ριζοσπηλιά Αρκαδίας. Κινητοποιήθηκαν 24 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρων της 9ης ΕΜΟΔΕ, 6 οχήματα και 2 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 29, 2026
Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
UPD:
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