Περίπου 6.500 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σήμερα, πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία
Περίπου 6.500 προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών σήμερα, πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία
Θα ακολουθήσει και Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών μέσα στον Νοέμβριο, προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες που θα έχουν καταγραφεί στα σχολεία
Περίπου 6.500 αναπληρωτές εκπαιδευτικοί αναμένεται να προστεθούν από σήμερα, Τρίτη 29 Σεπτεμβρίου, στο δυναμικό των δημόσιων σχολείων, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η Β΄ Φάση προσλήψεων για το σχολικό έτος 2026-2027. Η δεύτερη μεγάλη φάση των προσλήψεων έρχεται λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς και έχει ως βασικό στόχο την κάλυψη των λειτουργικών κενών που εξακολουθούν να καταγράφονται σε σχολικές μονάδες της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη είχε προαναγγείλει από τις 16 Σεπτεμβρίου ότι η Β΄ Φάση θα περιλαμβάνει περίπου 6.500 αναπληρωτές, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να ολοκληρώσει τη διαδικασία νωρίτερα από ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.
Οι τελευταίες πληροφορίες τοποθετούν τον αριθμό των προσλήψεων περίπου στις 6.500, ενώ σε προηγούμενες εκτιμήσεις είχε γίνει λόγος ακόμη και για περισσότερες από 6.600 θέσεις. Ο ακριβής αριθμός, ωστόσο, θα προκύψει από την επίσημη απόφαση του Υπουργείου και τους τελικούς πίνακες των προσληφθέντων.
Σύμφωνα με αναλυτική καταγραφή που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από τον εκπαιδευτικό αναλυτή «Πατρέα», τα καταγεγραμμένα κενά για τη Β΄ Φάση ανέρχονται σε 20.247, με κατανομή σε κλάδους εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας, καθώς και σε ΕΕΠ και ΕΒΠ. Η ίδια ανάλυση εκτιμά ότι οι διαθέσιμες πιστώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη του συνόλου των κενών.
Στις αρχές του μήνα το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε 23.020 προσλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τόσο στη Γενική Εκπαίδευση όσο και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Παράλληλα είχαν προσληφθεί 6.786 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ).
Είχαν προηγηθεί επίσης συμπληρωματικές προσλήψεις για την κάλυψη κενών που δημιουργήθηκαν από μη αναλήψεις υπηρεσίας ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων. Στις 18 Σεπτεμβρίου, για παράδειγμα, ανακοινώθηκαν 202 νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών, ενώ στη διαδικασία περιλαμβάνονταν και προσλήψεις που αφορούσαν ειδικές κατηγορίες σχολείων. Έτσι, η φετινή στελέχωση των σχολείων έχει ήδη κινηθεί σε μεγάλη κλίμακα από την Α΄ Φάση, ενώ η σημερινή Β΄ Φάση έρχεται να καλύψει τα κενά που παρέμειναν μετά την πρώτη κατανομή.
Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Σοφία Ζαχαράκη είχε προαναγγείλει από τις 16 Σεπτεμβρίου ότι η Β΄ Φάση θα περιλαμβάνει περίπου 6.500 αναπληρωτές, με την κυβέρνηση να επιδιώκει να ολοκληρώσει τη διαδικασία νωρίτερα από ό,τι συνέβαινε τα προηγούμενα χρόνια.
Σήμερα η ανακοίνωση των ονομάτωνΜε βάση τον μέχρι τώρα προγραμματισμό του υπουργείου, σήμερα 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται η ανακοίνωση των ονομάτων των εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται στη Β΄ Φάση. Το χρονοδιάγραμμα έχει επιβεβαιωθεί και από εκπαιδευτικούς φορείς που παρακολουθούν τη διαδικασία.
Οι τελευταίες πληροφορίες τοποθετούν τον αριθμό των προσλήψεων περίπου στις 6.500, ενώ σε προηγούμενες εκτιμήσεις είχε γίνει λόγος ακόμη και για περισσότερες από 6.600 θέσεις. Ο ακριβής αριθμός, ωστόσο, θα προκύψει από την επίσημη απόφαση του Υπουργείου και τους τελικούς πίνακες των προσληφθέντων.
Το χρονοδιάγραμμα μέχρι την ανάληψη υπηρεσίαςΗ διαδικασία δεν ολοκληρώνεται με την ανακοίνωση των ονομάτων. Σύμφωνα με τον μέχρι τώρα προγραμματισμό, στις 29 Σεπτεμβρίου αναμένεται η ανακοίνωση των προσλήψεων της Β΄ Φάσης. Την 1η Οκτωβρίου θα γίνει η δήλωση σχολικών μονάδων προτίμησης μέσω ΟΠΣΥΔ. Στις 2 Οκτωβρίου θα ακολουθήσει η ανακοίνωση των τοποθετήσεων των προσληφθέντων. Στις 5 και 6 Οκτωβρίου θα γίνει η ανάληψη υπηρεσίας στις σχολικές μονάδες.
Πού εντοπίζονται τα μεγαλύτερα κενάΗ εικόνα που έχει διαμορφωθεί πριν από τη Β΄ Φάση αποτυπώνει ένα σημαντικά μεγαλύτερο αριθμό καταγεγραμμένων αναγκών από τις διαθέσιμες πιστώσεις.
Σύμφωνα με αναλυτική καταγραφή που δημοσιοποιήθηκε σήμερα από τον εκπαιδευτικό αναλυτή «Πατρέα», τα καταγεγραμμένα κενά για τη Β΄ Φάση ανέρχονται σε 20.247, με κατανομή σε κλάδους εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας, καθώς και σε ΕΕΠ και ΕΒΠ. Η ίδια ανάλυση εκτιμά ότι οι διαθέσιμες πιστώσεις δεν επαρκούν για την κάλυψη του συνόλου των κενών.
Περίπου 30.000 προσλήψεις από την Α΄ ΦάσηΗ Β΄ Φάση έρχεται να προστεθεί στη μεγάλη Α΄ Φάση του Σεπτεμβρίου.
Στις αρχές του μήνα το Υπουργείο Παιδείας ανακοίνωσε 23.020 προσλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τόσο στη Γενική Εκπαίδευση όσο και στην Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση. Παράλληλα είχαν προσληφθεί 6.786 μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ).
Είχαν προηγηθεί επίσης συμπληρωματικές προσλήψεις για την κάλυψη κενών που δημιουργήθηκαν από μη αναλήψεις υπηρεσίας ή παραιτήσεις ήδη προσληφθέντων. Στις 18 Σεπτεμβρίου, για παράδειγμα, ανακοινώθηκαν 202 νέες προσλήψεις εκπαιδευτικών, ενώ στη διαδικασία περιλαμβάνονταν και προσλήψεις που αφορούσαν ειδικές κατηγορίες σχολείων. Έτσι, η φετινή στελέχωση των σχολείων έχει ήδη κινηθεί σε μεγάλη κλίμακα από την Α΄ Φάση, ενώ η σημερινή Β΄ Φάση έρχεται να καλύψει τα κενά που παρέμειναν μετά την πρώτη κατανομή.
Γιατί η Β΄ Φάση έχει ιδιαίτερη σημασίαΗ ανάγκη για τη δεύτερη μεγάλη φάση προσλήψεων συνδέεται με το γεγονός ότι μετά την έναρξη των μαθημάτων γίνεται σαφέστερη η πραγματική εικόνα των αναγκών κάθε σχολείου. Παράλληλα, προκύπτουν νέα κενά από αποχωρήσεις, άδειες, μη αναλήψεις υπηρεσίας και μεταβολές στον αριθμό των μαθητών ή στη λειτουργία των τμημάτων. Η διαδικασία επομένως δεν αποτελεί απλώς μια δεύτερη επανάληψη της Α΄ Φάσης, αλλά μια νέα καταγραφή των αναγκών του εκπαιδευτικού συστήματος.
Η Γ΄ ΦάσηΗ σημερινή διαδικασία δεν αναμένεται να σηματοδοτήσει το τέλος των προσλήψεων αναπληρωτών για το σχολικό έτος. Η εξέλιξη των κενών μετά την ολοκλήρωση της Β΄ Φάσης θα αποτελέσει τη βάση για τις επόμενες προσλήψεις. Ήδη οι σχετικές πληροφορίες κάνουν λόγο για νέα Γ΄ Φάση αργότερα μέσα στη σχολική χρονιά, με τον Νοέμβριο να αποτελεί το χρονικό σημείο που έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα για τον επόμενο μεγάλο κύκλο.
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