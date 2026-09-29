Τραυματισμός μαθητή στο Μαράσλειο από θραύσματα τζαμιού

Οι προειδοποιήσεις των γονέων 4 μήνες νωρίτερα, τι καταγγέλλουν οι δύο Σύλλογοι Γονέων για την ασφάλεια του σχολικού συγκροτήματος





Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια διαλείμματος του ολοήμερου προγράμματος. Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Μαρασλείου και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 10ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, ο μαθητής έπεσε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού πάνω σε υαλοπίνακα παραθύρου στο ισόγειο.







Σημειώνεται, ότι η κατάσταση της υγείας του είναι πλέον καλή. Tο περιστατικό, ωστόσο, αποκτά διαφορετική διάσταση εξαιτίας όσων υποστηρίζουν οι δύο Σύλλογοι Γονέων ότι είχαν προηγηθεί.



«Είχαμε προειδοποιήσει από τον Μάιο»

Τεχνική Έκθεση Αυτοψίας. Στην έκθεση, όπως αναφέρουν οι γονείς, είχαν καταγραφεί προβλήματα στις κτηριακές υποδομές και είχαν ζητηθεί συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Μεταξύ των ζητημάτων, που είχαν επισημανθεί ήταν η κατάσταση κουφωμάτων και θυρών, αλλά και άλλα θέματα που, κατά τους Συλλόγους, σχετίζονται με την ασφάλεια και τη συντήρηση του σχολικού συγκροτήματος.



Οι γονείς υποστηρίζουν ακόμη, ότι από τους αποδέκτες του εγγράφου μόνο η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Αττικής και μία σχολική μονάδα τους ενημέρωσαν ότι τα έγγραφα είχαν πρωτοκολληθεί. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός αυτό αποτελεί ισχυρισμό των Συλλόγων, χωρίς ακόμη να έχουν δημοσιοποιηθεί οι απαντήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, από την έγγραφη αναφορά του Μαΐου μέχρι το ατύχημα του Σεπτεμβρίου μεσολάβησαν περίπου τέσσερις μήνες, εκ των οποίων περίπου τρεις ήταν μήνες θερινών διακοπών. Αυτό ακριβώς αναδεικνύουν οι γονείς, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό συνέβη πολύ σύντομα μετά την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων.



Τι καταγγέλλουν για τα κουφώματα Οι δύο Σύλλογοι υποστηρίζουν, ότι στο συγκρότημα εξακολουθούν να υπάρχουν παλαιά ξύλινα κουφώματα με υαλοπίνακες, ακόμη και σε ισόγειους χώρους, που βρίσκονται κοντά σε σημεία όπου καθημερινά κινούνται και παίζουν παιδιά. Κάνουν επίσης λόγο για σημεία στα οποία, σύμφωνα με την καταγγελία τους, δεν υπάρχουν προστατευτικά πλέγματα ή άλλες κατασκευές προστασίας, ενώ ορισμένα μεταλλικά στοιχεία εμφανίζουν φθορές και οξείδωση. Παράλληλα, αναφέρουν, ότι υπάρχουν υαλοπίνακες που έχουν ήδη υποστεί ζημιές και έχουν αντιμετωπιστεί με προσωρινές λύσεις. Και πάλι, τα προαναφερθέντα αποτελούν καταγγελίες των Συλλόγων Γονέων και όχι ανεξάρτητα πιστοποιημένο τεχνικό πόρισμα, που έχει δημοσιοποιηθεί μετά το ατύχημα. Για το λόγο αυτό, τίθεται πλέον το θέμα εάν θα πραγματοποιηθεί επίσημη αυτοψία από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες καθώς και ποια θα είναι τα συμπεράσματά της.



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Τα σπασμένα τζάμια του 2025 και τα προβλήματα στις υποδομές

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ένα προηγούμενο περιστατικό: στις 21 Νοεμβρίου 2025, ο Α΄ Σύλλογος Αθηνών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είχε δημοσιοποιήσει παρέμβαση με τίτλο «Άμεση ανάγκη για αποκατάσταση δύο σπασμένων τζαμιών στο 10ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών». Στην ανακοίνωση υποστήριζε, ότι δύο σπασμένα τζάμια παρέμεναν επί μήνες χωρίς αποκατάσταση. Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, το κενό είχε καλυφθεί με χαρτόνια, ενώ συνεργείο του Δήμου είχε περάσει για να πάρει μέτρα, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η επισκευή. Το 10ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στεγάζεται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα με τα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Μαρασλείου.



Αν και η συγκεκριμένη παλαιότερη παρέμβαση δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι υπάρχει άμεση αιτιώδης σχέση με το σημερινό περιστατικό, καταγράφει ότι ζητήματα, που αφορούν υαλοπίνακες και την κατάσταση των εγκαταστάσεων είχαν ήδη αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας καταγγελίας πριν από το ατύχημα του Σεπτεμβρίου 2026.



Ένα σοβαρό περιστατικό τραυματισμού μαθητή αναδεικνύει το ζήτημα της ασφάλειας των σχολικών εγκαταστάσεων στο Μαράσλειο , καθώς, σύμφωνα με τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων , είχαν προηγηθεί έγγραφες προειδοποιήσεις προς τους αρμόδιους φορείς για προβλήματα στις κτηριακές υποδομές.Το περιστατικό σημειώθηκε την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια διαλείμματος του ολοήμερου προγράμματος. Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Μαρασλείου και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 10ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, ο μαθητής έπεσε κατά τη διάρκεια παιχνιδιού πάνω σε υαλοπίνακα παραθύρου στο ισόγειο.Ο υαλοπίνακας θρυμματίστηκε και τα θραύσματα προκάλεσαν τραύματα στην κοιλιακή χώρα και στην περιοχή του αγκώνα. Το παιδί μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο και χρειάστηκε νοσηλεία ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, χρειάστηκαν 15 ράμματα στην κοιλιακή χώρα.Σημειώνεται, ότι η κατάσταση της υγείας του είναι πλέον καλή. Tο περιστατικό, ωστόσο, αποκτά διαφορετική διάσταση εξαιτίας όσων υποστηρίζουν οι δύο Σύλλογοι Γονέων ότι είχαν προηγηθεί.Σύμφωνα με το κοινό ανακοινωθέν, στις 20 Μαΐου 2026 ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων των Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Μαρασλείου είχε αποστείλει στους αρμόδιους φορείς επίσημο υπόμνημα, συνοδευόμενο από. Στην έκθεση, όπως αναφέρουν οι γονείς, είχαν καταγραφεί προβλήματα στις κτηριακές υποδομές και είχαν ζητηθεί συγκεκριμένες παρεμβάσεις. Μεταξύ των ζητημάτων, που είχαν επισημανθεί ήταν η κατάσταση κουφωμάτων και θυρών, αλλά και άλλα θέματα που, κατά τους Συλλόγους, σχετίζονται με την ασφάλεια και τη συντήρηση του σχολικού συγκροτήματος.Οι γονείς υποστηρίζουν ακόμη, ότι από τους αποδέκτες του εγγράφου μόνο ηκαι μία σχολική μονάδα τους ενημέρωσαν ότι τα έγγραφα είχαν πρωτοκολληθεί. Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός αυτό αποτελεί ισχυρισμό των Συλλόγων, χωρίς ακόμη να έχουν δημοσιοποιηθεί οι απαντήσεις των αρμόδιων υπηρεσιών. Σε κάθε περίπτωση, από την έγγραφη αναφορά του Μαΐου μέχρι το ατύχημα του Σεπτεμβρίου μεσολάβησαν περίπου τέσσερις μήνες, εκ των οποίων περίπου τρεις ήταν μήνες θερινών διακοπών. Αυτό ακριβώς αναδεικνύουν οι γονείς, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό συνέβη πολύ σύντομα μετά την επανέναρξη της λειτουργίας των σχολείων.Οι δύο Σύλλογοι υποστηρίζουν, ότι στο συγκρότημα εξακολουθούν να υπάρχουνμε υαλοπίνακες, ακόμη και σε ισόγειους χώρους, που βρίσκονται κοντά σε σημεία όπου καθημερινά κινούνται και παίζουν παιδιά. Κάνουν επίσης λόγο για σημεία στα οποία, σύμφωνα με την καταγγελία τους, δεν υπάρχουν προστατευτικά πλέγματα ή άλλες κατασκευές προστασίας, ενώ ορισμένα μεταλλικά στοιχεία εμφανίζουν φθορές και οξείδωση. Παράλληλα, αναφέρουν, ότι υπάρχουν υαλοπίνακες που έχουν ήδη υποστεί ζημιές και έχουν αντιμετωπιστεί με προσωρινές λύσεις. Και πάλι, τα προαναφερθέντα αποτελούν καταγγελίες των Συλλόγων Γονέων και όχι ανεξάρτητα πιστοποιημένο τεχνικό πόρισμα, που έχει δημοσιοποιηθεί μετά το ατύχημα. Για το λόγο αυτό, τίθεται πλέον το θέμα εάν θα πραγματοποιηθεί επίσημη αυτοψία από τις αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες καθώς και ποια θα είναι τα συμπεράσματά της.Μετά τον τραυματισμό του μαθητή, οι δύο Σύλλογοι ζητούν άμεση αυτοψία από αρμόδιους μηχανικούς σε ολόκληρο το σχολικό συγκρότημα, έλεγχο όλων των υαλοπινάκων, παραθύρων, θυρών και κουφωμάτων, λήψη άμεσων προσωρινών μέτρων προστασίας όπου εντοπίζεται κίνδυνος και ένα συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών και αποκατάστασης.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και ένα προηγούμενο περιστατικό: στις 21 Νοεμβρίου 2025, ο Α΄ Σύλλογος Αθηνών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είχε δημοσιοποιήσει παρέμβαση με τίτλο «Άμεση ανάγκη για αποκατάσταση δύο σπασμένων τζαμιών στο 10ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Αθηνών». Στην ανακοίνωση υποστήριζε, ότι δύο σπασμένα τζάμια παρέμεναν επί μήνες χωρίς αποκατάσταση. Σύμφωνα με την ίδια καταγγελία, το κενό είχε καλυφθεί με χαρτόνια, ενώ συνεργείο του Δήμου είχε περάσει για να πάρει μέτρα, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η επισκευή. Το 10ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο στεγάζεται στο ίδιο σχολικό συγκρότημα με τα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Μαρασλείου.Αν και η συγκεκριμένη παλαιότερη παρέμβαση δεν αποδεικνύει από μόνη της ότι υπάρχει άμεση αιτιώδης σχέση με το σημερινό περιστατικό, καταγράφει ότι ζητήματα, που αφορούν υαλοπίνακες και την κατάσταση των εγκαταστάσεων είχαν ήδη αποτελέσει αντικείμενο δημόσιας καταγγελίας πριν από το ατύχημα του Σεπτεμβρίου 2026.

Το ζήτημα των συνθηκών στο 10ο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο έχει απασχολήσει και παλαιότερα εκπαιδευτικούς φορείς. Σε παρέμβαση του Α΄ Συλλόγου Αθηνών το 2023, για παράδειγμα, καταγράφονταν προβλήματα στις εγκαταστάσεις του 10ου Ειδικού Δημοτικού, μεταξύ των οποίων ζητήματα με χώρους διδασκαλίας, θέρμανση και τη στέγη του γυμναστηρίου.



Ακόμη παλαιότερα, ο ίδιος ο Δήμος Αθηναίων είχε δημοσιοποιήσει αναφορά για προβλήματα του 10ου Ειδικού Δημοτικού Σχολείου, κάνοντας λόγο για ακατάλληλους ή ανεπαρκείς χώρους και ζητήματα που αφορούσαν την υποδομή του σχολείου. Όπως προκύπτει, η ανάγκη παρεμβάσεων στο συγκεκριμένο σχολικό συγκρότημα δεν συζητείται για πρώτη φορά.



Ένα ακόμη στοιχείο, που θέτουν οι γονείς είναι ότι, σύμφωνα με το κοινό τους ανακοινωθέν, είχε βρεθεί δωρητής και ίδρυμα, που είχαν δεχθεί να χρηματοδοτήσουν εργασίες, χωρίς όμως να έχει μέχρι σήμερα ολοκληρωθεί η αντικατάσταση των παλαιών κουφωμάτων. Το αν πράγματι υπήρχε διαθέσιμη χρηματοδότηση ή δέσμευση χρηματοδότησης, σε ποιο στάδιο βρίσκεται η διαδικασία, ποιος έχει την αρμοδιότητα υλοποίησης ή γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί η παρέμβαση, είναι ερωτήματα, που παραμένουν ανοικτά.